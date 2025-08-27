search
Miercuri, 27 August 2025
Adevărul
Video Grădină de legume și panouri solare, pe post de acoperiș. Investiția multifuncțională a unui informatician din Alba

0
0
Publicat:

Mihai Oltean, un bărbat din Cugir, a construit un acoperiș inedit, multifuncțional, dintr-un singur strat: pe partea sudică, bărbatul a montat panouri solare, iar pe cea nordică, a amenajat o mică grădină de legume, scrie Ziarul Unirea.

Bărbatul spune că nu există țiglă sub panourile solare și nici sub ghivecele în care cresc plantele.

„Acoperișurile au suprafețe mari, dar care sunt folosite doar într-un singur scop: de a proteja casa de ploaie și zăpadă. Ar trebui să avem mai multe beneficii de pe urma acestor suprafețe mari! De exemplu am putea obține energie electrică și hrană de pe aceste suprafețe!”, a declarat Mihai Oltean, pentru sursa citată.

De obicei, panourile solare sunt montate deasupra țiglei, adică se ajunge la două straturi, ceea ce, în opinia informaticianului, este o risipă de material, deoarece, spune el, panourile solare sunt suficient de rezistente pentru a proteja casa de ploaie și zăpadă: pot fi folosite pe post de țiglă, dar e nevoie de o izolație bună.

Bărbatul a realizat proiectul în doi ani. FOTO captură Ziarul Unirea
Bărbatul a realizat proiectul în doi ani. FOTO captură Ziarul Unirea

Imobilul pe care a fost construit acoperișul are amprenta la sol de 15x7m. Pe partea nordică, bărbatul a pus panouri solare pe o lățime de 6.5m, iar pe cea sudică, grădina suspendată, care are o lățime de 1,3m și o lungime de 4.5m.

Doar restul acoperișului este acoperit cu țiglă de tablă, dar informaticianul intenționeză să extindă ideile la tot acoperișul.

„Panourile solare sunt amplasate între profile T40. Prinderea panourilor pe T40 am făcut-o din interiorul podului”, a explicat bărbatul, care recunoaște că au existat și mici greșeli de execuție.

Legumele sunt cultivate în jgheaburi (citerne) rectangulare (120×90) din tablă de 0.6 mm.

Nimic nu este întâmplător

Unghiul acoperișului, de 38 grade, a fost calculat astfel încât aceste jgheaburi să se îmbine perfect (colțul de jos al unuia se termină unde începe colțul de sus al următorului).

„Jgheaburile sunt amplasate pe doi suporți din lemn (scândură de 4.5 m lungime, 14 cm lățime și 4cm grosime) tăiate în trepte. Izolația între jgheaburi am făcut-o cu bandă bituminoasă de 75mm lățime. Jgheburile le-am prins de șuport prin holșuruburi”, a relatat informaticianul pentru Ziarul Unirea.

În interiorul jgheaburilor au fost puse (doar la capete) bucăți de lemn pentru a putea călca pe ele când îngrijește straturile, dar pe viitor Mihai vrea să pună câteva bucăți de țeavă 80×80 pe post de suport pentru picior.

„Mi-a luat doi ani să-l implementez” 

Deocamdată, bărbatul a plantat roșii, ardei și gogoșari și obținut deja roade. Salata și spanacul n-au mers prea bine, așa că a aruncat acolo câteva boabe de grâu, care au încolțit și răsărit.

Proiectul nu este unul simplu.

„Mi-a luat doi ani să-l implementez (din momentul în care am început proiectarea) și am fost ajutat (idei+muncă) de mai mulți prieteni. Am schimbat de mai multe ori designul, și am cumpărat foarte multe materiale pe care nu le-am mai folosit ulterior”, a explicat informaticianul, citat de Ziarul Unirea.

Alba Iulia

loading Se încarcă comentariile...
