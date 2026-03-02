Ministrul Energiei anunță cât vor plăti pentru gaze consumatorii casnici din România după liberalizarea pieței

Guvernul se pregătește să adopte noul mecanism de liberalizare a pieței gazelor. Bogdan Ivan, ministrul Energiei, spune însă că românii nu vor plăti mai mult de 310 lei/MWh (0,31 lei/kWh) pentru consumul casnic. Sistemul propus este unul de plafonare hibridă, gândit să limiteze efectele fluctuațiilor internaționale și ale tensiunilor geopolitice.

Ministrul Bogdan Ivan a explicat la Digi24 că, indiferent de evoluțiile din piață, costul final pentru consumatorii casnici va rămâne sub plafonul actual. Chiar și în scenariul în care producătorii, transportatorii și distribuitorii aplică tarifele maxime permise, suma nu va depăși nivelul stabilit.

Potrivit ministrului, structura prețului, ar fi următoarea: 110 lei/MWh – preț plafonat la producător; 15 lei/MWh - tarif reglementat pentru transport; 68 lei/MWh - tarif maxim pentru distribuție și 15 lei/MWh - costul de furnizare.

„Nu vor putea să depășească 310 lei per megawatt la prețul gazelor naturale, cât este prețul plafonat astăzi” a subliniat Bogdan Ivan.

De ce este necesar noul mecanism

Ministrul Energiei a explicat că volatilitatea pieței internaționale, amplificată recent de conflictul armat din Orientul Mijlociu, ar fi putut genera scumpiri bruște, mai ales că, în ultimele 12 ore, prețurile pe piețele externe au crescut cu 20%.

„Am fost cu un pas înainte și am venit cu soluția înainte ca problema să apară”, a declarat ministrul, argumentând că mecanismul de plafonare hibridă protejează consumatorii de șocurile externe.

Romgaz intră pe piața de furnizare

Un alt element-cheie al reformei este intrarea Romgaz în zona de furnizare directă, după modelul Hidroelectrica pe piața energiei electrice, potrivit ministrului. Compania de stat va lansa oferte pentru populație cel târziu la 1 aprilie, oferind un preț de referință care ar putea dinamiza concurența.

„Nu vor fi neapărat market maker, dar vor da un preț de referință foarte important pentru consumatorul casnic”, a explicat Bogdan Ivan.

Posibilitatea unor prețuri sub plafon

Ministrul susține că noul cadru va stimula competiția între furnizori, ceea ce ar putea duce chiar la prețuri mai mici decât plafonul de 0,31 lei/kWh.

„Operatorii vor încerca să-și optimizeze costurile pentru a atrage cât mai mulți clienți. Luptându-se între ei, vor avea tendința să scadă prețul”, a explicat Bogdan Ivan.

Romgaz, pregătită pentru noul rol

Întrebat dacă Romgaz poate gestiona această schimbare, ministrul a afirmat că pregătirile sunt în derulare de anul trecut, iar conducerea companiei are obiective clare și obligatorii.

„Mandatul lor depinde de succesul acestei mișcări pe piața de furnizare pentru că, la fel ca și în cazul oricărui om politic, și cei care sunt în companiile cu capital de stat care au monopol sau oligopol au anumite responsabilități și își fac veniturile în funcție de obiectivele pe care le îndeplinesc. (...) În clipa în care ei au anumite responsabilități, trebuie să le ducă la îndeplinire. Și punct, nenegociabil”, a spus Bogdan Ivan la Digi 24.