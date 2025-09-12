search
Vineri, 12 Septembrie 2025
Impozitele pe locuințe și terenuri se majorează cu 170%. Cu cât cresc taxele pe mașini

Creșteri semnificative ale impozitelor pe clădiri, terenuri și mijloace de transport, în principal pentru persoane fizice, sunt incluse în proiectul de modificare a Codului fiscal din cel de-al doilea pachet legislativ pentru care guvernul și-a asumat răspunderea în Parlament.

Un calculator peste mai multe formulare ANAF, lângă o tastatură
Cresc impozitele pe proprietate. Foto Shutterstock

Potrivit specialiștilor în fiscalitate de la PwC, sunt eliminate multe facilități privind taxele locale atât la persoane fizice, cât și la persoane juridice. 

„Impozitarea proprietăților imobiliare este o măsură aflată de câțiva ani pe agenda executivului ca parte a angajamentului luat prin PNRR la capitolul reforma fiscală, fiind totodată o propunere înaintată și în analiza sistemului fiscal realizată de Banca Mondială. De altfel, există un act normativ care vizează modificarea impozitului pe clădiri, publicat încă din 2022, respectiv Ordonanța nr. 16/2022 care prevede determinarea valorii impozabile a clădirilor pe baza studiilor de piață. Aplicabilitatea acesteia a fost însă succesiv amânată, fiind justificată de necesitatea dezvoltării unui sistem informatic specific”, au explicat fiscaliștii. 

În contextul actual, având în vedere intenția Guvernului de a modifica regimul de impozitare aplicabil clădirilor, prevederile incluse în cel de-al doilea pachet legislativ al recentei reforme fiscale, deși nu complet neașteptate, generează implicații semnificative pentru toate categoriile de contribuabili.  

Cea mai importantă modificare dintre cele ce vizează persoanele juridice o reprezintă, in opinia noastră, majorarea cu aproximativ 170% a valorii impozabile pe metru pătrat pentru terenuri deținute de persoane juridice pentru că va genera un impact fiscal semnificativ, în special, pentru companiile cu portofolii extinse de terenuri. Această creștere poate afecta direct cash-flow-ul și planificarea bugetară, în contextul în care impozitul pe terenuri reprezintă o componentă fixă și recurentă a costurilor operaționale.   

„Având în vedere amploarea modificării, nu excludem ca această măsură să genereze un număr crescut de litigii privind anularea hotărârilor consiliilor locale (HCL), fiind cunoscut faptul că, în practică, unele instanțe au anulat în trecut hotărâri ale autorităților locale care nu erau fundamentate legal sau care aplicau majorări disproporționate. De asemenea, contribuabilii au contestat deciziile de impunere emise în baza unor astfel de HCL-uri, iar unele instanțe au admis cererile, anulând inclusiv obligațiile fiscale stabilite în mod nelegal. În plus, credem că la nivelul contribuabililor persoane juridice, redevine de actualitate, în contextul acestor modificări, posibilitatea reevaluării clădirilor deținute in proprietate, pentru asigurarea unei impozitări corecte, raportat la perioada curentă”, susțin experții, sintetizând principalele noutăți în funcție de categoria vizată: persoane fizice, persoane juridice, precum și aspectele relevante pentru sectorul agricol. 

1. Modificări care vizează persoanele fizice  

• Se majorează valoarea impozabilă pe mp pentru clădirile rezidențiale cât și pentru terenuri, cu circa 170%. Cota de impozit nu poate fi mai mică decât cea stabilită pentru anul 2025. 

• Valoarea impozabilă pentru mijloacele de transport înmatriculate înregistrează o majorare între 5% și 146%, în funcție de norma de poluare (inclusiv pentru hibride). Se introduce un impozit fix de 40 lei/an pentru mașini electrice. 

• Crește impozitului special pe bunurile imobile și mobile de valoare mare (clădiri rezidențiale cu o valoare impozabilă mai mare de 2,5 milioane lei și autoturisme cu o valoare de achiziție mai mare de 375.000 lei) de la 0,3% la 0,9%. Pentru bunurile imobile, baza de impozitare la care se aplică cota de 0.9% o reprezintă valoarea impozabilă stabilita pentru taxele locale, care înregistrează o creștere semnificativă așa cum am menționat mai sus. 

