Bogdan Mîndrescu revine la conducerea CNAB ca Director General

Consiliul de Administrație al Companiei Naționale Aeroporturi București (CNAB) l-a desemnat pe Bogdan Mîndrescu în funcția de Director General al companiei, pentru un mandat de patru ani, începând cu 3 septembrie 2025. Decizia a fost luată la propunerea Comitetului de Nominalizare și Remunerare și conform prevederilor OUG nr. 109/2011 privind Guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Nu este prima dată când Bogdan Mîndrescu conduce CNAB. Între aprilie 2017 și februarie 2018, el a ocupat funcția de Director General, perioadă în care s-au realizat proiecte majore pentru aeroporturile Capitalei. Printre acestea se numără lucrările de amploare la Pista 1 a Aeroportului Henri Coandă, reparațiile căilor de rulare și platformelor de parcare, optimizarea fluxurilor de sosiri și plecări, creșterea capacității de procesare a pasagerilor la ghișeele de control de frontieră, modernizarea sistemelor de control al pasagerilor și bagajelor de mână și lărgirea drumurilor de acces în aeroport.

„Procedura de recrutare și selecție pentru funcția de Director General al CNAB a fost desfășurată complet transparent, printr-un expert independent specializat în selecția personalului pentru poziții de top management”, se precizează în comunicatul CNAB.

Clarificări privind plecarea anterioară

În comunicat se subliniază că plecarea lui Bogdan Mîndrescu din 2018 nu a avut legătură cu raportul Corpului de Control realizat cu un an înainte, care vizase o perioadă anterioară mandatului său: „Perioada de 4 ani care a constituit obiectul verificărilor acelui raport a fost însă anterioară mandatului de director al lui Bogdan Mîndrescu, iar plecarea sa de la conducerea CNAB nu a avut vreo legătură cu raportul respectiv întocmit în anul precedent”.

O carieră complexă și studii solide

Bogdan Mîndrescu, în vârstă de 38 de ani, are un parcurs academic impresionant, incluzând un Master în Management Aeronautic la Universitatea Politehnică București, studii în Administrarea Afacerilor la Universitatea București, Facultatea de Drept și Științe Juridice la Universitatea Dimitrie Cantemir, Institutul Diplomatic Român și un Master în Integrare și Afaceri Europene la Universitatea Dimitrie Cantemir.

Experiența sa profesională relevantă cuprinde funcții precum președinte și vicepreședinte al Consiliului de Administrație CNAB, secretar de stat în Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, consilier al ministrului Fondurilor Europene, director de cabinet al ministrului Transporturilor și Infrastructurii, consultant la Cabinetul Președintelui-Director General al Societății Române de Televiziune și director de cabinet al secretarului de stat din Ministerul Transporturilor și Infrastructurii.