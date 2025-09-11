search
Joi, 11 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Problemele noului director al CNAB înainte de a fi numit în funcție. Amenda primtă în timp ce lucra la Transporturi

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Bogdan Stelian Mîndrescu, noul director general al Companiei Naționale Aeroporturi București (CNAB) SA, s-a aflat recent într-o situație neobișnuită pentru un conducător de instituție publică: pe 4 iulie 2025, în calitate de fost secretar de stat la Ministerul Transporturilor, el a fost sancționat cu o amendă de 10.000 de lei de Direcția Generală de Inspecție Economico-Financiară a Ministerului Finanțelor, pentru presupuse nereguli în gestionarea bugetului instituției, notează G4Media.

Bogdan Stelian Mîndrescu, noul director al CNAB, a fost amendat cu 10.000 de lei. FOTO: Facebook
Bogdan Stelian Mîndrescu, noul director al CNAB, a fost amendat cu 10.000 de lei. FOTO: Facebook

Amenda a fost aplicată în timpul concursului pentru postul de director la CNAB, la care candidații erau eligibili doar dacă nu aveau înscrieri în cazierul fiscal, inclusiv amenzi fiscale. Pe 23 iulie, Mîndrescu a contestat sancțiunea la Judecătoria Sectorului 1, iar pe 3 septembrie a fost numit director general al CNAB în urma unei proceduri secretizate. De-a lungul carierei, Mîndrescu a ocupat mai multe funcții publice prin filieră PSD, partid care gestionează portofoliul Ministerului Transporturilor, instituție ce deține 80% din acțiunile CNAB.

Potrivit sursei citate, în plângerea depusă la Judecătoria Sectorului 1, Mîndrescu solicită anularea amenzii de 10.000 de lei aplicate pe 4 iulie 2025 de Direcția Generală de Inspecție Economico -Financiară din cadrul Ministerului Finanțelor sau transformarea acesteia într-un avertisment „în măsura în care instanța va considera aplicarea unei sancțiuni justă”.

Mîndrescu susține că amenda a fost aplicată în baza OUG 88/2013, privind măsuri fiscal-bugetare pentru respectarea angajamentelor față de organismele internaționale. Articolul vizat prevede că „ordonatorii principali de credite trebuie să respecte rezultatele prioritizării aprobate de Guvern și să repartizeze resursele bugetare astfel încât gradul de acoperire a necesarului pentru un proiect de investiții să nu depășească gradul de acoperire pentru alte proiecte cu punctaj mai mare”.

Concret, lui Mîndrescu, secretar de stat la Ministerul Transporturilor la momentul sancțiunii, i s-a reproșat că „în etapa de bugetare pentru 2025, nu a repartizat resursele bugetare pentru patru investiții ale ministerului”.

Reclamantul contestă legalitatea amenzii pe două motive principale: nu a deținut calitatea de ordonator principal de credite, atribuția revenind ministrului, și au existat inadvertențe în procesul-verbal, precum lipsa datei, orei și locului comiterii faptei. În plus, Mîndrescu consideră că amenda de 10.000 de lei „este disproporționată față de pericolul social” și subliniază că „singurul lucru pe care l-am făcut a fost să semnez o adresă de corespondență cu Ministerul Finanțelor privind necesarul de finanțare pentru 2025”.

Numirea la CNAB. Procedura de selecție și cazierul fiscal

La două luni după aplicarea amenzii, pe 3 septembrie, CNAB a anunțat că, în urma procedurii de selecție și a propunerii Comitetului de Nominalizare și Remunerare, noul director general este Bogdan Stelian Mîndrescu. Mandatul său va dura până în iulie 2028. Compania administrează aeroporturile internaționale Henri Coandă și Băneasa-Aurel Vlaicu, iar Ministerul Transporturilor deține 80% din acțiuni.

Conform unui document CNAB, indemnizația lunară brută a directorului general este de 69.348 de lei. Datele Ministerului Finanțelor arată că, în 2024, CNAB a avut o cifră de afaceri de 1,38 miliarde de lei, un profit net de 608 milioane lei și 1.386 de angajați.

