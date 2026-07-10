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Analiză Vacanțele s-au scumpit cu până la 100% în ultimii cinci ani. Cât costă acum un concediu în România și în străinătate

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Analize Adevărul
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Vacanțele de vară din Europa au devenit semnificativ mai scumpe în ultimii ani, iar România nu face excepție. O combinație între inflație, costuri mai mari la energie, transport și cazare, dar și schimbări în comportamentul de consum, a împins bugetele de concediu la niveluri mult mai ridicate decât în urmă cu cinci ani.

Plajă frumos amenajată, într-o stațiune de pe litoral
Vacanțele s-au scumpit enorm în ultimii cinci ani. Foto arhivă

În unele cazuri, o vacanță poate costa chiar şi de două ori mai mult decât înainte de pandemie, după cum arată datele consultate de „Adevărul”.

Între 2021 și 2026, prețurile cazărilor în România au crescut cu aproximativ 40% până la 60%, iar în unele segmente majorările au fost chiar mai mari. Dacă în 2021 industria hotelieră încerca să recupereze pierderile provocate de pandemie prin tarife reduse și oferte atractive, în 2026 piața funcționează la prețuri record, pe fondul inflației, al creșterii costurilor cu utilitățile și al introducerii unor noi taxe turistice.

Cele mai spectaculoase scumpiri se regăsesc pe litoral. O cameră dublă într-un hotel de trei stele, care în 2021 costa între 170 și 220 de lei pe noapte, ajunge acum la 350-550 de lei. Pachetele all-inclusive au urmat aceeași tendință, prețul pentru o persoană crescând de la aproximativ 1.000-1.200 de lei la 1.500-1.900 de lei.

Plaja Mamaia
Plaja Mamaia

Scumpiri importante se înregistrează și în marile orașe. În București, o noapte de cazare într-un hotel de patru stele, care în 2021 costa în medie 50-60 de euro, a ajuns la aproximativ 110 euro. Nici turismul montan sau rural nu a rămas în urmă. Pensiunile care practicau tarife de 120-180 de lei pe noapte solicită acum între 250 și 350 de lei.

Creșterea tarifelor este explicată, în primul rând, de inflația acumulată în ultimii ani și de majorarea costurilor de operare, în special la energie și utilități. La acestea se adaugă introducerea unor taxe turistice locale în orașe precum București sau Sibiu, calculate ca procent din valoarea totală a cazării, ceea ce contribuie la majorarea notei finale plătite de turiști.

De altfel, hotelierii au înregistrat venituri record în special pe segmentul hotelurilor de patru și cinci stele, unde cererea pentru servicii premium a rămas ridicată, chiar dacă numărul total al înnoptărilor a înregistrat ușoare scăderi în prima parte a anului.

Lucrurile nu stau mai bine nici în turismul extern

Pe de altă parte, cele mai recente date consultate de „Adevărul” arată că prețurile vacanțelor au crescut în 2026 și în destinațiile populare pentru români precum Grecia, Bulgaria sau Turcia.

Spre exemplu, un sejur de șapte nopți în Grecia costa în medie în 2021 între 300 și 350 de euro de persoană, în timp ce în 2026 bugetul necesar a urcat la 400–550 de euro pentru pachete standard, cu mic dejun inclus. Pachetele care includ transport aerian au devenit mai scumpe, pornind acum de la aproximativ 710 euro de persoană, dar Grecia rămâne competitivă prin calitatea serviciilor și raportul bun între preț și experiență, în special în segmentul de taverne și ospitalitate locală.

Porto Katsiki în Lefkada FOTO Shutterstock
Porto Katsiki în Lefkada FOTO Shutterstock

Turcia, care în 2021 era considerată una dintre cele mai avantajoase destinații pentru all inclusive, cu prețuri cuprinse între 400 și 700 de euro, a înregistrat în 2026 o creștere puternică a costurilor. Deprecierea semnificativă a lirei turcești și inflația internă au determinat hotelurile să își ajusteze tarifele în euro, astfel încât un sejur all inclusive pornește acum de la 650–700 de euro și poate depăși ușor pragul de 1.000 de euro în resorturile premium din Antalya.

Cât costă o vacanţă în România, după redeschiderea hotelurilor
Plaja Oludeniz, Antalya FOTO Shutterstock
Plaja Oludeniz, Antalya FOTO Shutterstock

Bulgaria rămâne, în continuare, cea mai accesibilă destinație de litoral din regiune, chiar dacă și aici prețurile au crescut. Dacă în 2021 un pachet all inclusive pornea de la aproximativ 250–300 de euro, în 2026 costurile au urcat la 350–500 de euro pentru hoteluri de patru stele cu servicii complete. Chiar și cu aceste majorări de 30–40%, Bulgaria continuă să fie opțiunea preferată pentru turiștii care caută costuri reduse la cazare, masă și servicii de plajă.

Sunny Beach, Bulgaria
Sunny Beach, Bulgaria

Și prețul carburanților a scumpit vacanțele

Analiza pieței indică trei zone principale unde costurile au crescut cel mai mult în ultimii cinci ani: transportul, cazarea și mâncarea.

Creșterea prețului carburanților a influențat direct costul vacanțelor cu mașina. În România, motorina standard variază în jurul valorii de 9,5 lei/litru după eliminarea măsurilor fiscale din iulie, un nivel semnificativ mai ridicat decât în urmă cu 5 ani, când prețul motorinei în România a variat între 5 și 6 lei (5 lei în ianuarie 2021 și 6 lei în decembrie 2021).

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De ce au crescut atât de mult prețurile

Economiștii și analiștii din turism indică mai mulți factori care au împins costurile în sus. Primul este inflația generalizată, care a afectat lanțul de costuri din turism, de la energie la salarii.

Al doilea este revenirea puternică a cererii după pandemie, care a permis hotelierilor și operatorilor să majoreze tarifele fără o scădere semnificativă a numărului de turiști.

Al treilea factor este creșterea costurilor de transport, în special în contextul prețurilor ridicate la combustibili și al volatilității piețelor energetice.

România, între buget limitat și dorința de vacanță

Chiar dacă prețurile au crescut, interesul pentru vacanțe rămâne ridicat. Un studiu realizat la începutul anului 2026 arată că peste 90% dintre români intenționează să meargă în concediu, chiar dacă o parte semnificativă declară că bugetul este limitat

Mulți turiști își adaptează comportamentul, alegând pachete mai ieftine, destinații mai accesibile sau reducând durata vacanței.

Cele mai mari creșteri se observă în transport și cazare, două componente care pot reprezenta peste jumătate din costul total al unei vacanțe. În schimb, destinațiile mai ieftine din Balcani, precum Bulgaria sau Albania, continuă să ofere variante mai accesibile, chiar dacă și acolo prețurile au crescut în ultimii ani.

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