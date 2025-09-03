search
Miercuri, 3 Septembrie 2025
Adevărul
Războiul se schimbă: roiurile de drone ucrainene, conduse de inteligență artificială, au intrat pe front

0
0
Publicat:

În timp ce lumea încă discută despre viitorul războiului autonom, Ucraina pare să-l fi adus deja în prezent. Într-un peisaj de conflict care evoluează rapid, dronele capabile să ia decizii singure în zbor își fac simțită prezența tot mai des.

Roi de drone FOTO Shutterstock

Pe un front unde războiul se poartă zi și noapte, o nouă generație de arme a fost deja activată. Trei drone ucrainene, echipate cu software de ultimă generație, au zburat recent într-o zonă controlată de ruși și – fără intervenție umană – au decis între ele momentul atacului.

Este, potrivit analiștilor, una dintre primele utilizări consecvente ale tehnologiei de „roi” – un sistem în care mai multe drone comunică între ele, își împart sarcinile și reacționează în timp real, fără a aștepta comenzi din partea unui operator.

Această capacitate de auto-coordonare, bazată pe algoritmi de inteligență artificială, ar putea transforma profund modul în care sunt purtate conflictele viitoare. Dar ridică și întrebări serioase despre cine – sau ce – ia decizia finală când vine vorba despre viață și moarte, scrie scrie The Wall Street Journal .

De la idee science-fiction la realitate tactică

Tehnologia folosită de armata ucraineană a fost dezvoltată de compania Swarmer, un startup local. Software-ul său permite dronelor să colaboreze, să identifice ținte, să adapteze traiectorii și chiar să redistribuie sarcinile dacă una dintre ele rămâne fără baterie sau este doborâtă.

„Setezi ținta, iar dronele se ocupă de restul”, explică Serhii Kupriienko, directorul executiv al Swarmer. În practică, asta înseamnă că un operator uman transmite o zonă-țintă, iar drona de recunoaștere cartografiază terenul pentru celelalte, care decid între ele cine va lansa muniția și când.

Sistemul, implementat prima dată pentru a plasa mine, este acum folosit constant în lovituri asupra pozițiilor rusești. Un ofițer ucrainean implicat în aceste operațiuni spune că l-a utilizat de peste o sută de ori.

Într-o configurație standard, trei persoane – planificatorul, navigatorul și operatorul – controlează mai multe drone. În lipsa software-ului, ar fi fost nevoie de aproape trei ori mai mult personal. Într-un conflict în care Ucraina luptă împotriva unui adversar superior numeric, eficiența umană devine o resursă strategică.

Citește și: Dovadă a implicării Chinei în războiul din Ucraina. Imagini dintr-o fabrică de componente pentru armament, descoperite în interiorul unei dronei rusești

Încă nu un roi în sensul deplin, dar suficient cât să conteze

Analiștii sunt de acord că ceea ce vedem acum în Ucraina nu este încă un „roi” în sensul pur militar – adică sute de drone autonome operând în coordonare complexă, în mod complet autonom. Dar și o echipă de trei până la opt UAV-uri care își stabilesc singure strategia de atac este un pas important.

Swarmer testează în prezent versiuni ale sistemului capabile să coordoneze până la 100 de drone. În spatele acestei tehnologii – susținută de investitori americani – se află o echipă de ingineri tineri care lucrează discret, într-o suburbie, printre aparate de sudură, imprimante 3D și componente electronice.

Totul în timp ce, la câțiva metri distanță, vecinii își tund liniștiți iarba.

O cursă globală cu mize etice și strategice

Ucraina nu este singura care dezvoltă roiuri de drone. SUA, China, Rusia, Franța sau Coreea de Sud investesc masiv în această direcție. În 2016, armata americană a lansat un experiment cu peste 100 de micro-drone capabile de zbor în formație și decizii colective. Israelul ar fi folosit un roi de drone în Gaza, în 2021, dar armata nu a confirmat oficial informația.

Totuși, potrivit specialiștilor, Ucraina pare să fie prima țară care a transformat această tehnologie într-un instrument de luptă uzual.

Dar tehnologia nu vine fără provocări. Menținerea unei rețele stabile între drone este o dificultate majoră – uneori, schimbul excesiv de informații a dus la blocaje ale sistemului, recunosc chiar și militarii ucraineni. În plus, costurile cresc, într-un război în care Ucraina consumă sute de mii de drone anual.

Și, poate cel mai important, tehnologia ridică întrebări despre gradul de autonomie pe care ar trebui să-l aibă aceste sisteme. În prezent, Swarmer susține că decizia de a „trage” aparține unui om. Dar cât timp va rămâne valabil acest principiu?

Organizații internaționale, inclusiv ONU, cer reglementări clare în privința armelor autonome letale. În SUA și în statele aliate, doctrina militară actuală impune prezența umană în așa-numitul „lanț al deciziei”.

Războiul se transformă sub ochii noștri

Pentru moment, ceea ce se întâmplă în câmpurile de luptă din estul Ucrainei pare desprins dintr-un film SF. Dar experții încep să accepte că viitorul a sosit mai repede decât ne așteptam.

„Până acum, roiurile de drone erau mai degrabă o promisiune decât o realitate”, spune Zak Kallenborn, specialist în războiul cu drone. „Dar Ucraina a arătat că nu mai vorbim despre teorii, ci despre tactici în desfășurare.”

Europa

