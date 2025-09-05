O femeie, concediată de banca la care lucra de 25 de ani: A antrenat un sistem de inteligență artificială să o înlocuiască

O angajată a Commonwealth Bank a dezvăluit că a fost concediată după 25 de ani, dar nu înainte de a antrena, fără să știe, un sistem de inteligență artificială care să îi facă treaba.

Casiera Kathryn Sullivan, în vârstă de 63 de ani, a declarat că nu avea habar că ajuta un chatbot să îi înlocuiască rolul înainte să fie disponibilizată în luna iulie, punând capăt unei cariere îndelungate în cadrul băncii, potrivit Daily Mail.

Ea a spus că sprijină noile tehnologii care îmbunătățesc serviciile pentru clienți, însă concedierile au luat-o complet prin surprindere: „Am fost complet șocată, la fel și colega mea”, a spus ea. „Ne-am simțit ca niște nimicuri, doar niște numere.”

Potrivit acesteia, Commonwealth Bank – care a înregistrat un profit de 10,25 miliarde de dolari în ultimul an financiar – nu a comunicat cu ea mai mult de o săptămână după ce a fost disponibilizată.

„M-au ignorat timp de opt zile lucrătoare înainte să răspundă la întrebările mele”, a adăugat ea.

Printre ultimele ei sarcini s-au numărat redactarea și testarea răspunsurilor pentru chatbotul Bumblebee AI al CBA, iar atunci când botul a fost testat pe clienți reali, ea intervenea de fiecare dată când acesta nu reușea să ofere un răspuns.

„Știam că partea de mesagerie urma să fie externalizată, dar nici în cele mai negre coșmaruri nu m-aș fi așteptat să fiu disponibilizată după 25 de ani în companie”, a spus ea. „Practic, am antrenat fără să vreau un chatbot care mi-a luat locul de muncă.”

Deși susține folosirea AI-ului în anumite domenii, Sullivan consideră că este nevoie de reguli clare: „Îmbrățișez utilizarea AI-ului și îi văd utilitatea în mediul de lucru și în afara lui, dar cred că trebuie să existe reglementări care să prevină încălcarea drepturilor de autor … sau înlocuirea oamenilor.”

Cum se apără banca

Ulterior, CBA a recunoscut că a greșit, admițând că numărul apelurilor din partea clienților a explodat după concedieri, demonstrând că AI-ul nu poate înlocui complet personalul.

Banca a fost astfel nevoită să își revizuiască decizia și le-a oferit angajaților posibilitatea să revină, însă Sullivan a ales să accepte disponibilizarea, spunând că rolul oferit nu mai semăna cu cel original și nu oferea siguranță reală.

Un purtător de cuvânt al Commonwealth Bank a recunoscut că procesul a fost gestionat greșit.

El a spus că evaluarea inițială, conform căreia 45 de posturi nu mai erau necesare, „nu a luat în considerare toate aspectele relevante ale afacerii și, din cauza acestei erori, rolurile respective nu erau de fapt redundante.”

El a adăugat: „Ne-am cerut scuze angajaților în cauză și recunoaștem că ar fi trebuit să fim mai riguroși în evaluarea rolurilor necesare. În prezent sprijinim angajații afectați și le-am oferit posibilitatea de a-și continua rolurile actuale, de a se reloca în alte departamente din cadrul CBA sau de a părăsi organizația. De asemenea, ne revizuim procesele interne pentru a ne îmbunătăți abordarea în viitor.”

Totuși, avansul în zona AI continuă

Luna trecută, directorul executiv al CBA, Matt Comyn, a anunțat un parteneriat cu gigantul tehnologic OpenAI, spunând că cele două companii vor colabora pentru a combate „escrocheriile, fraudele, criminalitatea cibernetică și infracțiunile financiare”.

„Pentru a rămâne competitivă la nivel global, Australia trebuie să îmbrățișeze această nouă eră a schimbărilor tehnologice rapide”, a declarat el. „Parteneriatul nostru strategic cu OpenAI reflectă angajamentul nostru de a aduce capabilități de clasă mondială în Australia și de a explora modul în care AI poate îmbunătăți experiența clienților, proteja mai bine consumatorii și deschide noi oportunități pentru afacerile australiene.”

Sullivan și-a împărtășit experiența concedierii din cadrul uneia dintre cele mai mari patru bănci australiene la un simpozion despre inteligența artificială desfășurat miercuri la Parlament, organizat de Consiliul Australian al Sindicatelor (ACTU).

Secretarul adjunct al ACTU, Joseph Mitchell, a declarat la eveniment că este nevoie de o agendă națională pentru ca AI-ul să sprijine locurile de muncă, angajații și creșterea economică.

Acesta a spus că este esențială o lege care să garanteze consultarea angajatorilor și a angajaților înainte de introducerea noilor tehnologii și care să protejeze munca celor creativi de furtul la scară largă practicat de marile companii tech.