Gigantul auto care recheamă în service aproximativ 100.000 de mașini electrice. Modelele care riscă să ia foc din cauza unui defect

Volkswagen recheamă în service aproximativ 100.000 de vehicule electrice pentru verificări urgente la bateriile de înaltă tensiune, după identificarea unor posibile defecte care pot reduce autonomia sau crește riscul de incendiu.

Grupul auto Volkswagen a inițiat o amplă procedură de rechemare în service pentru aproximativ 100.000 de vehicule electrice, dintre care circa 28.000 sunt înmatriculate în Germania. Decizia vine în urma unor probleme semnalate la modulele bateriilor de înaltă tensiune, potrivit Autorității Federale pentru Transport Auto (KBA), relatează Electrek.

Măsura vizează aproape 75.000 de vehicule din gama electrică ID a producătorului german, precum și circa 20.000 de unități Cupra Born fabricate între februarie 2022 și august 2024.

Documentele oficiale publicate la începutul lunii indică faptul că anumite module din bateriile de înaltă tensiune nu respectă specificațiile tehnice, ceea ce poate duce la o scădere a autonomiei și, în unele cazuri, poate reprezenta un potențial risc de incendiu.

Vehiculele rechemate vor trece printr-o serie de verificări tehnice care presupun instalarea unei actualizări software, inspecția completă a bateriei și, dacă este necesar, înlocuirea modulelor de înaltă tensiune afectate.

În mod concret, rechemarea se aplică modelelor Volkswagen ID.3, ID.5, ID. Buzz Cargo, ID. Buzz și ID.4, produse între 24 iunie 2023 și 23 august 2024.

În paralel, modelele Cupra Born rechemate în service au date de fabricație cuprinse între 27 februarie 2022 și 21 aprilie 2024. Procedura este înregistrată la KBA sub numărul de referință 16271R.

Această campanie de rechemare vine la scurt timp după o acțiune similară anunțată în Statele Unite, unde Volkswagen a colaborat cu Administrația Națională pentru Siguranța Traficului pe Autostrăzile (NHTSA) pentru a verifica 43.881 de vehicule ID.4 din anii de model 2023-2025, din cauza unui potențial risc de supraîncălzire a bateriei.