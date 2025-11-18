Ilie Bolojan a discutat cu directorul executiv al Agenției Internaționale a Energiei. „România are un mix energetic solid și în expansiune”

Premierul Ilie Bolojan, l-a primit marți, 18 noiembrie, la Palatul Victoria, pe Fatih Birol, directorul executiv al Agenției Internaționale a Energiei (AIE).

Potrivit unui comunicat transmis de Guvernul României, Birol se află în prima sa vizită oficială în România. Discuțiile au vizat oportunitățile de cooperare cu AIE, în contextul în care România analizează aderarea la agenție, odată cu avansarea procesului de aderare la OCDE.

În cadrul întrevederii, premierul a prezentat situaţia actuală a sectorului energetic românesc, subliniind atât diversificarea surselor de energie, cât şi provocările cu care se confruntă ţara: lipsa capacităţilor de stocare şi conectivitatea redusă cu pieţele vest-europene, factori care influenţează preţurile la energie pentru consumatori.

„România are un mix energetic solid și în expansiune, însă, fără soluții de stocare și interconectări suficiente, ajungem să avem surplus de energie la prânz și importuri scumpe seara, când producția nu acoperă cererea.

Cooperarea cu AIE ne poate ajuta să corectăm aceste dezechilibre, cu impact direct asupra prețurilor suportate de populație și economie”, a declarat prim-ministrul Ilie Bolojan.

Fatih Birol a declarat că agenția este deschisă unei cooperări mai strânse cu România și poate oferi expertiză tehnică pentru evaluarea și îmbunătățirea sistemului energetic.

În discuții au fost abordate prioritățile României: resurse interne, proiecte nucleare și regenerabile, infrastructură de transport și stocare, și rolul țării ca furnizor de stabilitate energetică în regiune, inclusiv pentru Ucraina și Republica Moldova.

„România oferă oportunități în domeniul energiei, iar expertiza AIE poate accelera proiectele care duc la sisteme mai eficiente, mai sigure și, în final, la prețuri mai accesibile pentru consumatori. Vom consulta instituțiile responsabile și vom analiza cea mai bună cale pentru a avansa către o eventuală aderare”, a adăugat Ilie Bolojan.

Guvernul României rămâne angajat în dezvoltarea unui sistem energetic modern, mai bine conectat, mai eficient și capabil să asigure prețuri mai stabile pentru populație și economie.

La întâlnirea de marți a participat și șeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurca.