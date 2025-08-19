Salariile de nabab ale șefilor din ANRE, ASF și ANCOM vor fi reduse cu 30%

Un proiect de lege pus în dezbatere publică prevede că salariile foarte mari din autoritățile statului, precum ASF, ANRE și ANCOM să fie reduse cu aproape o treime, deși acest lucru va însemna că în loc de 75.000 de lei, șeful ANRE va lua „doar” 50.000 lei net.

Conducerile Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) trebuie să prezinte până la data de 30 septembrie noi organigrame și grile de salarizare, potrivit unui proiect de lege supus dezbaterii publice.

„Până la data de 30 septembrie 2025 conducerile executive ale Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, Autorității de Supraveghere Financiară, Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații vor prezenta în ședința de Guvern o nouă organigramă care să prevadă o scădere de 10% a posturilor de specialitate și o scădere de 30% a posturilor din serviciile suport așa cum erau acestea conținute în organigramele și statele de funcții valabile la 1 ianuarie 2025”, se arată în Expunerea de motive a actului normativ.

Până la data de 30 septembrie 2025 conducerile executive vor prezenta în ședința de Guvern o grilă de salarizare care să prevadă o scădere de 30% a tuturor salariilor și/sau indemnizațiilor personalului cuprins în statele de funcțiuni la data de 1 iulie 2025.

Pentru membrii Comitetului de Reglementare ai Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, pentru membrii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară, președintele și vicepreședinții Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, nivelul salariului/ remunerației/ indemnizației, după caz, se va reduce cu 30% față de nivelul înregistrat în luna iulie 2025.

Noile organigrame, în vigoare de la 1 ianuarie, cel târziu

Noile organigrame, state de funcții și niveluri de salarizare stabilite vor intra în vigoare începând cu data la care vor intra în vigoare noile organigrame dar nu mai târziu de 1 ianuarie 2026. Compartimentul suport din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, Autorității de Supraveghere Financiară, Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații reprezintă cumulul funcțiilor care oferă suport administrativ, logistic și operațional pentru desfășurarea activității principale – de specialitate - ale instituției.

Prin act intern al conducătorului autorității/instituției se identifică compartimentele și funcțiile suport prin raportare la regulamentele de organizare și funcționare, fișele de post și alte acte relevante de organizare a muncii. Încadrarea personalului în numărul de posturi aprobat prin prezentul act normativ și pe noile funcții rezultate în urma reorganizării așa cum este ea prevăzută prin prezenta lege, se realizează în baza unei proceduri aprobate prin act intern al conducătorului instituției, cu consultarea sindicatului/reprezentanților salariaților.

Ce salarii primesc angajații ANRE, ASF și ANCOM

Salariul mediu net la ANRE este de 18.635 lei, la ASF ajunge la 13.562 lei, iar la ANCOM la 12.934 lei, scrie Spotmedia.ro. Potrivit acesteia, liberalul George Niculescu, președintele ANRE, primește lunar o indemnizație de 75.073 lei net (14.836 euro). Membrii Comitetului de Reglementare al ANRE sunt plătiți cu 57.408 lei net/lună. La ANRE sunt 310 angajați, la ASF 551 angajați, iar la ANCOM 659 angajați.

Niciunul dintre președinții celor trei autorități nu a publicat declarațiile de avere actualizate. Ultimele declarații de avere publicate sunt din iunie 2024 și prezintă situația din 2023. George Niculescu a fost numit președintele ANRE în aprilie 2023, pentru un mandat de cinci ani.

Alexandru Petrescu a fost numit președinte al Autorității de Supraveghere Financiară în decembrie 2023 pentru un mandat de cinci ani.

Valeriu Ștefan Zgonea a fost numit președinte al ANCOM în mai 2023 pentru un mandat de șase ani.