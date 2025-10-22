Fermierii și procesatorii vor putea accesa fonduri pentru producția de energie regenerabilă

Ministerul Agriculturii a anunțat că a pus în dezbatere publică Ghidul solicitantului pentru accesarea Schemei de ajutor privind sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile pentru autoconsumul întreprinderilor din sectorul agricol și industria alimentară.

„Ministerul Agriculturii sprijină constant investițiile care contribuie la modernizarea și eficientizarea activităților din sectorul agroalimentar. Prin această schemă de finanțare, venim în sprijinul fermierilor și al procesatorilor care aleg să producă energie regenerabilă pentru consumul propriu, reducând astfel costurile de operare și dependența de surse externe. Dezvoltarea durabilă a agriculturii românești presupune adoptarea soluțiilor energetice sustenabile, care asigură competitivitatea și protejarea mediului”, a declarat Florin Barbu, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Schema de Energie se adresează întreprinderilor din sectorul agricol și industria alimentară, legal constituite și înregistrate la Oficiul Național al Registrului Comerțului, precum și organizațiilor din domeniul îmbunătățirilor funciare.

Prin această schemă pot primi finanțare proiectele care vizează realizarea de capacități noi de producere a energiei electrice pentru autoconsum (sub sau peste 1 MW), din surse solare sau eoliene, cu sau fără sisteme de stocare.

Fermierii vor putea solicita finanțare exclusiv pentru înființarea de unități noi, nefiind eligibile proiectele care înlocuiesc capacități existente, vizează extinderi sau prevăd un autoconsum mai mic de 70% din energia produsă prin capacitatea nou instalată.

Finanțarea este asigurată prin Schema de ajutor privind sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile pentru autoconsumul întreprinderilor din cadrul sectorului agricol și industriei alimentare (Schema de energie), finanțată din Fondul pentru Modernizare, gestionat de Ministerul Energiei.

Administratorul schemei de ajutor de stat este Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR).

Directorul general al AFIR, Adrian Chesnoiu, a declarat că sesiunea de finanțare în valoare de 150 de milioane de euro pentru realizarea de unități de producție fotovoltaică și eoliană destinate sectorului agricol și industriei alimentare va fi lansată de AFIR de la jumătatea lunii noiembrie 2025.

Tipuri de investiții finanțate

Proiectele eligibile vizează realizarea de capacități noi de producere a energiei electrice pentru autoconsum, atât sub 1 MW, cât și peste 1 MW, din surse solare sau eoliene, cu posibilitatea includerii unor sisteme de stocare.

Noua linie de sprijin face parte din Schema de ajutor privind investițiile în capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile pentru autoconsumul întreprinderilor agricole și din industria alimentară, finanțată prin Fondul pentru Modernizare gestionat de Ministerul Energiei.

Administratorul schemei de ajutor de stat este Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), prin intermediul AFIR.

Programul urmărește să sprijine tranziția către un sector agroalimentar mai competitiv și sustenabil energetic, prin reducerea dependenței de sursele convenționale și optimizarea costurilor de producție.