search
Luni, 2 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Ministrul Energiei anunță cât vor plăti pentru gaze consumatorii casnici din România după liberalizarea pieței

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Guvernul se pregătește să adopte noul mecanism de liberalizare a pieței gazelor. Bogdan Ivan, ministrul Energiei, spune însă că românii nu vor plăti mai mult de 310 lei/MWh (0,31 lei/kWh) pentru consumul casnic. Sistemul propus este unul de plafonare hibridă, gândit să limiteze efectele fluctuațiilor internaționale și ale tensiunilor geopolitice.

Prețurile pe piețele externe au crescut cu 20%. FOTO Shutterstock
Prețurile pe piețele externe au crescut cu 20%. FOTO Shutterstock

Ministrul Bogdan Ivan a explicat la Digi24 că, indiferent de evoluțiile din piață, costul final pentru consumatorii casnici va rămâne sub plafonul actual. Chiar și în scenariul în care producătorii, transportatorii și distribuitorii aplică tarifele maxime permise, suma nu va depăși nivelul stabilit.

Potrivit ministrului, structura prețului, ar fi următoarea: 110 lei/MWh – preț plafonat la producător; 15 lei/MWh - tarif reglementat pentru transport; 68 lei/MWh - tarif maxim pentru distribuție și 15 lei/MWh - costul de furnizare.

„Nu vor putea să depășească 310 lei per megawatt la prețul gazelor naturale, cât este prețul plafonat astăzi” a subliniat Bogdan Ivan.

 De ce este necesar noul mecanism

Ministrul Energiei a explicat că volatilitatea pieței internaționale, amplificată recent de conflictul armat din Orientul Mijlociu, ar fi putut genera scumpiri bruște, mai ales că, în ultimele 12 ore, prețurile pe piețele externe au crescut cu 20%.

„Am fost cu un pas înainte și am venit cu soluția înainte ca problema să apară”, a declarat ministrul, argumentând că mecanismul de plafonare hibridă protejează consumatorii de șocurile externe.

Romgaz intră pe piața de furnizare

Un alt element-cheie al reformei este intrarea Romgaz în zona de furnizare directă, după modelul Hidroelectrica pe piața energiei electrice, potrivit ministrului. Compania de stat va lansa oferte pentru populație cel târziu la 1 aprilie, oferind un preț de referință care ar putea dinamiza concurența.

„Nu vor fi neapărat market maker, dar vor da un preț de referință foarte important pentru consumatorul casnic”, a explicat Bogdan Ivan.

Posibilitatea unor prețuri sub plafon

Ministrul susține că noul cadru va stimula competiția între furnizori, ceea ce ar putea duce chiar la prețuri mai mici decât plafonul de 0,31 lei/kWh.

„Operatorii vor încerca să-și optimizeze costurile pentru a atrage cât mai mulți clienți. Luptându-se între ei, vor avea tendința să scadă prețul”, a explicat Bogdan Ivan.

Romgaz, pregătită pentru noul rol

Întrebat dacă Romgaz poate gestiona această schimbare, ministrul a afirmat că pregătirile sunt în derulare de anul trecut, iar conducerea companiei are obiective clare și obligatorii.

„Mandatul lor depinde de succesul acestei mișcări pe piața de furnizare pentru că, la fel ca și în cazul oricărui om politic, și cei care sunt în companiile cu capital de stat care au monopol sau oligopol au anumite responsabilități și își fac veniturile în funcție de obiectivele pe care le îndeplinesc. (...) În clipa în care ei au anumite responsabilități, trebuie să le ducă la îndeplinire. Și punct, nenegociabil”, a spus Bogdan Ivan la Digi 24.

