Vineri, 7 Noiembrie 2025
Președintele Nicușor Dan le transmite oamenilor de afaceri să colaboreze cu statul. „Vă încurajez să veniți cu politici gata scrise"

Publicat:

Preşedintele Nicuşor Dan, care a participat vineri la un eveniment organizat de Confederaţia Patronală Concordia, le-a transmis oamenilor de afaceri că trebuie să colaboreze cu statul şi să facă lucruri pe care, în mod normal nu ar trebui să le facă. 

Nicușor Dan, președintele României FOTO: Facebook
Preşedintele Nicuşor Dan a participat, vineri, la  evenimentul ”Dialog pentru dezvoltare - Summit 2025 - Dezvoltare inteligentă, competitivitate europeană”, organizat de Confederaţia Patronală Concordia.

”Trebuie să o spunem foarte direct - dacă Europa continua să meargă aşa cum a mers, va pierde lupta cu Statele Unite şi va pierde lupta economică cu China. Deci o relansare a competitivităţii Europei este esenţială. Asta înseamnă curaj, inclusiv de a repune în discuţie nişte chestiuni pe care Europa şi le-a trasat în urmă cu 5-10 ani, într-un alt context. Asta înseamnă că trebuie să fim rapizi, să nu mai pierdem foarte mult timp în a găsi echilibrul perfect între politici economice, politici sociale, politici de mediu”, a afirmat preşedintele în discursul său, scrie News.

Potrivit acestuia, trebuie ”să întărim Piaţa Unică, să simplificăm, să debirocratizăm, şi să ne uităm la energie şi să investim în energie, pentru că energia va fi tot, tot, tot mai importantă şi preţul la energie este strict legat de acest concept de competitivitate”.

”În ceea ce priveşte România (...) Este un moment în care mediul privat şi statul trebuie să înceapă să colaboreze, şi aici - din nou, neformal - vă încurajez să intraţi în domenii în care, în mod normal, mediul economic nu ar trebui să intre. Noi trebuie să construim o interfaţă în care politicul şi economicul să discute şi să propună soluţii, şi lucrăm la această interfaţă, numai că, aşa cum este statul român azi, va dura, şi atunci vă încurajez să veniţi dumneavoastră cu politici gata scrise şi cu puncte de vedere gata făcute, gata să fie implementate, acolo unde în mod normal statul ar trebui să o facă”, a mai declarat preşedintele.

Potrivit acestuia, oamenii de afaceri ar trebui să spună statului care sunt direcţiile pe care ar trebui să le urmărim în negocierea cu Comisia Europeană, pentru viitorul buget multianual.

Bugetul naţional - care sunt zonele economice pe care vrem să le stimulăm? Avem o analiză a schemelor de ajutor de stat, ce a reuşit, ce a eşuat, avem o perspectivă pe următorii ani? Eu nu am, dar dumneavoastră şi specialiştii pe care noi să-i plătim, dumneavoastră să-i plătiţi, pot să o aibă, astfel încât dezbaterea pe bugetul pe 2026 să aibă o puternică componentă cu privire la economia naţională”, a mai declarat Nicuşor Dan.

Potrivit acestuia, la fel se poate discuta şi despre procesul legislativ.

”Sunt chestiuni care vizează mediul economic, sunt chestiuni care vizează educaţia. Cum facem ca şcoala şi ce produce şcoala să fie în acord cu ce aşteptaţi dumneavoastră în piaţă, ca forţă de muncă? Teoretic, dumneavoastră ar trebui să trimiteţi către Guvern nişte principii, iar acolo nişte specialişti să elaboreze aceste principii şi să le transforme în acte legislative, diverse normative. Această teorie nu funcţionează, pentru că nu există capacitatea administrativă de a transforma nişte idei care sunt corecte în nişte principii. În momentul ăsta. Noi vrem să facem un stat care, într-un termen rezonabil, să poată să facă asta. Dar, în momentul acesta, nu există această capacitate administrativă, să o spunem foarte clar. Şi atunci, vă rog, în această perioadă de tranziţie, să faceţi ceea ce în mod normal nu ar trebui să faceţi dumneavoastră şi ar trebui să facă administraţia, să veniţi cu propunerile gata făcute pentru a fi implementate”, a mai transmis şeful statului.

Acesta s-a referit şi la deficitul comercial: ”Pentru a corecta acest deficit comercial, trebuie să lucrăm împreună - statul cu mediul privat – şi, pentru asta, trebuie să folosim aparatul nostru diplomatic, aşa cum toată lumea o face, pentru a stimula exporturile din România şi pentru a găsi, pentru a stimula parteneriatele potrivite care să ajute economia noastră. Din nou, există disponibilitate, dar în momentul acesta nu prea există proiect”.

”În mod normal, un aparat de stat ar primi nişte idei, nişte impulsuri, ar corecta date din mediul privat şi ar fi în stare să dezvolte o strategie de diplomaţie comercială. Nu există acest aparat de stat în momentul acesta. Vă rugăm, acolo unde se poate, să-l supliniţi, şi statul să poată să se plieze pe nişte politici pe care le definiţi”, a adăugat preşedintele.

Acesta le-a transmis oamenilor de afaceri şi că, într-un context în care securitatea devine importantă, trebuie să investim în apărare: ”De principiu, e mai bine să plăteşti profesori decât oameni care fac mitraliere, dar ăsta este contextul, şi acest context oferă oportunităţii economiei româneşti, care au avut o tradiţie, care are încă nişte oameni, nişte meseriaşi, care ştiu să facă lucruri. Şi, în cadrul industriei de apărare, există zone noi, care pot fi abordate şi dintr-o perspectivă de tehnologie clasică, care pot fi abordate şi dintr-o perspectivă de automotive. Astea sunt nişte avantaje competitive pe care vă invit să reflectaţi, pentru că este o oportunitate pentru economia noastră”.

