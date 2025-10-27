search
Luni, 27 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Evaziunea fiscală a ajuns „cronică” în Italia. Peste 100 de miliarde de euro necolectate de stat

0
0
Publicat:

Evaziunea fiscală în Italia a devenit o problemă „cronică”, înregistrând o creștere în ultimii patru ani după o perioadă de declin, iar amploarea acesteia a depășit estimările oficiale, relevă cele mai recente date guvernamentale.

Umbra unui bărbat care-și ține mâna la frunte în timp ce se uită la cătușele puse pe teancuri euro
Taxele și contribuțiile necolectate în Italia au depășit 100 de miliarde de euro. Foto arhivă

Evaziunea fiscală este o problemă sensibilă din punct de vedere politic în Italia. Datele publicate luni acoperă, în principal, perioada de dinaintea preluării mandatului de către premierul Giorgia Meloni, în octombrie 2022, dar ar putea avea un impact asupra dezbaterii cu privire la modificările aduse politicilor Meloni pe care le-a moştenit.

Meloni a susţinut că măsurile represive din trecut nu au funcţionat şi a cerut măsuri pentru o abordare mai blândă cu privire la colectare impozitelor, inclusiv prin creşterea plafonului la plăţile în numerar şi oferirea a numeroase amnistii fiscale. Oponenţii ei spun că aceste măsuri vor agrava situaţia.

Conform unui raport al unei comisii numite de guvern, care nu a fost încă publicat, dar pe care Reuters l-a putut consulta, suma maximă estimată a impozitelor şi contribuţiilor sociale care nu au fost colectate a crescut cu 3,5 miliarde de euro, ajungând la 102,5 miliarde de euro în 2022, de la 99 de miliarde de euro în 2021.

Aceasta după ce, în 2021, evaziunea fiscală a crescut cu aproximativ 2,4 miliarde de euro faţă de 2020.

Italia îşi publică estimările delicate privind evaziunea fiscală cu un decalaj de trei ani, astfel încât guvernele nu pot include creşteri care s-ar putea dovedi temporare în veniturile lor guvernamentale.

Noile cifre iau în considerare datele provenite de la revizuirea, din 2024, a conturilor statului de către biroul de statistică ISTAT, precum şi o nouă metodologie care a dus la o revizuire majoră a estimărilor anterioare privind evaziunea fiscală.

Mai multe guverne italiene au susţinut că problema evaziunii fiscale se atenuează, invocând o tendinţă descendentă. Însă, conform noilor cifre, îmbunătăţirea totală din 2018 până în 2022 a fost, în cel mai bun caz, de doar 5,9 miliarde de euro, cu mult sub cele 26 de miliarde din perioada 2017-2021, indicate în raportul anterior publicat la sfârşitul anului trecut.

Economiştii sunt de părere că îmbunătăţirea înclinaţiei de a plăti taxe se datorează regulilor introduse progresiv începând din 2011, care au promovat plăţile digitale trasabile şi au înăsprit controalele.

Printre măsurile luate până acum de Meloni, în ideea de a atenua combaterea evaziunii, se numără ridicarea plafonului pentru plăţile în numerar de la 1.000 de euro la 5.000 de euro. Meloni a fost nevoită să renunţe la o propunere de reducere a sancţiunilor împotriva comercianţilor care refuză să accepte plăţi digitale mai transparente, în urma criticilor venite de la Comisia Europeană

Bugetul pentru 2026, anunţat luna aceasta, include o amnistie fiscală la scară largă, care permite persoanelor care nu şi-au onorat facturile fiscale până în 2023 să soluţioneze disputa cu fiscul fără sancţiuni sau dobânzi. 

