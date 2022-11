Puterea de cumpărare a românilor nu e nici la jumătatea mediei europene

Puterea de cumpărare a românilor este cu 51% mai mică decât media europeana, arată un studiu GfK, potrivit căruia puterea medie de cumpărare în România este de 8.017 euro pe cap de locuitor.

Puterea medie de cumpărare pe cap de locuitor în Europa în 2022 este de 16.344 EUR. Cu toate acestea, există diferențe mari între cele 42 de țări: Liechtenstein, Elveția și Luxemburg au o putere de cumpărare semnificativ mai mare decât restul Europei, în timp ce puterea de cumpărare în Kosovo, Moldova și Ucraina este cea mai scăzută. Liechtensteinienii au un buget disponibil pentru cheltuieli și economii de peste 43 de ori mai mare decât ucrainenii. Acestea sunt câteva dintre rezultatele studiului recent lansat „GfK Purchasing Power Europe 2022”.

În 2022, europenii au la dispoziție aproximativ 11,1 trilioane de euro de cheltuit pentru alimente, întreținerea locuințelor, servicii, costuri cu energia, pensii private, asigurări, vacanțe, mobilitate și achiziții de consum. Aceasta sumă corespunde unei puteri de cumpărare medii pe cap de locuitor de 16.344 euro, ceea ce reprezintă o creștere de 5,8 la sută față de anul precedent. Cu toate acestea, suma pe care consumatorii o au de fapt la dispoziție pentru a cheltui și a economisi variază foarte mult de la o țară la alta și, de asemenea, depinde de modul în care prețurile de consum au evoluat în 2022.

Irlanda intră în top 10 din perspectiva Puterii de cumpărare

Ca și în anii precedenți, Liechtenstein se află în fruntea clasamentului puterii de cumpărare. Situat între Austria și Elveția, principatul are o putere de cumpărare pe cap de locuitor de 66.204 euro, ceea ce înseamnă că liechtensteinienii au o putere de cumpărare de aproape 4,1 ori mai mare decât europeanul mediu. Elveția și Luxemburg urmează pe locul doi și al treilea: în timp ce puterea de cumpărare pe cap de locuitor a elvețienilor este de 41.758 EUR – de aproape 2,6 ori mai mare decât media europeană – luxemburghezii au un potențial de cheltuieli de 37.015 EUR pe cap de locuitor. Aceasta este de aproape 2,3 ori mai mult decât media europeană.

Toate celelalte țări din primele 10 au o putere de cumpărare foarte mare pe cap de locuitor – cu cel puțin 47% mai mult decât media europeană. Irlanda intră în top 10 în acest an cu o putere de cumpărare pe cap de locuitor de 24.052 de euro, în timp ce Suedia coboară două locuri până pe locul unsprezece. În plus, Norvegia și Islanda își schimbă locul al patrulea și al cincilea în acest an. Regatul Unit urcă cu trei locuri până pe locul șapte, în timp ce Austria coboară două locuri până pe locul nouă.

În general, 16 din cele 42 de țări chestionate sunt peste media europeană. Acest lucru este în contrast cu 26 de țări a căror putere de cumpărare pe cap de locuitor este sub medie - inclusiv Spania, care cu 15.314 EUR pe cap de locuitor este cel mai apropiat de media europeană. Ucraina se află încă în coada clasamentului; din cauza războiului în desfășurare, ucrainenii au la dispoziție doar 1.540 de euro pe cap de locuitor, ceea ce reprezintă ceva mai mult de 9 la sută din media europeană.

Filip Vojtech, expert în domeniul soluțiilor de Geomarketing GfK, explică: „Puterea de cumpărare a înregistrat deja o creștere moderată anul trecut și se preconizează că va crește din nou în acest an cu aproape 6% în medie în Europa, ceea ce reprezintă o creștere de trei ori față de 2021. Totuși, această creștere a puterii de cumpărare va compensa doar parțial creșterea bruscă a inflației rezultată din pandemie și războiul din Ucraina, care a atins valori cu două cifre în multe țări europene. Împreună cu teama de creșterea prețurilor la energie și incertitudinea cu privire la evoluțiile economice viitoare, oamenii sunt mai predispuși să pună bani deoparte pe cât posibil și să amâne orice plan pentru achiziții mai mari.”