Surse Economedia au precizat că procedura de selecție a fost secretizată, iar numele candidaților nu au fost dezvăluite nici membrilor Consiliului de Administrație care nu fac parte din Comitetul de Nominalizare și Remunerare. Data-limită de înscriere a fost 7 iulie, la trei zile după aplicarea amenzii. Criteriul de eligibilitate impunea lipsa înscrierilor în cazierul fiscal, document care înregistrează sancțiuni contravenționale sau penale în domeniul fiscal, contabil sau vamal, precum și abateri de disciplină financiară.

Contactat de G4Media.ro pentru explicații, Mîndrescu a transmis prin purtătorul de cuvânt Theodor Postelnicu că „Amenda la care faceți referire este contravențională și nu face obiectul înscrierilor în cazierul fiscal. La depunerea dosarului și în prezent, cazierul fiscal apare fără înscrieri”. În sprijinul declarației, a fost atașat un certificat de cazier fiscal emis pe 11 septembrie 2025, care confirmă că „NU are fapte înscrise în cazierul fiscal”.

Experiența anterioară și legăturile politice 

Mîndrescu a mai condus CNAB între 2017 și 2018, când a demisionat după ce Corpul de Control al premierului a descoperit mai multe nereguli, printre care lipsa investițiilor, falsuri în documente și remunerări ilegale. Presa a relatat că numirea sa din 2017 a fost sprijinită de organizația PSD Buzău condusă de Marcel Ciolacu.

De-a lungul timpului, Mîndrescu a ocupat mai multe funcții publice prin filieră PSD și a apărut în fotografii alături de liderii partidului, Sorin Grindeanu și Marcel Ciolacu. De asemenea, numirea recentă la CNAB a avut loc sub influența PSD, partid care deține șefia Ministerului Transporturilor și controlează mai multe locuri în Comitetul de Nominalizare și Remunerare și în Consiliul de Administrație al companiei.

