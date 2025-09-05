search
Vineri, 5 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

O femeie, concediată de banca la care lucra de 25 de ani: A antrenat un sistem de inteligență artificială să o înlocuiască

0
0
Publicat:

O angajată a Commonwealth Bank a dezvăluit că a fost concediată după 25 de ani, dar nu înainte de a antrena, fără să știe, un sistem de inteligență artificială care să îi facă treaba.

Femeia a întrenat modelul de AI fără să știe că va fi înlocuită FOTO Arhivă
Femeia a întrenat modelul de AI fără să știe că va fi înlocuită FOTO Arhivă

Casiera Kathryn Sullivan, în vârstă de 63 de ani, a declarat că nu avea habar că ajuta un chatbot să îi înlocuiască rolul înainte să fie disponibilizată în luna iulie, punând capăt unei cariere îndelungate în cadrul băncii, potrivit Daily Mail.

Ea a spus că sprijină noile tehnologii care îmbunătățesc serviciile pentru clienți, însă concedierile au luat-o complet prin surprindere: „Am fost complet șocată, la fel și colega mea”, a spus ea. „Ne-am simțit ca niște nimicuri, doar niște numere.”

Potrivit acesteia, Commonwealth Bank – care a înregistrat un profit de 10,25 miliarde de dolari în ultimul an financiar – nu a comunicat cu ea mai mult de o săptămână după ce a fost disponibilizată.

„M-au ignorat timp de opt zile lucrătoare înainte să răspundă la întrebările mele”, a adăugat ea.

Printre ultimele ei sarcini s-au numărat redactarea și testarea răspunsurilor pentru chatbotul Bumblebee AI al CBA, iar atunci când botul a fost testat pe clienți reali, ea intervenea de fiecare dată când acesta nu reușea să ofere un răspuns.

„Știam că partea de mesagerie urma să fie externalizată, dar nici în cele mai negre coșmaruri nu m-aș fi așteptat să fiu disponibilizată după 25 de ani în companie”, a spus ea. „Practic, am antrenat fără să vreau un chatbot care mi-a luat locul de muncă.”

Deși susține folosirea AI-ului în anumite domenii, Sullivan consideră că este nevoie de reguli clare: „Îmbrățișez utilizarea AI-ului și îi văd utilitatea în mediul de lucru și în afara lui, dar cred că trebuie să existe reglementări care să prevină încălcarea drepturilor de autor … sau înlocuirea oamenilor.”

Cum se apără banca

Ulterior, CBA a recunoscut că a greșit, admițând că numărul apelurilor din partea clienților a explodat după concedieri, demonstrând că AI-ul nu poate înlocui complet personalul.

Banca a fost astfel nevoită să își revizuiască decizia și le-a oferit angajaților posibilitatea să revină, însă Sullivan a ales să accepte disponibilizarea, spunând că rolul oferit nu mai semăna cu cel original și nu oferea siguranță reală.

Un purtător de cuvânt al Commonwealth Bank a recunoscut că procesul a fost gestionat greșit.

El a spus că evaluarea inițială, conform căreia 45 de posturi nu mai erau necesare, „nu a luat în considerare toate aspectele relevante ale afacerii și, din cauza acestei erori, rolurile respective nu erau de fapt redundante.”

El a adăugat: „Ne-am cerut scuze angajaților în cauză și recunoaștem că ar fi trebuit să fim mai riguroși în evaluarea rolurilor necesare. În prezent sprijinim angajații afectați și le-am oferit posibilitatea de a-și continua rolurile actuale, de a se reloca în alte departamente din cadrul CBA sau de a părăsi organizația. De asemenea, ne revizuim procesele interne pentru a ne îmbunătăți abordarea în viitor.”

Totuși, avansul în zona AI continuă

Luna trecută, directorul executiv al CBA, Matt Comyn, a anunțat un parteneriat cu gigantul tehnologic OpenAI, spunând că cele două companii vor colabora pentru a combate „escrocheriile, fraudele, criminalitatea cibernetică și infracțiunile financiare”.

„Pentru a rămâne competitivă la nivel global, Australia trebuie să îmbrățișeze această nouă eră a schimbărilor tehnologice rapide”, a declarat el. „Parteneriatul nostru strategic cu OpenAI reflectă angajamentul nostru de a aduce capabilități de clasă mondială în Australia și de a explora modul în care AI poate îmbunătăți experiența clienților, proteja mai bine consumatorii și deschide noi oportunități pentru afacerile australiene.”

Sullivan și-a împărtășit experiența concedierii din cadrul uneia dintre cele mai mari patru bănci australiene la un simpozion despre inteligența artificială desfășurat miercuri la Parlament, organizat de Consiliul Australian al Sindicatelor (ACTU).

Secretarul adjunct al ACTU, Joseph Mitchell, a declarat la eveniment că este nevoie de o agendă națională pentru ca AI-ul să sprijine locurile de muncă, angajații și creșterea economică.

Acesta a spus că este esențială o lege care să garanteze consultarea angajatorilor și a angajaților înainte de introducerea noilor tehnologii și care să protejeze munca celor creativi de furtul la scară largă practicat de marile companii tech.

