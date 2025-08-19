search
Marți, 19 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Salariile de nabab ale șefilor din ANRE, ASF și ANCOM vor fi reduse cu 30%

0
0
Publicat:

Un proiect de lege pus în dezbatere publică prevede că salariile foarte mari din autoritățile statului, precum ASF, ANRE și ANCOM să fie reduse cu aproape o treime, deși acest lucru va însemna că în loc de 75.000 de lei, șeful ANRE va lua „doar” 50.000 lei net.

Teanc de bancnote de 100 de lei
Și după tăierea salariilor cu 30%, unii șefi tot vor lua foarte mulți bami. Foto Shutterstock

Conducerile Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) trebuie să prezinte până la data de 30 septembrie noi organigrame și grile de salarizare, potrivit unui proiect de lege supus dezbaterii publice.

Până la data de 30 septembrie 2025 conducerile executive ale Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, Autorității de Supraveghere Financiară, Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații vor prezenta în ședința de Guvern o nouă organigramă care să prevadă o scădere de 10% a posturilor de specialitate și o scădere de 30% a posturilor din serviciile suport așa cum erau acestea conținute în organigramele și statele de funcții valabile la 1 ianuarie 2025”, se arată în Expunerea de motive a actului normativ.

Până la data de 30 septembrie 2025 conducerile executive vor prezenta în ședința de Guvern o grilă de salarizare care să prevadă o scădere de 30% a tuturor salariilor și/sau indemnizațiilor personalului cuprins în statele de funcțiuni la data de 1 iulie 2025.

Pentru membrii Comitetului de Reglementare ai Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, pentru membrii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară, președintele și vicepreședinții Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, nivelul salariului/ remunerației/ indemnizației, după caz, se va reduce cu 30% față de nivelul înregistrat în luna iulie 2025.

Noile organigrame, în vigoare de la 1 ianuarie, cel târziu

Noile organigrame, state de funcții și niveluri de salarizare stabilite vor intra în vigoare începând cu data la care vor intra în vigoare noile organigrame dar nu mai târziu de 1 ianuarie 2026. Compartimentul suport din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, Autorității de Supraveghere Financiară, Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații reprezintă cumulul funcțiilor care oferă suport administrativ, logistic și operațional pentru desfășurarea activității principale – de specialitate - ale instituției.

image

Prin act intern al conducătorului autorității/instituției se identifică compartimentele și funcțiile suport prin raportare la regulamentele de organizare și funcționare, fișele de post și alte acte relevante de organizare a muncii. Încadrarea personalului în numărul de posturi aprobat prin prezentul act normativ și pe noile funcții rezultate în urma reorganizării așa cum este ea prevăzută prin prezenta lege, se realizează în baza unei proceduri aprobate prin act intern al conducătorului instituției, cu consultarea sindicatului/reprezentanților salariaților. 

Ce salarii primesc angajații ANRE, ASF și ANCOM

Salariul mediu net la ANRE este de 18.635 lei, la ASF ajunge la 13.562 lei, iar la ANCOM la 12.934 lei, scrie Spotmedia.ro. Potrivit acesteia, liberalul George Niculescu, președintele ANRE, primește lunar o indemnizație de 75.073 lei net (14.836 euro). Membrii Comitetului de Reglementare al ANRE sunt plătiți cu 57.408 lei net/lună. La ANRE sunt 310 angajați, la ASF 551 angajați, iar la ANCOM 659 angajați.

Niciunul dintre președinții celor trei autorități nu a publicat declarațiile de avere actualizate. Ultimele declarații de avere publicate sunt din iunie 2024 și prezintă situația din 2023. George Niculescu a fost numit președintele ANRE în aprilie 2023, pentru un mandat de cinci ani.

Alexandru Petrescu a fost numit președinte al Autorității de Supraveghere Financiară în decembrie 2023 pentru un mandat de cinci ani.

Valeriu Ștefan Zgonea a fost numit președinte al ANCOM în mai 2023 pentru un mandat de șase ani.