Evenimente

Top articole

Partenerii noștri

image
SUA stau pe un butoi cu pulbere după asasinarea lui Charlie Kirk. Extremiștii de stânga și de dreapta amenință cu un război civil
digi24.ro
image
Inflația a explodat din nou, la aproape 10% în august. Topul scumpirilor după „trei şocuri majore”
stirileprotv.ro
image
VORTEX în România: Zonele în care vor fi AVERSE torențiale cu descărcări electrice
gandul.ro
image
Propunerile PSD pentru relansarea economică: Credite fiscale, garanții de stat pentru IMM-uri și prime pentru angajarea tinerilor
mediafax.ro
image
Ce studii are, de fapt, Adrian Mititelu. Câte clase are patronul lui FCU Craiova, nu i-a plăcut la școală
fanatik.ro
image
Cu cine ar vota românii la parlamentare. Ultimul sondaj dă peste cap toate calculele
libertatea.ro
image
Mesajul lui Putin pentru Ucraina, Europa și Trump: Nu fac niciun pas înapoi. Cum încearcă Moscova să forțeze Kievul să renunțe la luptă
digi24.ro
image
„Nu se uită la alții, la ce nivel sunt?”. Dezvăluiri din culisele FRF, după o ședință cu „cuțitele pe masă”
gsp.ro
image
Fără milă! Și-a făcut praf fostul antrenor: "Un incompetent. A ținut-o din rateu în rateu"
digisport.ro
image
VIDEO Cine a fost Charlie Kirk, om apropiat de Donald Trump: A jucat un rol cheie în alegerile prezidențiale din SUA
stiripesurse.ro
image
O vedetă OnlyFans oferă 100.000 de dolari celui care îi găsește un soț: "Sunt o persoană foarte ciudată"
antena3.ro
image
Un poliţist şi fiul lui de 14 ani, morţi pe o şosea din Maramureş. Agentul ar fi forţat o depăşire
observatornews.ro
image
Bărbatul din SUA care a ucis-o pe Iryna și-a motivat gestul. Nu o să îți vină să crezi ce scuză are. Conversația cu sora lui e halucinantă: 'Și vă spun, materialul a...
cancan.ro
image
FOTO. Noul cuplu din lumea vedetelor. Supermodelul se iubește cu celebrul milionar
prosport.ro
image
Cutiile ruginite de pe marginea şoselelor din România, nelămurirea şoferilor. La ce foloseau?
playtech.ro
image
Transferul de Premier League, prezentat oficial de CFR Cluj: „Este noul atacant al echipei noastre!”. Update exclusiv
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Mitriță n-a jucat deloc cu Cipru și a postat doar două cuvinte, înainte să plece din România
digisport.ro
image
Ce va conține Pachetul 3 al Guvernului Bolojan? Ministrul Pîslaru anunță măsuri pentru firme
stiripesurse.ro
image
Rezultate Loto 6 din 49 pentru joi, 11 septembrie 2025: Numerele extrase astăzi - Joker, Noroc LIVE. Report de peste 28,63 de milioane de lei la Loto 6/49
kanald.ro
image
Descoperirea la 2.400 de metri sub pământ lângă Budapesta. Cum schimbă harta...
playtech.ro
image
Ultimele cuvinte ale Irynei! Ce a APUCAT să spună înainte să moară este dureros
wowbiz.ro
image
Cine este soțul Marei Bănică. L-a ținut ascuns de ochii curioșilor. E plin de bani. Cei doi s-au cunoscut în avion, iar vedeta a fost cerută în căsătorie prin poștă!
romaniatv.net
image
Decizie majoră privind plata tuturor pensiilor!
mediaflux.ro
image
„Nu se uită la alții, la ce nivel sunt?”. Dezvăluiri din culisele FRF, după o ședință cu „cuțitele pe masă”
gsp.ro
image
Daciana Sârbu și-a refăcut viața după divorțul de Victor Ponta. Cine este bărbatul care l-a înlocuit pe fostul premier al României?
actualitate.net
image
Gina Pistol, goală pe plajă. Prezentatoarea MasterChef a pozat ca în Playboy FOTO
actualitate.net
image
Motivul despărțirii dintre Dan Bittman și Liliana Ștefan, mama celor trei copii ai artistului: „De asta s-a și ajuns unde s-a ajuns”
click.ro
image
Aşa arată acum şcoala unde s-a filmat celebra peliculă „Liceenii”. Clădirea liceului „Alexandru Ioan Cuza” din București a rămas doar un schelet de beton
click.ro
image
Unde a dispărut Angela Similea? De ce n-a cântat la Festivalul Mamaia? Octavian Ursulescu rupe tăcerea: „Nu cumva marii artiști se simt marginalizați?”
click.ro
Prințul William, Kate Middleton foto Profimedia jpg
William își regretă marea slăbiciune și speră din tot sufletul ca cei trei copii ai lui să n-o moștenească
okmagazine.ro
Regina Elisabeta foto Profimedia jpg
Ultima rugăminte a Reginei Elisabeta când a aflat că urma să moară. Făcuse cancer după ce-și pierduse soțul
clickpentrufemei.ro
coiful de la Cotofenesti @Muzeul Drents jpg
ADIO Coiful de la Coțofenești, furat la Muzeul Drents! Olandezii întrerup urmărirea pentru 3 din suspecți
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Prima reacție a lui Cătălin Scărlătescu după despărțirea de actrița Doina Teodoru. Ce planuri are de acum înainte
image
Motivul despărțirii dintre Dan Bittman și Liliana Ștefan, mama celor trei copii ai artistului: „De asta s-a și ajuns unde s-a ajuns”

OK! Magazine

image
Prima reacție a Prințului Harry după ce și-a revăzut tatăl rege la ceai. Ce-a spus mezinul despre Charles

Click! Pentru femei

image
Ultima rugăminte a Reginei Elisabeta când a aflat că urma să moară. Făcuse cancer după ce-și pierduse soțul

Click! Sănătate

image
Neurolog: trei suplimente populare pot deveni toxice pentru creier