Comparație între țări și regiuni

În secțiunea următoare este prezentată o evaluare detaliată a distribuției puterii de cumpărare în Țările de Jos, Franța, Italia, Spania, Republica Cehă, Polonia, Ungaria și România. O comparație a acestor țări oferă perspective revelatoare asupra distribuției regionale a potențialului de cheltuieli în aceste țări respective.

Țările de Jos: Distribuția uniformă a puterii de cumpărare în provincii

Cu o putere medie de cumpărare pe cap de locuitor de 23.873 de euro, Olanda deține locul 12 în clasamentul european. Olandezii au la dispoziție cu aproximativ 46% mai mulți bani pentru cheltuieli și economii decât media europeană.

La nivel de provincii, este evident că puterea de cumpărare regională este distribuită destul de uniform și că decalajul puterii de cumpărare se reduce de la an la an. În unsprezece din cele douăsprezece provincii, puterea medie de cumpărare pe cap de locuitor se abate cu mai puțin de 6% de la media națională. Groningen este singura provincie cu o putere de cumpărare cu puțin mai mult de 8% sub media națională de 21.950 de euro pe cap de locuitor. Provincia Zuid-Holland se apropie cel mai mult de media națională, unde locuitorii sunt cu doar 0,1% sub media de 23.848 de euro pe cap de locuitor.

Utrecht are cea mai mare putere de cumpărare pe cap de locuitor: cea mai mică provincie în ceea ce privește suprafața a depășit Noord-Holland din fruntea clasamentului în acest an, cu un venit net disponibil de 25.206 €, ceea ce înseamnă că locuitorii din Utrecht au aproape cu 6% mai mult decât media națională. În plus, Flevoland și Drenthe își schimbă locurile în acest an pe locurile opt și nouă, în timp ce Overijssel și Fryslan schimbă locurile pe locurile zece și unsprezece.

Franța: Parisul menține primul loc în clasamentul puterii de cumpărare

Francezii au la dispoziție în acest an o medie de 21.942 de euro pe cap de locuitor. Acest lucru plasează Franța cu puțin mai mult de 34% peste media europeană și pe locul 15 între toate țările europene. Cele mai multe dintre primele 10 poziții sunt ocupate de districte din regiunile Île-de-France și Auvergne-Rhône-Alpes.

După ce Parisul a înlocuit arondismentul Boulogne-Billancourt ca lider în puterea de cumpărare în 2021, capitala își apără din nou primul loc în acest an. Parizienii au o putere de cumpărare pe cap de locuitor de 36.316 euro, ceea ce este cu peste 65% peste media națională. Populația din Boulogne-Billancourt, pe locul doi, are la dispoziție 34.656 de euro pe cap de locuitor, ceea ce este cu aproape 58% peste media națională.

La 21.943 de euro pe cap de locuitor, districtul Dijon este cu doar un euro deasupra și, prin urmare, cel mai apropiat de media națională. Ca și în anul precedent, ultimul loc se află în arondismentul Saint-Denis, situat la nord de Paris. Cu o putere medie de cumpărare pe cap de locuitor de 14.905 EUR, acest arondisment este cu peste 32% mai mic decât media națională.

Italia: Putere de cumpărare mare în nord versus putere de cumpărare slabă în sud

În Italia, puterea medie de cumpărare pe cap de locuitor este de 18.905 EUR. Acest lucru îi plasează pe italieni cu aproape 16% peste media europeană și pe locul 16 dintre cele 42 de țări chestionate.

Există diferențe semnificative în distribuția puterii de cumpărare între nordul bogat al Italiei și sudul mai sărac. Toate primele 10 provincii sunt situate în nordul Italiei, provincia Milano ocupând primul loc ca și în anii precedenți. Regiunea din jurul metropolei modei Milano are o putere de cumpărare pe cap de locuitor de 27.013 euro, ceea ce este cu aproape 43% peste media națională.

Au fost câteva schimbări în locurile cinci - opt anul acesta. Monza e della Brianza urcă cu un loc până pe locul cinci, în timp ce Parma urcă două locuri până pe locul șase. Ca urmare, Genova coboară pe locul opt. Provincia Piacenza intră în top 10, ocupând locul zece, cu o putere de cumpărare pe cap de locuitor de 22.544 €.

