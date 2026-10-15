Fostul șef al eMAG a cumpărat benzinăriile Gazprom din România

Autoritatea de concurenţă a aprobat preluarea integrală a reţelei de benzinării Gazprom de antreprenorii români Iulian Stanciu, fostul şef eMAG, şi Adrian Creţoiu, deţinătorul companiei de consultanţă în afaceri şi management First All Energy Europe (FAEE).

Benzinărie Gazprom Foto: Shutterstock

Capitalul NIS Petrol a fost achiziționat de către firma românească de construcții metalice Argenta SRL, deținută de oamenii de afaceri Adrian Crețoiu (60%) și Iulian Stanciu, fostul șef al eMAG (40%), se arată într-o decizie a Consiliului Concurenței care a aprobat tranzacția.

Argenta SRL fusese preluată de Crețoiu și Stanciu anul trecut, de la grupul GSP al lui Gabriel Comănescu. Stanciu și Crețoiu controlează și Foraj Sonde Videle, care luna trecută a preluat Raffles Energy, o companie holding din Marea Britanie care deține 100% din Raffles Energy SRL și Zenith Resources SRL, două companii din România active în sectorul energetic, în special în domeniul gazelor naturale și al producției de energie electrică, scrie Ecocomica.net.

Rețeaua Gazprom are 19 benzinării în România.

Cei doi antreprenori urmează să plătească în termen de 30 de zile taxa de autorizare a concentrării economice, care este calculată în funcţie de cifra de afaceri comunicată de părţile notificatoare.

Stanciu și Crețoiu controlează și Foraj Sonde Videle, care luna trecută a preluat Raffles Energy, o companie holding din Marea Britanie care deține 100% din două companii din România active în sectorul energetic, în special în domeniul gazelor naturale și al producției de energie electrică.