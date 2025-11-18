Americanii de la Chevron, interesați de activele Lukoil din străinătate

Grupul petrolier american Chevron evaluează mai multe opţiuni pentru cumpărarea activelor globale ale companiei petroliere ruseşti Lukoil, au declarat mai multe surse din apropierea acestui dosar.

Trezoreria SUA a dat săptămâna trecută permisiunea potențialilor cumpărători să discute cu Lukoil despre active străine. Chevron s-ar alătura companiei Carlyle și altor firme în cursa pentru portofoliul Lukoil, în valoare de cel puțin 20 de miliarde de dolari.

Statele Unite au impus luna trecută sancţiuni primelor două companii petroliere din Rusia, Lukoil şi Rosneft, în cadrul eforturilor administraţiei preşedintelui Donald Trump de a forţa Moscova să intre în discuţii de pace cu Ucraina.

Sursele citate de Reuters au dezvăluit că: "Chevron explorează opţiuni de cumpărare a activelor Lukoil, acolo unde cele două companii se suprapun, mai degrabă decât întregul portofoliu".

Oficial, Chevron a informat că respectă legile şi reglementările în vigoare şi nu comentează aspecte comerciale.

Lukoil extrage aproximativ 2% din producţia globală de petrol în Rusia şi în străinătate şi a declarat că este în căutarea unor cumpărători pentru activele sale internaţionale, care produc 0,5% din petrolul global şi a căror valoare este estimată la aproximativ 22 de miliarde de dolari, pe baza declaraţiilor contabile din 2024.

Fondul american de private equity Carlyle explorează opţiuni de cumpărare a activelor din străinătate ale Lukoil, au declarat pentru Reuters mai multe surse.

Lukoil deţine trei rafinării în Europa, participaţii la câmpuri petroliere din Kazahstan, Uzbekistan, Irak, Mexic, Ghana, Egipt şi Nigeria şi sute de benzinării în întreaga lume, inclusiv în Statele Unite.

Lukoil deţine o participaţie de 13,5% la câmpul petrolifer Karachaganak şi 5% la câmpul petrolifer Tengiz din Kazahstan, printre acţionarii cărora se numără şi Chevron, Exxon Mobil, Eni şi Shell. Cele două câmpuri petrolifere reprezintă principala sursă de ţiţei pentru conducta CPC, care transportă peste 1,6 milioane de barili de ţiţei pe zi, sau 1,5% din cererea globală de petrol, către pieţele globale prin Rusia.

În România, Lukoil deţine rafinăria Petrotel şi comercializează carburanţi printr-o reţea de 320 de staţii de distribuţie.