search
Luni, 20 Aprilie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

În plina criza politică, bursa de la București începe săptămâna pe roșu, cu scăderi pe toți indicii

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Bursa de Valori București a deschis ședința de luni, 20 aprilie, în scădere pe toți indicii, iar după primele 50 de minute de tranzacționare rulajul ajunsese la 20,25 milioane de lei (3,97 milioane de euro).

Bursa de Valori București: Inquam Photos/Diana Oros
Bursa de Valori București: Inquam Photos/Diana Oros

Indicele principal BET, care arată evoluţia celor mai lichide 20 de companii, înregistra o depreciere de 1,08%, iar indicele BET-Plus, care arată evoluţia celor mai lichide 43 de acţiuni de la BVB, consemna o scădere cu 1,05%, scrie Agerpres.

Totodată, indicele blue-chip extins BET-XT, al celor mai lichide 25 de titluri, a pierdut 1,18% din valoare, în timp ce reperul de randament al fondurilor de investiţii, BET-BK, a coborât cu 1,38%.

Indicele BET-FI al SIF-urilor înregistra o depreciere de 2,02%, iar BET-NG, indicele celor 10 companii din sectorul energetic şi al utilităţilor, s-a diminuat cu 1,13%.

Conform datelor BVB, cele mai mari creşteri ale valorii acţiunilor le înregistrau Rompetrol Well Services (+2,13%), Aerostar (+2%) şi Rompetrol Rafinare (+1,79%).

Pe de altă parte, în scădere erau acţiunile UAMT (-12,38%), Roca Industry Holdingrock1 (-9,04%) şi Transilvania Investments Alliance (-3,49%).

Evoluția are loc într-un context politic tensionat, marcat de incertitudini la nivel guvernamental.

Luni, 5000 de membri PSD vor răspunde la întrebarea care a fost stabilită în această dimineață în cadrul ședinței de Birou Permanent a partidului: „Sunteți de acord ca PSD să îi retragă sprijinul politic premierului Ilie Bolojan?”. 

Inițial conducerea partidului a anunțat că votul va viza posibilitatea ieșirii de la Guvernare însă, pe ultima sută de metri, întrebarea a fost modificată astfel încât să îl vizeze direct pe premier.

După acest vot, social-democrații îi vor oferi premierului două alternative: prezentarea demisiei până pe 23 aprilie sau acceptarea faptului că miniștrii PSD îți vor prezenta demisia.

Cu toate acestea, Bolojan a declarat duminică, la B1 TV, că, dacă miniștrii PSD se vor retrage, portofoliile vor fi preluate de alți membri ai cabinetului.

„După cum ați văzut în aceste zile, nu există niște critici legate de anumite lucruri care nu au fost respectate din planul de guvernare, legate de ce nu s-a făcut sau niște soluții care sunt propuse, care să îndrepte lucrurile.

Dacă aș vedea că există o soluție, că ceva nu s-a făcut bine, care ar îndrepta lucrurile. Dacă premierul Bolojan ar fi ținut banii țării strânși într-o anumită zonă și nu i-ar fi eliberat, dacă s-ar fi putut face niște reforme, altele decât s-au făcut până acum, dacă ar fi fost niște soluții pe care PSD le-ar fi propus până acuma, dar nu le-a propus niciodată, atunci credeți-mă că n-ar fi fost niciun fel de problemă ca să mă retrag din această funcție. Asta că se poate de clară. Dar nu există soluții, n-au fost prezentate alte soluții”.

Ghid de cumpărături

Partenerii noștri

loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