Economie

Top articole

Partenerii noștri

image
„Trump a vrut să se ridice și să plece”. Solicitarea lui Putin care a stârnit revolta președintelui american
digi24.ro
image
Zelenski, liderii UE și Trump, față în față la Casa Albă. „Putin acceptă garanții de securitate pentru Ucraina”
stirileprotv.ro
image
Strigător la cer! Cât a ajuns să coste un SUC de 250 ml la Castelul Cantacuzino din Bușteni: „Să mai aud eu că e nașpa la Mamaia”
gandul.ro
image
Zelenski a anunțat la Casa Albă faptul că alegerile prezidențiale din Ucraina vor avea loc doar după încheierea războiului cu Rusia
mediafax.ro
image
O ”notificare de la Moscova”, cauza reală a demisiei Elenei Udrea de la Cotroceni? Dezvăluiri neașteptate la 20 de ani de la ”ruptura” de Traian Băsescu
fanatik.ro
image
Pe urmele lui Boc: Ilie Bolojan are în plan să-și asume de mai multe ori răspunderea în Parlament. „Joacă la totul sau nimic”
libertatea.ro
image
VIDEO Jurnalistul american care l-a întrebat pe Zelenski de ce nu poartă costum a primit un cadou de la delegația rusă venită în Alaska
digi24.ro
image
„Dă-ți demisia!” » Primarul Capitalei a răbufnit, în direct: „Asta e rușinea Bucureștiului! Distruse!”
gsp.ro
image
”Pare ireal, dar e adevărat”! Înainte de ”nunta secolului”, au semnat contractul: primește o avere, pe viață, în cazul despărțirii
digisport.ro
image
De ce să te obosești să sapi tuneluri când poți pur și simplu să razi munții? Inginerii chinezi, criticați pentru lucrările care distrug natura
stiripesurse.ro
image
Lumea a rămas umită când l-a auzit pe Vladimir Putin vorbind în engleză. De fapt, o face mai des decât s-ar crede
antena3.ro
image
Bugetarii care vor avea salariile tăiate cu 30%. Venitul şefilor din instituţii
observatornews.ro
image
Cauza morții Ralucăi Pânzaru, tânăra de 28 de ani găsită fără suflare într-un apartament din Iași. NU s-a sinucis!
cancan.ro
image
Imaginile verii cu Diana Munteanu în costum de baie
prosport.ro
image
Nina Iliescu nu poate accepta sfârşitul lui Ion Iliescu! Ce a făcut văduva fostului preşedinte de faţă cu toţi, declaraţia dureroasă...
playtech.ro
image
Cinci zodii care au noroc de pe 19 august de la ora 19. Oportunități uriașe, reușite, dar și surprize pentru ele
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Lovitură de proporții: vor să-i achite clauza de reziliere lui Edi Iordănescu! Salariu uriaș pentru antrenor
digisport.ro
image
Joaca de-a Dumnezeu: apare o nouă 'rasă' umană / Selecția embrionilor în funcție de IQ și 'optimizarea' partenerilor
stiripesurse.ro
image
Tragedie pe drumul spre Thassos! Trei persoane și-au pierdut viața după ce un TIR a lovit violent două mașini la bariera de taxare
kanald.ro
image
Sergey Lavrov, omul ultra-decorat, dar sensibil, din spatele diplomaţiei lui Putin. Fața mai puțin cunoscută a...
playtech.ro
image
A murit! Doliu în showbiz. Detalii șocante despre tragedia momentulu
wowbiz.ro
image
Moment stânjenitor pentru Andreea Antonescu. A cântat singură pe scenă, fără public: Și cântăm cu toții tare! Care toți? Erau 10 oameni cu tot cu personalul
romaniatv.net
image
Decizie privind seniorii cu pensie peste 3.000 de lei. Vor fi afectați de această schimbare fiscală
mediaflux.ro
image
Una dintre cele mai controversate persoane din România a fost în tribune la Rapid - FCSB » A sfidat legea sub privirile tuturor
gsp.ro
image
Recomandarea neurologilor: fructul pe care toate persoanele peste 50 de ani ar trebui să-l consume
actualitate.net
image
Situație halucinantă în Râșnov. Un bărbat condamnat pentru tentativă de viol a ucis cu cruzime un animal, sub privirile înspăimântate ale copiilor. În lipsa Poliției, micuții l-au închis pe individ în ghenă: „Sunt marcați pe viață pentru ceea ce au văzut”
actualitate.net
image
17 ani fără Ilarion Ciobanu. A murit demn, măcinat de o boală cruntă: „A refuzat banii”. Fiul îi seamănă leit și e tot actor
click.ro
image
Jamila, mărturisiri emoționante despre familia soțului ei marocan: „Vă doresc din suflet și vouă să puteți face la fel”
click.ro
image
Cea mai mare gară din lume a fost inaugurată. Terminalul său impresionant acoperă o suprafață echivalentă cu 170 de terenuri de fotbal
click.ro
Prințesa Bajrakitiyabha Narendira Debyavati jfif
Diagnostic cumplit pentru prințesa spitalizată din 2022. Palatul a făcut anunțul, ce se întâmplă cu ea
okmagazine.ro
alexander grey QGQz IBBl5w unsplash jpg
Ce culoare îți poartă noroc? Află răspunsul după luna în care te-ai născut
clickpentrufemei.ro
George Coșbuc, Elena Coșbuc, Alexandru Vlahuță, Alexandru Vaida-Voevod și Ion Luca Caragiale, la Karlsbad, în 1911 (© Wikimedia Commons)
Cârciuma din Buzău deținută odinioară de Caragiale, scoasă la vânzare
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cât a plătit Mădălin Ionescu pentru o masă de 4 persoane în Grecia. Ce surpriză i-au făcut grecii fiului său în restaurant: „O țară care a fost în faliment, dar azi prosperă”
image
17 ani fără Ilarion Ciobanu. A murit demn, măcinat de o boală cruntă: „A refuzat banii”. Fiul îi seamănă leit și e tot actor

OK! Magazine

image
A apărut incredibila știre despre divorțul lui Kate de William, iar palatul ar fi făcut presiuni să dispară complet!

Click! Pentru femei

image
„Brad Pitt de Franța” a ajuns la fundul sacului și trăiește doar din mila fostei soții, Halle Berry

Click! Sănătate

image
Apă minerală carbogazoasă versus apă plată: care te hidratează mai bine?