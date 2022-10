Fermierii vor beneficia de un avans de 70% pentru plățile directe din sectorul vegetal

Guvernul a aprobat miercuri acordarea în avans a plăţilor în cadrul schemelor de plăţi directe din sectorul vegetal, începând cu data de 16 octombrie 2022, într-un procent de maximum 70%, informează Ministerul Agriculturii.

,,Guvernul a aprobat în ședința Guvernului din data de 5 octombrie 2022 o Hotărâre privind stabilirea pentru anul 2022 a cuantumului per hectar al plăţii unice pe suprafaţă, al plăţii redistributive şi a intervalelor de suprafaţă pentru care se acordă aceasta, al plăţii pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu și al plăţii pentru tinerii fermieri.”, arată reprezentanţii MADR.

Potrivit acestora, actul normativ aprobă acordarea în avans a plăților în cadrul schemelor de plăţi directe din sectorul vegetal, începând cu data de 16 octombrie 2022, într-un procent de maximum 70%.

Astfel, peste 800.000 de fermieri români vor putea beneficia de aceste forme de sprijin.

,,Am avut în vedere, încă de la preluarea mandatului de ministru, să solicit Comisiei Europene acordarea avansului din subvențiile la hectar într-un procent mai mare de 50%. Fermierii s-au confruntat cu un an agricol atipic, motiv pentru care am facut toate demersurile necesare, astfel încât să venim în sprijinul lor. Oficialii europeni au decis că statele membre pot plăti avansuri de până la 70 % în cazul plăților directe pentru anul de cerere 2022”, a afirmat ministrul Petre Daea.

Conform MADR, cuantumurile pentru plățile directe în sectorul vegetal sunt:

- schema de plată unică pe suprafaţă (96,2796 euro/ha),

- plata redistributivă pentru intervalele între 1 ha și 5 ha, inclusiv (5 euro/ha) și peste 5 ha şi până la 30 ha, inclusiv (48,7184 euro/ha),

- plata pentru înverzire (58,5308 euro/ha) și,

- plata pentru tinerii fermieri (48,1398 euro/ha).

Sumele necesare pentru aplicarea plăților directe în sectorul vegetal, ca forme de sprijin financiar aferente Fondului European de Garantare Agricolă, se asigură din prevederile bugetare aprobate Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR).

Plata în avans se va acorda începând cu data de 16 octombrie 2022.