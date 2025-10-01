search
Miercuri, 1 Octombrie 2025
Guvernul adoptă rectificarea bugetară. Ce ministere primesc mai puțini sau mai mulți bani

Publicat:

Guvernul adoptă miercuri, în ședință extraordinară, proiectul de rectificare bugetară, prin care unor ministere li s-au alocat mai multe fonduri, în timp ce altora le-au fost diminuate.

Premierul Ilie Bolojan susține o conferință de presă
Guvernul adoptă rectificarea bugetară. Foto arhivă

Rectificarea bugetară publicată în dezbatere de Ministerul de Finanţe prevede că veniturile bugetului general consolidat se majorează, per sold, cu suma de 3,23 miliarde lei, cheltuielile bugetului general consolidat se majorează, pe sold, cu suma de 27,81 miliarde lei, iar deficitul bugetului general consolidat creşte cu 24,579 miliarde lei.

Măsurile ar urma să genereze un deficit bugetar de 8,4% din PIB.

Au fost suplimentate creditele bugetare la Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Ministerul Energiei, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, Autoritatea Electorală Permanentă, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, SRI, Ministerul Justiţiei, arată proiectul de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2025. De asemenea, s-au tăiat bani de la Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Transporturilor, Ministerul Finanţelor, Ministerul Afacerilor Interne, SGG şi STS.

Se suplimentează creditele bugetare astfel:

  • Ministerul Finanțelor – Acțiuni Generale: +20.074,6 milioane lei.
  • Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale: +5.516,0 milioane lei, per sold.
  • Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației: +2.473,0 milioane lei per sold.
  • Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale: + 1.222,1 milioane lei, per sold. Se propune asigurarea de sume suplimentare pentru proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (1.896,3 milioane lei) și pentru proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 si din fondul de modernizare (200,0 milioane lei).
  • Ministerul Energiei: +1.198,8 milioane lei per sold.
  • Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului: +416,9 milioane lei, per sold.
  • Autoritatea Electorală Permanentă: +169,0 milioane lei în vederea asigurării fondurilor necesare pentru rambursarea cheltuielilor electorale din campania pentru Președintele României din anul 2025.
  • Ministerul Educației și Cercetării: +140,5 milioane lei per sold, în principal pentru asigurarea implementării proiectelor cu finanțare din PNRR.
  • Serviciul Român de Informații: +92,8 milioane lei, per sold. Se propune asigurarea de sume suplimentare la cheltuieli de personal (+75,0 milioane lei) și asistență socială (+40,0 milioane lei).
  • Ministerul Justiției: +85,9 milioane lei per sold.
  • Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor: +70,0 milioane lei pentru titlul 51 „Transferuri între unități ale administrație publice”.

S-au diminuat creditele bugetare ale ordonatorilor principali de credite:

  • Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene: – 3.246,5 milioane lei, per sold.
  • Ministerul Sănătății: -2.661,2 milioane lei per sold, reprezentând economii identificate, în principal, la cheltuieli cu proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (-1.000,0 milioane lei) și PNRR (-1.400,0 milioane lei) stabilite în funcție de stadiul de implementare a acestora.
  • Ministerul Transporturilor și Infrastructurii: -1.849,2 milioane lei, per sold.
  • Ministerul Finanțelor: -668,3 milioane lei per sold. Se propune alocarea suplimentară de sume la titlul bunuri și servicii (+50,0 milioane lei ) pentru plata serviciilor juridice pentru reprezentarea la curțile internaționale de arbitraj.
  • Ministerul Afacerilor Interne: -164,8 milioane lei per sold.
  • Secretariatul General al Guvernului: -146,0 milioane lei per sold.
