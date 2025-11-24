Fondul Proprietatea cere reformă la CN Aeroporturi: salarii mai mici și transparență pe bursă

Fondul Proprietatea cere reducerea remuneraţiei fixe brute lunare a administratorilor CN Aeroporturi Bucureşti la 19.885 lei de la 69.840 lei brut/lună/membru cât s-a aprobat în luna mai şi listarea companiei la Bursa de Valori Bucuresti (BVB).

Fondul Proprietatea (FP) a anunțat luni că va propune, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor CNAB din 2 decembrie, reducerea remuneraţiei fixe brute lunare a administratorilor la 19.885 lei/membru şi precizează că stabilirea acestei valori a avut în vedere un echilibru între dimensiunea companiei, responsabilităţile administratorilor neexecutivi şi nivelul remuneraţiei medii în principalele aeroporturi din ţară.

„Fondul a votat împotriva majorării indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie la 69.840 lei brut/lună/membru, aprobată în 26.05.2025, şi va vota împotriva propunerii de reducere a acestei remuneraţii la 46.560 lei, înaintată de Consiliul de Administraţie pentru încadrarea în media de 2 remuneraţii medii brute conform clasificării CAEN a companiei", se precizează în comunicatul FP.

Pe de altă parte, Fondul Proprietatea susţine necesitatea listării la bursă a Companiei Naţionale Aeroporturi Bucureşti în viitorul cât mai apropiat, un demers care poate reprezenta o oportunitate pentru dezvoltarea infrastructurii aeroportuare din zona Capitalei, a anunţat Franklin Templeton International Services, printr-un comunicat.

„Fondul Proprietatea susţine necesitatea listării la bursă a CNAB în viitorul cât mai apropiat. Listarea companiei pe piaţa locală de capital ar marca o etapă importantă în valorificarea întregului său potenţial, prin creşterea eficienţei operaţionale, îmbunătăţirea guvernanţei corporative şi responsabilităţii publice, precum şi facilitarea accesului la noi surse de finanţare", a declarat Daniel Naftali, manager de portofoliu al Fondului Proprietatea, în comunicat.

Pentru realizarea acestui deziderat, Fondul Proprietatea atrage atenţia asupra faptului că este necesară întărirea guvernanţei corporative a CNAB şi pregătirea unor paşi preliminari imediaţi, precum contractarea unui auditor financiar cu experienţă prealabilă în legătură cu tranzacţii pe piaţa de capital.

„Având în vedere complexitatea activităţii CNAB şi planurile sale de dezvoltare, Fondul Proprietatea consideră că este esenţial ca auditorul financiar al CNAB să dispună de o recunoaştere adecvată pe pieţele financiare şi experienţă relevantă în procese de listare. Numirea unui auditor care nu îndeplineşte aceste standarde va crea dificultăţi şi întârzieri semnificative în derularea unei eventuale listări, în condiţiile în care acţionarii ar lua o decizie în acest sens, şi ar genera costuri suplimentare pentru companie în etapele ulterioare", se precizează în documentul citat.