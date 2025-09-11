search
Joi, 11 Septembrie 2025
Adevărul
Inteligența artificială ajunge în instanță: zeci de companii de AI sunt date în judecată la nivel mondial

Publicat:

Creșterea numărului de procese împotriva companiilor de inteligență artificială (AI) remodelează progresul tehnologic și strategiile de afaceri, creând obstacole, dar și oportunități pentru viitorul dezvoltării AI, avertizează analiștii economici.

Un robot ține în palmă o sferă transparentă în care se află schița balanței dreptății
Doar în SUA s-au înregistrat peste 60 de procese împotriva companiilor de AI. Foto arhivă

În prezent, se estimează că există peste 60 de procese active numai în SUA, care vizează companii precum OpenAI, Microsoft, Meta, Anthropic, Stability AI, Google și Midjourney. Dar există procese și împotriva companiilor de AI în Europa și China. Cazurile acoperă mai multe domenii, cum ar fi încălcarea drepturilor de autor, încălcarea confidențialității, prejudecăți algoritmice (bias), răspunderea pentru produse, încălcări ale legilor antitrust și alte situații

„În acest moment, peisajul juridic este dominat de bătălii privind drepturile de autor care contestă practicile de utilizare echitabilă în formarea AI. Procesul New York Times împotriva OpenAI și Microsoft contestă utilizarea a milioane de articole de știri pentru formarea modelelor generative fără licență. Un alt caz, Getty Images împotriva Stability AI, pune sub semnul întrebării dacă extragerea de conținut creativ de pe internet pentru a alimenta AI încalcă drepturile de proprietate intelectuală de lungă durată. Marile case de discuri (Sony Music, Universal Music Group, Warner Records) au dat în judecată platformele de muzică bazate pe AI, Suno și Udio anul trecut pentru încălcarea drepturilor de autor. Se pare că în prezent se negociază soluționarea acestor procese și crearea unor reguli privind modul în care artiștii sunt plătiți atunci când AI remixează melodiile lor”, precizează analistul eToro Bogdan Maioreanu.

Anthropic va plăti 1,5 miliarde de dolari autorilor cărților folosite fără drept

Anthropic a declarat vineri unui judecător federal din San Francisco că a acceptat să plătească 1,5 miliarde de dolari pentru a soluționa un proces colectiv intentat de un grup de autori care au acuzat compania de inteligență artificială că a utilizat cărțile lor pentru a-și antrena chatbotul AI Claude, fără permisiune, potrivit Reuters.

Potrivit analistului, această înțelegere reprezintă cea mai mare plată pentru încălcarea drepturilor de autor din istoria AI și stabilește un precedent important pentru compensarea creatorilor de conținut, punând în același timp presiune pe toate firmele de AI să licențieze datele de antrenare, ceea ce ar putea remodela practicile din industrie și standardele legale.

De asemenea, este de remarcat procesul X Corp. (xAI al lui Elon Musk) împotriva Apple & OpenAI, un proces axat pe concurență și dominarea pieței. xAI al lui Elon Musk acuză Apple și Open AI de conspirație pentru a bloca „piețele în scopul menținerii monopolurilor lor și al împiedicării inovatorilor precum X și xAI să concureze”.

Citește și: Joburile viitorului. Top meserii salvate de inteligența artificială și noile oportunități profesionale. Cine va câștiga lupta cu roboții

Procese în toată lumea, inclusiv în UE

Uniunea Europeană a inițiat mai multe procese și acțiuni de reglementare importante împotriva companiilor de AI, în special în ceea ce privește drepturile de autor, confidențialitatea și problemele antitrust. Printre cazurile de referință se numără primul litigiu privind drepturile de autor în domeniul AI al CJUE (Like Company împotriva Google Ireland), o plângere antitrust la UE împotriva Google AI Overviews și o amendă majoră pentru încălcarea confidențialității în Italia pentru chatbot-ul Replika. Aceste cazuri, alături de Legea UE privind AI (EU AI Act) și de potențialele sancțiuni, semnalează o supraveghere sporită, o reglementare mai strictă și un peisaj juridic în rapidă evoluție pentru AI în Europa.

În China, peisajul AI evoluează, de asemenea, rapid. În 2024 și 2025, tribunalele internet din Guangzhou și Hangzhou au găsit platforme AI chinezești anonime responsabile de încălcarea drepturilor de autor. Tribunalul Internet din Beijing a decis că generarea unei voci AI care reproduce vocea profesioniștilor de dublaj încalcă drepturile de personalitate, stabilind un alt precedent semnificativ. La sfârșitul lunii mai a acestui an, Curtea Supremă a Poporului din China a desemnat aceste hotărâri ca exemple pentru cazuri viitoare, semnificând o tendință către o reglementare mai strictă și provocări juridice sporite pentru furnizorii interni de AI.

Companiile își revizuiesc algoritmii și alianțele comerciale

Companiile de AI se confruntă acum cu o examinare atentă nu numai a algoritmilor lor, ci și a alianțelor lor comerciale, deoarece autoritățile de reglementare se tem de practici monopoliste și acorduri de excludere. În ansamblu, aceste procese amenință să încetinească ritmul inovării în domeniul AI. Companiile trebuie să redirecționeze resursele către apărarea juridică, conformitatea și mecanismele de audit, adesea în detrimentul cercetării și implementării publice. Acest efect ar putea fi deosebit de important pentru startup-uri și laboratoarele academice, care ar putea să nu dispună de fondurile sau toleranța la risc necesare pentru a naviga pe un teren juridic incert. Pe măsură ce crește teama de răspundere, unele firme pot întârzia sau restricționa lansările și limita experimentarea, reducând potențial capabilitățile produselor lor AI. Cu toate acestea, alții susțin că bătăliile juridice pot conduce în cele din urmă la îmbunătățiri la nivel de industrie în ceea ce privește transparența, siguranța și compensarea echitabilă pentru autori, artiști, muzicieni și creatori de conținut, ajutând în cele din urmă AI-ul să câștige încrederea publicului și acceptarea autorităților de reglementare.

„Pentru investitori, acestea sunt riscuri care poate ar merita evaluate. Până în prezent, AI-ul a fost unul dintre motoarele care au impulsionat piețele bursiere din SUA. Potrivit ultimului sondaj eToro Retail Investor Beat, 63% dintre investitorii individuali români și 55% la nivel global se așteaptă ca acțiunile companiilor de AI să crească în 2025”, punctează analistul.