Magazin

Top articole

Partenerii noștri

image
Trump taie finanțarea unor programe de asistență militară pentru flancul estic al NATO. Când se vor termina banii de la Pentagon
digi24.ro
image
O femeie din Australia a fost concediată după ce a antrenat fără să știe o inteligență artificială care să-i preia postul
stirileprotv.ro
image
Pensii cu 1.300 lei mai mici pentru această categorie de pensionari. Ce document trebui să trimită până la data de 18 septembrie 2025
gandul.ro
image
Avertisment îngrijorător: Un expert în AI dezvăluie singurele locuri de muncă care vor mai exista în 2030
mediafax.ro
image
Giovanni Becali a dezvăluit salariul uriaș al lui Kurt Zouma la CFR Cluj: „E o lovitură”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Un preot din Mureș a căzut în ispită cu o enoriașă. Soțul ei a aflat și s-a răzbunat pe paroh
libertatea.ro
image
Anunț de ultimă oră al lui Daniel David. Ce trebuie să facă părinții luni, când începe școala
digi24.ro
image
Șoc în presa britanică! O știre din România i-a lăsat pe jurnaliștii de la The Sun fără cuvinte: „Zou, ce?!”
gsp.ro
image
Ce răsturnare de situație! Ianis Hagi s-a răzgândit, pe ultima sută de metri
digisport.ro
image
VIDEO Nicușor Dan, după 100 de zile la Cotroceni: Nu știu în ce birou stau. Mi s-a spus, dar am uitat
stiripesurse.ro
image
O profesoară a fost arestată după ce s-a aflat ce a făcut cu doi dintre elevii ei
antena3.ro
image
Vremea 8 septembrie - 6 octombrie 2025. Prima lună de toamnă, cu temperaturi de peste 33 de grade Celsius
observatornews.ro
image
Vine iarna mai repede decât ne așteptam! Pe ce dată scad temperaturile sub 0 grade Celsius în România, potrivit meteorologilor Accuweather
cancan.ro
image
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatoare TV, apariție mai mult decât îndrăzneață
prosport.ro
image
Palatul a ţinut secret până acum! Regele Charles este din ce în ce mai rău, dezvăluirile apropiaţilor
playtech.ro
image
Bombă! Andrei Borza, la un pas de a fi coleg cu Cristiano Ronaldo la Al-Nassr. Giovanni Becali: „2 milioane de dolari pe an”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
"Battle of the Sexes": Aryna Sabalenka i-a dat răspunsul pe loc lui Nick Kyrgios
digisport.ro
image
Compania austriacă OMV intenţionează să facă reduceri de personal, în special la Petrom
stiripesurse.ro
image
VIDEO Momentul în care un yacht de aproape un milion de dolari s-a scufundat la 15 minute după lansare
kanald.ro
image
Anunțul de la RetuRO pentru toți românii despre recuperarea garanției pentru ambalaje. Ce se schimbă pentru consumatori
playtech.ro
image
Ioana Tufaru, la un pas de moarte. Soțul, Ionuț, a găsit-o leșinată pe jos în casă și s-a speriat teribil. ”Puteam să mă duc…dincolo”. Primele declarații sunt șocante
wowbiz.ro
image
Vouchere pentru plata facturilor la energie, anunţ OFICIAL de la Ministerul Muncii
romaniatv.net
image
Anunț de ultimă oră pentru românii care primesc alocații, ajutor social sau șomaj.
mediaflux.ro
image
Șoc în presa britanică! O știre din România i-a lăsat pe jurnaliștii de la The Sun fără cuvinte: „Zou, ce?!”
gsp.ro
image
Cum arată fiica adolescentă a lui Kim Jong Un. Apariția spectaculoasă a lui Kim Ju Ae alături de liderul corean la Beijing, la prima ieșire internațională
actualitate.net
image
Homosexualitatea și desfrâul din Biserica Română. Schimb de mesaje halucinant între un preot protosinghel și un tânăr + filmări în care bea vodcă și dansează pe manele. Dans din buric și în lăcașul sfânt: „Așa, iubirea mea” VIDEO
actualitate.net
image
Facultățile de care mulți se feresc. Zeci de locuri la buget, neocupate: „Caută altceva”
click.ro
image
Riști să rămâi fără pensie dacă nu depui luna aceasta un act esențial. Ce trebuie să faci, mai exact?
click.ro
image
„Am fost mare vagaboandă”. Replica cu care Stela Popescu a șocat înainte să moară! Ce făcea, de fapt, în tinerețe
click.ro
Kate Middleton foto profimedia (2) jpg
Momentul emoționant cu Kate Middleton, care a demonstrat că e o mamă de nota 10! Gestul ei a fost aplaudat de mulți
okmagazine.ro
Strudel cu nuci Sursa foto shutterstock 410310433 jpg
Ştrudel cu nuci aşa cum n-ai mai gustat până acum
clickpentrufemei.ro
index webp
Cum a apărut centura de castitate? Știați că a existat una pentru bărbați?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Eclipsa de Lună din 7 septembrie. Ce schimbări aduce pentru fiecare zodie. Semnul zodiacal ce va trage lozul câștigător
image
Facultățile de care mulți se feresc. Zeci de locuri la buget, neocupate: „Caută altceva”

OK! Magazine

image
Momentul emoționant cu Kate Middleton, care a demonstrat că e o mamă de nota 10! Gestul ei a fost aplaudat de mulți

Click! Pentru femei

image
„Prieteni cu beneficii”. Ce presupune acest aranjament intim dintre Harry Style și Zoe Kravitz?

Click! Sănătate

image
Recunoşti care dintre imagini este generată cu inteligenţa artificială?