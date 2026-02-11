BMW recheamă la service sute de mii de vehicule din cauza unui risc de incendiu. Modelele vizate

BMW a anunțat miercuri o nouă campanie de rechemare în service, care vizează sute de mii de automobile vândute în întreaga lume, după ce producătorul german a identificat o componentă defectă ce ar putea provoca un incendiu în anumite condiții de utilizare.

În Germania, sunt afectate 28.582 de vehicule, însă presa de specialitate estimează că, la nivel global, numărul mașinilor vizate ar putea ajunge la aproximativ 575.000, potrivit Agerpres, care citează DPA.

Producătorul auto nu a oferit o cifră exactă a vehiculelor afectate la nivel mondial, dar publicaţia kfz-Betrieb a raportat că aproximativ 575.000 de automobile ar putea fi afectate de această rechemare.

Ce modele sunt vizate

Potrivit BMW, rechemarea include mai multe modele produse în ultimii ani, printre care Seria 2 Coupe Seria 3, Seria 4 și Seria 5, Seria 6 Gran Turismo, Seria 7, SUV-urile X4, X5 și X6 și Roadsterul Z4

Vehiculele echipate cu un releu de demaror fabricat între iulie 2020 și iulie 2022 sunt considerate cu risc, la fel și mașinile la care această piesă a fost montată ulterior în cadrul unor reparații.

Defecțiunea identificată

Investigațiile interne au identificat un solenoid defect, care controlează fluxul de electricitate într-un circuit. După un număr mare de porniri, poate apărea o uzură excesivă a comutatorului, ceea ce ar putea face mai dificilă sau chiar imposibilă pornirea maşinii.Este posibil să apară un scurtcircuit, care ar putea duce la o supraîncălzire localizată a demarorului, rezultând în aprinderea vehiculului în timpul funcţionării „în cel mai rău caz", a subliniat producătorul.

BMW recomandă proprietarilor să nu lase motorul pornit nesupravegheat până la efectuarea verificărilor.

Nu este prima rechemare majoră a companiei. În septembrie anul trecut, BMW a retras din circulație alte câteva sute de mii de vehicule din cauza unui risc similar, atunci fiind identificată infiltrarea apei în demaror, ceea ce provoca coroziune și potențiale defecțiuni.