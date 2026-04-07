Coșmarul unei pensionare pe aeroport: a rămas fără bani și fără vacanța visată în Tenerife din cauza unui detaliu banal. „Sunt distrusă!”

O simplă etichetă lipsă de pe bateria unui scuter electric a transformat vacanța unei turiste britanice într-un adevărat coșmar pe Aeroportul din Manchester. Femeia a rămas fără vacanță și fără peste 1.160 de euro cheltuiți pentru rezervarea în Insulele Canare, deși compania aeriană susține că a respectat toate protocoalele de siguranță.

Carol și fiica sa, Layla, urmau să petreacă vacanța în Insulele Canare. Cu toate acestea, aventura lor s-a încheiat abrupt pe Aeroportul din Manchester, unde personalul le-a informat că scuterul nu poate fi încărcat la bordul aeronavei, potrivit express.

Femeia a declarat că a rămas „foarte afectată” de anularea vacanței și de pierderea sumei de peste 1.000 de lire sterline. Deși TUI susține că a respectat procedurile legale, experiența lui Carol servește drept avertisment pentru cei care călătoresc cu scutere electrice.

„Ne pare rău că doamna Hutchins nu a putut călători în vacanță și recunoaștem cât de supărător trebuie să fi fost acest lucru pentru dumneaei. Situația a fost cauzată de lipsa documentației necesare și a informațiilor de identificare a bateriei pentru dispozitivul său electric de mobilitate, ceea ce a împiedicat autorizarea legală a zborului”, a transmis un purtător de cuvânt TUI.

Conform regulamentelor TUI, pasagerii sunt obligați: să se asigure că bateria are eticheta originală vizibilă; să dețină manualul de utilizare al producătorului; să demonstreze cum poate fi izolat circuitul electric pentru a preveni activarea accidentală în cală.

TUI a confirmat că aceste instrucțiuni i-au fost trimise doamnei Hutchins de șase ori, prin e-mail și împreună cu documentele de călătorie. Cu toate acestea, la sosirea pe aeroport, bateria scuterului nu avea nicio etichetă vizibilă, ceea ce a făcut imposibilă aprobarea transportului conform normelor de siguranță.

Managerul serviciului aeroportuar a contactat echipa pentru a găsi un scuter alternativ, însă Carol s-a simțit inconfortabil să călătorească fără propriul dispozitiv sau să riște să rămână fără unul la destinație.

De asemenea, ea și Layla au refuzat ofertele TUI de două zboruri alternative și vouchere compensatorii.

Site-ul TUI include o secțiune dedicată clienților care folosesc scutere electrice, cu toate instrucțiunile necesare pentru a evita astfel de situații.