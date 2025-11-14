search
Vineri, 14 Noiembrie 2025
Activele Lukoil din străinătate, estimate la aproximativ 22 de miliarde de dolari, ar putea ajunge la o mare companie americană

Publicat:

Gigantul american de investiții Carlyle analizează posibilitatea de a cumpăra activele internaționale ale Lukoil, într-un moment în care sancțiunile SUA împotriva companiei rusești complică tranzacțiile globale din industria petrolieră.

O companie americabă şi-a exprimat interesul pentru activele Lukoil. FOTO: Facebook
O companie americabă şi-a exprimat interesul pentru activele Lukoil. FOTO: Facebook

Gigantul american de investiții Carlyle analizează posibilitatea de a cumpăra activele internaționale ale Lukoil, într-un moment în care sancțiunile SUA împotriva companiei rusești complică tranzacțiile globale din industria petrolieră.

Reuters citează surse care afirmă faptul că gigantul american de investiții Carlyle și-a manifestat interesul de a prelua activele internaționale ale companiei petroliere ruse Lukoil.

În acest moment, procesul se află într-o fază incipientă, iar reprezentanții Carlyle evaluează posibilitatea obținerii unei licențe americane speciale, necesare pentru a putea derula legal tranzacția, în condiţiile în care Washingtonul a impus restricţii Rusiei.

Una dintre surse a subliniat însă că firma ar putea decide, în final, să renunțe la achiziție, având în vedere complexitatea cadrului de reglementare.

Compania americană a informat oficial Lukoil în legătură cu intenția sa, însă până în acest moment compania rusă nu a transmis un răspuns. La rândul lor, reprezentanții Carlyle au refuzat să ofere declarații publice.

Interesul vine pe fondul sancțiunilor stricte adoptate de Statele Unite împotriva Lukoil, ca parte a eforturilor Washingtonului de a presa Kremlinul să revină la negocierile privind războiul din Ucraina. În trecut, autoritățile americane au blocat tentativa Lukoil de a-și vinde activele către societatea elvețiană Gunvor, înainte de expirarea termenului-limită impus de sancțiuni, stabilit pentru 21 noiembrie.

Lukoil, care contribuie cu aproximativ 2% la producția mondială de petrol, încearcă în prezent să găsească cumpărători pentru operațiunile sale internaționale. Acestea reprezintă peste 0,5% din producția globală și sunt estimate, conform datelor din 2024, la circa 22 de miliarde de dolari.

De-a lungul anilor, compania a fost considerată cea mai activă pe piețele externe dintre marii producători ruși de petrol, având un rol esențial în extinderea influenței economice a Moscovei.

Portofoliul Lukoil include trei rafinării europene - în România, Bulgaria și Olanda - precum și participații la zăcăminte petroliere din Kazahstan, Uzbekistan, Irak, Mexic, Ghana, Egipt și Nigeria. De asemenea, compania operează sute de stații de carburanți la nivel global, inclusiv pe teritoriul Statelor Unite.

În România, Lukoil deține rafinăria Petrotel din Ploiești și o rețea de peste 300 de benzinării.

Autoritățile de la București au solicitat o derogare de la termenul de aplicare a sancțiunilor americane, întrucât România, Republica Moldova și Bulgaria se confruntă cu riscul perturbării pieței de carburanți și al unor scumpiri semnificative dacă activele Lukoil ar fi blocate brusc.

