Problemele noului director al CNAB înainte de a fi numit în funcție. Amenda primtă în timp ce lucra la Transporturi

Bogdan Stelian Mîndrescu, noul director general al Companiei Naționale Aeroporturi București (CNAB) SA, s-a aflat recent într-o situație neobișnuită pentru un conducător de instituție publică: pe 4 iulie 2025, în calitate de fost secretar de stat la Ministerul Transporturilor, el a fost sancționat cu o amendă de 10.000 de lei de Direcția Generală de Inspecție Economico-Financiară a Ministerului Finanțelor, pentru presupuse nereguli în gestionarea bugetului instituției, notează G4Media.

Amenda a fost aplicată în timpul concursului pentru postul de director la CNAB, la care candidații erau eligibili doar dacă nu aveau înscrieri în cazierul fiscal, inclusiv amenzi fiscale. Pe 23 iulie, Mîndrescu a contestat sancțiunea la Judecătoria Sectorului 1, iar pe 3 septembrie a fost numit director general al CNAB în urma unei proceduri secretizate. De-a lungul carierei, Mîndrescu a ocupat mai multe funcții publice prin filieră PSD, partid care gestionează portofoliul Ministerului Transporturilor, instituție ce deține 80% din acțiunile CNAB.

Potrivit sursei citate, în plângerea depusă la Judecătoria Sectorului 1, Mîndrescu solicită anularea amenzii de 10.000 de lei aplicate pe 4 iulie 2025 de Direcția Generală de Inspecție Economico -Financiară din cadrul Ministerului Finanțelor sau transformarea acesteia într-un avertisment „în măsura în care instanța va considera aplicarea unei sancțiuni justă”.

Mîndrescu susține că amenda a fost aplicată în baza OUG 88/2013, privind măsuri fiscal-bugetare pentru respectarea angajamentelor față de organismele internaționale. Articolul vizat prevede că „ordonatorii principali de credite trebuie să respecte rezultatele prioritizării aprobate de Guvern și să repartizeze resursele bugetare astfel încât gradul de acoperire a necesarului pentru un proiect de investiții să nu depășească gradul de acoperire pentru alte proiecte cu punctaj mai mare”.

Concret, lui Mîndrescu, secretar de stat la Ministerul Transporturilor la momentul sancțiunii, i s-a reproșat că „în etapa de bugetare pentru 2025, nu a repartizat resursele bugetare pentru patru investiții ale ministerului”.

Reclamantul contestă legalitatea amenzii pe două motive principale: nu a deținut calitatea de ordonator principal de credite, atribuția revenind ministrului, și au existat inadvertențe în procesul-verbal, precum lipsa datei, orei și locului comiterii faptei. În plus, Mîndrescu consideră că amenda de 10.000 de lei „este disproporționată față de pericolul social” și subliniază că „singurul lucru pe care l-am făcut a fost să semnez o adresă de corespondență cu Ministerul Finanțelor privind necesarul de finanțare pentru 2025”.

Numirea la CNAB. Procedura de selecție și cazierul fiscal

La două luni după aplicarea amenzii, pe 3 septembrie, CNAB a anunțat că, în urma procedurii de selecție și a propunerii Comitetului de Nominalizare și Remunerare, noul director general este Bogdan Stelian Mîndrescu. Mandatul său va dura până în iulie 2028. Compania administrează aeroporturile internaționale Henri Coandă și Băneasa-Aurel Vlaicu, iar Ministerul Transporturilor deține 80% din acțiuni.

Conform unui document CNAB, indemnizația lunară brută a directorului general este de 69.348 de lei. Datele Ministerului Finanțelor arată că, în 2024, CNAB a avut o cifră de afaceri de 1,38 miliarde de lei, un profit net de 608 milioane lei și 1.386 de angajați.

Surse Economedia au precizat că procedura de selecție a fost secretizată, iar numele candidaților nu au fost dezvăluite nici membrilor Consiliului de Administrație care nu fac parte din Comitetul de Nominalizare și Remunerare. Data-limită de înscriere a fost 7 iulie, la trei zile după aplicarea amenzii. Criteriul de eligibilitate impunea lipsa înscrierilor în cazierul fiscal, document care înregistrează sancțiuni contravenționale sau penale în domeniul fiscal, contabil sau vamal, precum și abateri de disciplină financiară.

Contactat de G4Media.ro pentru explicații, Mîndrescu a transmis prin purtătorul de cuvânt Theodor Postelnicu că „Amenda la care faceți referire este contravențională și nu face obiectul înscrierilor în cazierul fiscal. La depunerea dosarului și în prezent, cazierul fiscal apare fără înscrieri”. În sprijinul declarației, a fost atașat un certificat de cazier fiscal emis pe 11 septembrie 2025, care confirmă că „NU are fapte înscrise în cazierul fiscal”.

Experiența anterioară și legăturile politice

Mîndrescu a mai condus CNAB între 2017 și 2018, când a demisionat după ce Corpul de Control al premierului a descoperit mai multe nereguli, printre care lipsa investițiilor, falsuri în documente și remunerări ilegale. Presa a relatat că numirea sa din 2017 a fost sprijinită de organizația PSD Buzău condusă de Marcel Ciolacu.

De-a lungul timpului, Mîndrescu a ocupat mai multe funcții publice prin filieră PSD și a apărut în fotografii alături de liderii partidului, Sorin Grindeanu și Marcel Ciolacu. De asemenea, numirea recentă la CNAB a avut loc sub influența PSD, partid care deține șefia Ministerului Transporturilor și controlează mai multe locuri în Comitetul de Nominalizare și Remunerare și în Consiliul de Administrație al companiei.