Ucrainenii de la Interpipe au cumpărat uzina ArcelorMittal Tubular Products din Roman

Compania ucraineană Interpipe a achiziționat uzina ArcelorMittal Tubular Products (AMTP) din Roman. Grupul ucrainean are aproximativ 9.500 de angajați și activează în zeci de țări.

Tranzacția a intrat în vigoare la 31 martie 2026, scrie Interfax. Potrivit unui comunicat de presă transmis joi, tranzacția reprezintă un pas important în strategia companiei de a-și extinde prezența în Europa și de a-și consolida poziția pe piețele regionale cheie.

Se precizează că uzina AMTP din Roman este un producător cunoscut de țevi din oțel fără sudură pentru clienți din întreaga Europă și nu numai.

Totodată, este așteptată să aducă eficiență mai mare, procese optimizate și produse de calitate superioară, precum și să întărească relațiile cu clienții prin suportul rețelei globale a companiei.

„Uzina din Roman este prima noastră platformă de producție din Uniunea Europeană și la nivel internațional, marcând un pas istoric în dezvoltarea noastră.

Aceasta completează perfect operațiunile noastre integrate vertical, cu valoare adăugată, din Ucraina, consolidând atât diversificarea geografică, cât și integrarea tehnologică”, a declarat Luca Zanotti, CEO al Interpipe, companie producătoare de țevi și roți.

Uzina din Roman, fondată în 1951, produce țevi din oțel fără sudură pentru industrii precum energia și construcțiile.

Interpipe, compania care a achiziționat-o, este un producător ucrainean de țevi și produse feroviare, activ în 70 de țări, cu circa 9.500 de angajați și mai multe unități industriale.

Structura companiei include cinci active industriale: Interpipe Nyzhniodniprovsky Tube Rolling Plant, Interpipe Novomoskovsk Pipe Plant, Interpipe Niko Tube, Dnipropetrovsk Vtormet și complexul siderurgic electric Dniprosteel, care operează sub brandul Interpipe Steel.

Proprietarul final al Interpipe Limited este omul de afaceri și filantropul ucrainean Victor Pinchuk, împreună cu membrii familiei sale.

În noiembrie 2025, Comisia Europeană a aprobat tranzacția prin care Metinvest, companie a miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov, va prelua ArcelorMittal Tubular Products Iași, fosta fabrică Tepro Iași.

Tranzacția fusese notificată oficial la Bruxelles pe 21 octombrie 2025, când Metinvest B.V. (Olanda) și Smart Steel Limited (Cipru) au anunțat intenția de a cumpăra 100% din acțiunile ArcelorMittal Tubular Products Iași, companie deținută de ArcelorMittal S.A. (Luxemburg).

Înaintea acestei operațiuni, combinatul ieșean era controlat în proporție de 99,96% de ArcelorMittal Tubular Products Holding BV.