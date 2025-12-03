Fostul proprietar al Pornhub este interesat să cumpere activele Lukoil: „Ar fi o investiție excelentă”

Omul de afaceri austriac Bernd Bergmair, fostul proprietar al site-ului pentru adulți Pornhub, a contactat Trezoreria SUA pentru a cumpăra activele internaționale ale Lukoil (LKOH.MM), companie petrolieră rusă supusă sancțiunilor SUA.

SUA au impus sancțiuni împotriva Lukoil, cel mai mare producător privat de petrol din Rusia, ca parte a eforturilor de a presa Moscova să pună capăt războiului din Ucraina.

Sancțiunile au forțat Lukoil să anunțe vânzarea de active străine, mai mulți cumpărători adresându-se autorităților americane pentru a obține permisiunea de a discuta cu Lukoil, inclusiv marile companii petroliere Exxon Mobil și Chevron.

Prin intermediul unui avocat, Bergmair a refuzat să precizeze care sunt activele care îl interesează, dacă a abordat deja Lukoil sau dacă face parte dintr-un consorțiu de investiții.

„Evident, Lukoil International GmbH ar fi o investiție excelentă și oricine ar fi norocos să aibă privilegiul de a deține aceste active”, a declarat el pentru Reuters. „Nu comentez despre potențiale investiții în mod normal”.

Interesul pentru activele străine ale Lukoil a crescut de când Trezoreria SUA a autorizat luna trecută companiile să înceapă discuțiile cu Lukoil. Trezoreria a autorizat discuțiile până la 13 decembrie și ar trebui să aprobe orice tranzacție.

Lukoil International GmbH, cu sediul la Viena, deține rafinării în Europa, acțiuni în câmpuri petrolifere din Kazahstan, Uzbekistan, Irak și Mexic, precum și sute de stații de vânzare cu amănuntul a carburanților în întreaga lume. Valoarea activelor este estimată la 22 de miliarde de dolari, pe baza declarațiilor din 2024.

Un purtător de cuvânt al Trezoreriei SUA a refuzat să comenteze când a fost întrebat dacă Bergmair a vorbit cu departamentul.

Bergmair, care a lucrat pentru Goldman Sachs în New York ca bancher de investiții în anii 1990 înainte de a se orienta către investiții private, a fost acționarul majoritar al MindGeek - o firmă cu sediul în Luxemburg care deține site-uri web, inclusiv Pornhub, RedTube și YouPorn - până când a fost vândută în 2023 pentru o sumă nedeclarată unei firme canadiene de capital privat.