Citește și: „Ne îndreptăm spre un adevărat tsunami fiscal”. Ce taxe cresc după alegeri

• Se abrogă reducerile suplimentare pentru impozitul pe clădire acordate în funcție de vechimea construcției. 

• Se abrogă facilitățile pentru terenurile utilizate pentru servicii turistice. 

• Se elimină scutirile/reducerile proprietăți deținute de persoane cu venituri mici, donatori de sânge, persoane cu handicap și pentru anumite terenuri (e.g. degradate, poluate, fond forestier tânăr, terenuri din situri arheologice, terenuri extravilane din arii naturale protejate). 

• Se reduc facilitățile pentru impozitul pe clădiri destinat activităților sportive. 

2. Modificări care vizează persoanele juridice 

• Se majorează valoarea impozabilă pe mp pentru terenuri cu circa 170%. 

• Valoarea impozabilă pentru mijloacele de transport înmatriculate înregistrează o majorare între 5% și 146%, în funcție de norma de poluare (inclusiv pentru hibride).  

• Se introduce un impozit fix de 40 lei/an pentru autovehiculele electrice. 

• Se elimină o serie de scutiri pentru anumite categorii de clădiri, precum cele deținute de fundații culturale/umanitare, instituții sub coordonarea Ministerului Educației sau federații sportive. 

• Se introduc noi categorii de clădiri și terenuri scutite (e.g. clădiri noi și terenul aferent din investiții în industria prelucrătoare, depozitare si logistică - scutire pe 2 ani de la recepție). 

• Se abrogă facilitățile pentru terenurile folosite pentru servicii turistice. 

• Consiliile locale nu mai pot acorda scutiri/reduceri pentru terenuri ale unor categorii speciale (terenuri din situri arheologice, terenuri extravilane din arii naturale protejate etc.). 

• Pentru terenurile intabulate pe cheltuială proprie, scutirea se acordă pe 2 ani (față de 5 ani anterior doar pentru extravilane). 

• Se elimină scutirile pentru anumite mijloace de transport (ale instituțiilor educaționale, pentru transport stupi, pentru intervenții de urgență, autovehicule electrice și autovehicule second-hand înregistrate ca stoc de marfă). 

• Pentru navele fluviale și bărcile din Delta Dunării, reducerea este de maxim 50% (față de scutire totală anterior). 

3. Modificări care afectează sectorul agricol 

• Se abrogă cota fixa de 0.4% pentru clădirile care sunt utilizate pentru activități din domeniul agricol.  

•  S-a eliminat scutirea privind impozitul pe clădiri pentru sere/solare/silozuri, care mai pot beneficia de o reducere de maxim 50%. 

• Crește nivelul impozitării pentru sectorul agricol, descurajând investițiile în acest domeniu. Reamintim că potrivit legislației curente se datorează un impozit de 80% pentru terenurile agricole care se vând înainte de împlinirea a 8 ani de la momentul achiziției.  

Citește și: Guvernul își asumă răspunderea: impozite mai mari pe proprietăți și reguli noi pentru firme și multinaționale

Modificările propuse în cel de-al doilea pachet legislativ privind impozitele locale marchează o schimbare substanțială în politica fiscală, cu efecte directe asupra tuturor categoriilor de contribuabili. Majorările semnificative ale valorilor impozabile și eliminarea unui număr considerabil de facilități fiscale conduc la o creștere accentuată a presiunii fiscale, în special pentru persoanele fizice. În paralel, măsurile de protecție introduse sunt limitate și vizează preponderent investițiile noi în anumite sectoare economice.  

În acest context, este esențial ca toți contribuabilii – fie persoane fizice, juridice sau din sectorul agricol – să analizeze cu atenție noile prevederi și să evalueze impactul asupra propriilor obligații fiscale. Totodată, autoritățile locale vor trebui să-și adapteze politicile de impozitare și să asigure o implementare coerentă, în concordanță cu noile reglementări, au informat experții. 