Economie

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Și pietrele mă cunosc în Strâmtoarea Ormuz”. Ce îl îngrijorează pe fostul comandant de vas Traian Băsescu, după atacarea Iran
digi24.ro
image
LIVE UPDATE. A treia zi a operaţiunii militare americano-israeliane în Iran. Ședință la Guvern privind românii blocați
stirileprotv.ro
image
Ștefan Popescu: „Statele Unite prinse în CAPCANA iraniană!”
gandul.ro
image
Războiul din Orientul Mijlociu degenerează: Iran și Israelul se bombardează tot mai puternic. Prețul petrolului crește cu 10%,
mediafax.ro
image
Minerul rănit în accidentul de la Livezeni, obligat să returneze banii pentru concediul medical? Controversă după accidentul de muncă soldat cu arsuri grave
fanatik.ro
image
Văduva lui Ali Khamenei a murit. Cine a fost Mansoureh Khojasteh Bagherzadeh
libertatea.ro
image
Poate un război să fie câștigat exclusiv prin puterea aeriană? Cele două conflicte date exemplu de James Stavridis, fost comandant NATO
digi24.ro
image
„Nu mai dezinformați, nebunilor!” » În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu: „Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”
gsp.ro
image
Anunțul Iranului pe care-l aștepta întreaga planetă
digisport.ro
image
Ungaria privește cu invidie: România intră în jocul marilor puteri și devine hub strategic pentru 'aurul viitorului'
stiripesurse.ro
image
„Așteptați din nou sunetul clopotului morții”. Iranul amenință și arată la televiziunea de stat imagini cu stocurile de arme
antena3.ro
image
Ce spun economiştii despre consumatorii din România, după ce gazul s-a scumpit cu 50%
observatornews.ro
image
DOLIU în politică! A murit consilierul județean Camelia Ciornia
cancan.ro
image
ALERTĂ Ajutorul la pensie se va acorda doar pensionarilor cu pensie sub 2.000 lei. Și banii vor fi mai puțini
newsweek.ro
image
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
prosport.ro
image
Ce înseamnă că Armata SUA a ridicat nivelul de alertă la Baza Deveselu la nivelul „BRAVO”. Ce urmează dacă se ajunge la „CHARLIE” sau „DELTA”
playtech.ro
image
Victor Pițurcă, dialog cu Gigi Becali: „De ce nu aduci antrenor de valoare?”. Răspunsul fabulos dat de patronul FCSB
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Fără precedent în istoria țării! A fost făcut anunțul oficial, după ce a început războiul
digisport.ro
image
Șoc pentru România: Prețul carburantului va bubui și urcă la 10 lei pe litru, iar asta va fi pe termen lung (Asociația Energia Inteligentă)
stiripesurse.ro
image
O fetiță de un an și cinci luni din Bistrița a intrat în stop cardiorespirator după ce a înghițit o alună
kanald.ro
image
Pensia neîncasată înainte de deces în România. Ce se întâmplă cu banii și cine poate intra în posesia lor
wowbiz.ro
image
Celulă de criză la Guvern! Bolojan cere măsuri URGENTE! Decizia de ULTIMĂ ORĂ luată de Executiv în plin război în Teheran!
romaniatv.net
image
Putin se implică în războiul din Iran. Președintele Rusiei e revoltat
mediaflux.ro
image
„Nu mai dezinformați, nebunilor!” » În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu: „Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”
gsp.ro
image
Testul cu 5 întrebări pe care fiecare adult ar trebui să-l treacă, dar mulți nu reușesc
actualitate.net
image
Avertismentul îngrijorător al unui medic pediatru: „Vor muri tot mai mulţi copii şi persoane, din cauza "dacilor liberi". E "cronica unei morţi anunţate"
actualitate.net
image
Furia unei românce care își ia la serviciu mâncare la pachet. „A deschis caserola, a luat pieptul și a pus-o înapoi în frigider”
click.ro
image
O comună din România este scoasă la vânzare. Primăria are datorii de 1,2 milioane de euro
click.ro
image
Cei născuți în acești șase ani pot avea un destin special. Un astrolog renumit explică de ce sunt favorizați de astre
click.ro
Ei doi si ma sa jpg
Bizarul văl de pe fața reginei, când venea vorba de nora nimfomană. Elisabeta era celebră pentru strictețea sa
okmagazine.ro
Kate Hudson foto Profimedia jpg
Cu diamante la gât, Kate Hudson a sfidat pe toată lumea aseară: „Nu-s chiar așa de bogată!”
clickpentrufemei.ro
7 sahul si regina jpg
Cum arăta Iranul înainte de revoluţia din 1979. Femei la universitate, iar americanii erau prieteni
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Clătite de post pufoase cu apă minerală. Rețetă rapidă, economică și delicioasă
image
Furia unei românce care își ia la serviciu mâncare la pachet. „A deschis caserola, a luat pieptul și a pus-o înapoi în frigider”

OK! Magazine

image
Demi Moore, schimbată la 63 de ani! În vibe de anorexică, s-a reinventat cu tunsoarea din tinerețe, amintind de ”Propunere Indecentă”

Click! Pentru femei

image
Cu diamante la gât, Kate Hudson a sfidat pe toată lumea aseară: „Nu-s chiar așa de bogată!”

Click! Sănătate

image
Când este Lună Plină în 2026 şi cum ne influenţează