Europenii devin tot mai săraci: Țările în care populația își achită cu dificultate facturile

Ultimele statistici publicate de Eurostat arată că populația din mai multe state europene are mari dificultăți în a-și achita facturile la timp din cauza prețurilor în creștere continuă.

Majoritatea cetățenilor din statele membre UE care au participat la colectarea trimestrială de date privind condițiile de viață în Uniunea Europeană au raportat dificultăți tot mai mari de a plăti facturile, comparativ cu trimestrele precedente, reflectând creșterea prețurilor de la începutul anului 2022, precizează Eurostat.

Proporţia din populaţia UE care reuşeşte cu greu sau foarte greu să-şi acopere cheltuielile este în creştere, a constatat agenţia de statistică a blocului comunitar, pe baza datelor din 10 ţări membre pe al doilea trimestru al lui 2022.

Bulgarii sunt în cea mai precară situaţie din ţările cuprinse în studiu, 39,8% dintre respondenţi afirmând că se confruntă cu greutăţi sau cu mari greutăţi în a-şi acoperi cheltuielile necesare traiului.

Cel puţin unul din cinci locuitori ai UE se afla într-o astfel de situaţie în Bulgaria, Slovacia, Italia şi Franţa, în al doilea trimestru al anului în curs, arată Eurostat.

Finlandezii sunt cel mai puţin afectaţi de grijile financiare, doar 11% dintre ei raportând dificultăţi mari sau pur şi simplu dificultăţi şi 40,5% afirmând că reuşesc să facă faţă cheltuielilor uşor sau foarte uşor.

Majoritatea respondenţilor au spus că veniturile lor au fost stabile sau au crescut în perioada analizată.

Au furnizat date Belgia, Bulgaria, Irlanda, Franţa, Italia, Luxemburg, Austria, Slovenia, Slovacia şi Finlanda, a mai precizat Eurostat.

România are o putere medie de cumpărare de 8.017 euro pe cap de locuitor în acest an, cu 51% sub media europeană. Țara noastră se clasează pe locul 31 din cele 42 de țări incluse în cercetare. Potrivit studiului GfK Purchasing Power Europe 2022 puterea medie de cumpărare pe cap de locuitor în Europa este de 16.344 euro.

Puterea medie de cumpărare pe cap de locuitor în Europa în 2022 este de 16.344 EUR. Cu toate acestea, există diferențe mari între cele 42 de țări: Liechtenstein, Elveția și Luxemburg au o putere de cumpărare semnificativ mai mare decât restul Europei, în timp ce puterea de cumpărare în Kosovo, Moldova și Ucraina este cea mai scăzută. Liechtensteinienii au un buget disponibil pentru cheltuieli și economii de peste 43 de ori mai mare decât ucrainenii. Acestea sunt câteva dintre rezultatele studiului recent lansat „GfK Purchasing Power Europe 2022”.