Economie

Top articole

Partenerii noștri

image
O profesoară din județul Iași a fost găsită de elevi pe site-uri pentru adulți. Imaginile cu ea au ajuns în toată școala
digi24.ro
image
Ce spune unul dintre constructorii care au lucrat la Catedrala Națională: ”O minune, o minune mare”
stirileprotv.ro
image
Motivul pentru care o femeie bogată a FURAT, timp de 7 luni, flori și jucării de pluș dintr-un cimitir. A fost prinsă cu ajutorul unui dispozitiv GPS
gandul.ro
image
Platformă online dedicată pelerinajului la Sf. Dimitrie cel Nou: Arhiepiscopia Bucureștilor oferă informații în timp real
mediafax.ro
image
Ce averi au candidații favoriți la alegerile pentru Primăria Bucureștiului. Cine e cel mai bogat dintre Drulă, Ciucu și Băluță
fanatik.ro
image
Un youtuber a dat pe mâna poliției o bandă de hoți și spune că 40-50 sunt români. Cum acționau infractorii în Olanda
libertatea.ro
image
Reacția cinică a lui Lavrov la întrebarea dacă Rusia a încălcat Memorandumul din 1994 prin care se angaja să nu atace Ucraina
digi24.ro
image
Gimnasta Denisa Golgotă, acuzații ȘOCANTE după Mondiale: „A spus că mi-ar da pumni în gură până m-ar desfigura! Plângerea a fost IGNORATĂ”
gsp.ro
image
Scandal de proporții: Camelia Voinea, ”ultimatum” pentru Denisa Golgotă, după acuzațiile fără precedent! ”Nu stau cu mâinile în sân”
digisport.ro
image
"Spitale nu catedrale!", cea mai nefericită lozincă inventată vreodată
stiripesurse.ro
image
Cazul inexplicabil al tinerei de 23 de ani găsite în casă la un an după ce a murit. Familia ei face mărturii tulburătoare
antena3.ro
image
Averea unui pensionar spaniol, "tocată" de soţia româncă. L-a lăsat fără 700.000 € şi voia să-l ucidă în somn
observatornews.ro
image
Fiul lui Nicușor Dan a oferit un moment viral la Catedrala Mântuirii Neamului! Gestul lui l-a făcut pe președintele României să râdă
cancan.ro
image
FOTO. Ioana Țiriac, în bikini, i-a pus pe jar pe arabi!
prosport.ro
image
Zahăr vanilat versus zahăr vanilinat. Diferenţa dintre cele două
playtech.ro
image
„Îl botez și pe el!” Planul lui Gigi Becali pentru fotbalistul transferat pe 1.000.000 de euro
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Gigi Becali s-a dus direct la George Simion la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului și ce a urmat e complet neașteptat
digisport.ro
image
Când populismul dă cu barosul în Constituție: prostia dublă a referendumului și a revizuirii pentru pensiile magistraților
stiripesurse.ro
image
A murit fratele lui Devis Epassy! Decizia radicală luată de portarul de la FC Dinamo chiar înainte de Cupa României Betano
kanald.ro
image
Cum își încălzesc norvegienii casele când afară sunt −30 °C. Soluția care îi face...
playtech.ro
image
AVEM PRIMA REACȚIE a lui Irinel Columbeanu după ce Monica Gabor s-a întors în România: „Nici nu m-a...”
wowbiz.ro
image
Primiți cu Sorcova? Ozana Barabancea, ușor de confundat cu un păun la sfințirea Catedralei. A strălucit mai tare decât turlele aurite
romaniatv.net
image
Rusia străpunge apărarea Ucrainei într-un bastion cheie. Zelenski consideră că situația este ”dificilă”
mediaflux.ro
image
Gimnasta Denisa Golgotă, acuzații ȘOCANTE după Mondiale: „A spus că mi-ar da pumni în gură până m-ar desfigura! Plângerea a fost IGNORATĂ”
gsp.ro
image
Ziua în care Biserica a deschis porțile doar pentru personalități. De ce oamenii de rând n-au avut acces în interior la slujba de sfințire a picturii Catedralei Neamului VIDEO
actualitate.net
image
Ce tranzacții suspecte a descoperit Libra Bank în conturile AUR. Ce plăți s-au făcut către patronul Realitatea PLUS, unde Simion și Georgescu sunt lăudați excesiv
actualitate.net
image
Ce nu s-a văzut la sfințirea Catedralei! Becali a pupat mătăniile, Băsescu a pupat blondele
click.ro
image
Unde-s reguli, nu-i tocmeală! Irina Columbeanu nu-și poate scoate tatăl din azil, decât pe semnătură. Ion Cassian: „Răspunde pentru el, e majoră!”
click.ro
image
Radu Mazăre, viață de lux în Madagascar. Cum arată resortul fostului primar al Constanței. Bungalow-uri generoase, cu vedere spre Oceanul Indian
click.ro
Ludovic al XV lea (1710 1774), rege al Franței tablou de Jean Baptiste Van Loo (1684 1745), expus la Muzeul Versailles, profimedia 0067886769 jpg
Cine este regele care avea cel mai bizar fetiș în dormitor. Nu ”ierta” nicio parteneră
okmagazine.ro
Demi Moore foto Profimedia jpg
Demi Moore: „Am făcut sport câteva ore în ziua în care mi s-a rupt apa!”
clickpentrufemei.ro
Dorin Pavel, fondatorul hidroenergeticii românești (foto: Primăria Sebeș)
Cine a fost Dorin Pavel, inginerul care a plănuit marile hidrocentrale din România
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Câți ani de închisoare riscă Artanu, pentru agresiune sexuală?! Îndemnul avocatei Dalina Terzi pentru victimă: „Fetelor le e rușine, cedează psihic”
image
Ce nu s-a văzut la sfințirea Catedralei! Becali a pupat mătăniile, Băsescu a pupat blondele

OK! Magazine

image
Amal Clooney a stârnit furie printre fanii regali, după un gest catalogat „lipsit de respect” față de Regele Charles

Click! Pentru femei

image
Demi Moore: „Am făcut sport câteva ore în ziua în care mi s-a rupt apa!”

Click! Sănătate

image
Poţi vedea litera diferită?