Cele zece provincii cele mai puțin bogate sunt toate situate în sudul Italiei. Ca și în anii precedenți, Crotone se află pe ultimul loc, cu doar 10.790 de euro pe venit disponibil pe cap de locuitor. Aceasta corespunde cu aproape 57 la sută din media națională. Potențialul de cheltuieli în Perugia este cel mai apropiat de media națională: cu o putere de cumpărare pe cap de locuitor de 18.918 EUR, provincia este cu 0,1% peste media națională.

Spania: În continuare cel mai aproape de media europeanua

În Spania, populația are o putere de cumpărare pe cap de locuitor de 15.314 EUR. Aceasta este cu puțin mai mult de 6% sub media europeană. Spania ocupă locul 17 din cele 42 de țări europene și este țara cu o putere de cumpărare cel mai aproape de media europeana, dar totuși puțin mai departe de media europeană față de anii precedenți.

În 2021, capitala spaniolă, Madrid, s-a mutat mai sus în clasamentul provinciilor, deplasându-l pe vechiul lider Araba/Alava, dar o nouă provincie ocupă primul loc în acest an. Cu o putere de cumpărare pe cap de locuitor de 19.328 EUR, Gipuzkoa este lider în domeniu, cu o cifră cu peste 26% peste media națională. Madrid și Araba/Alava au coborât câte un loc până pe locul doi și trei. Navarra și Zaragoza își schimbă locurile în șapte și opt.

Arhipelagul Insulelor Baleare este cel mai apropiat de media națională: cu 15.596 EUR pe cap de locuitor, destinația populară de vacanță este cu aproape 2% peste media națională. Provinciile din sud-vestul Spaniei continentale ocupă locurile din partea de jos a clasamentului. Ca și în anii precedenți, cea mai mare provincie spaniolă din punct de vedere geografic Badajoz ocupă ultimul loc în clasament. Cu o putere de cumpărare pe cap de locuitor de 11.309 euro, locuitorii din Badajoz au la dispoziție aproape 74% din media națională.

Republica Cehă: Cea mai mare putere de cumpărare pe cap de locuitor în și în jurul orașelor mari

În Republica Cehă, puterea de cumpărare pe cap de locuitor în acest an este de 12.970 de euro. Acest lucru îi plasează pe cehi cu puțin mai puțin de 21 la sută sub media europeană și mută Cehia pe locul 22 dintre cele 42 de țări chestionate.

Ca și în anii precedenți, cartierul capitalei Praga se află din nou în fruntea clasamentului districtual. Locuitorii acestui district au la dispoziție 17.183 de euro pe cap de locuitor pentru cheltuieli și economii, ceea ce este cu peste 32% peste media națională. Puterea de cumpărare a locuitorilor din Praga este deci cu peste 5 la sută peste media europeană. Deși nu au existat modificări în clasamentul în top 10 din Cehia anul trecut, clasamentul a avut o remaniere majoră anul acesta, în afară de primul loc. Cele două districte Praha-zapad și Praha-vychod, care se învecinează cu Praga și au ocupat locurile doi și patru în 2021, au coborât din top 10 împreună cu districtul Hradec Kralove.

Brno-mesto urcă cu un loc în 2022, pe locul doi. În al doilea oraș ca mărime al țării, populația are o putere de cumpărare pe cap de locuitor de 14.055 EUR, ceea ce este cu peste 8% peste media națională. Districtele Mlada Boleslav, Beroun, Benesov și Kladno au crescut, de asemenea, în timp ce al patrulea oraș ca mărime, Plzen-mesto, coboară patru locuri, pe locul nouă. Noile intrări în top 10 includ Pribram pe locul șapte, Kolin pe locul opt și Nymburk pe locul zece.

În districtul Praha-vychod, potențialul de cheltuieli de 12.992 EUR pe cap de locuitor este cel mai apropiat de media națională. Ca și în anii precedenți, Jesenik, care este situat în Moravia de Nord, la granița cu Polonia, ocupă locul de jos în clasamentul districtual. Locuitorii acestui district au o putere de cumpărare pe cap de locuitor de 10.427 de euro, ceea ce este cu aproximativ 20 la sută sub media națională.

Polonia: contraste puternice în distribuția puterii de cumpărare

Puterea medie de cumpărare pe cap de locuitor în Polonia este de 9.254 EUR. Acest lucru îi plasează pe polonezi cu puțin mai mult de 43 la sută sub media europeană, iar țara coboară cu un loc pe locul 29 în clasamentul tuturor celor 42 de țări.

Clasamentul districtual din Polonia arată că există un decalaj deosebit de mare în distribuția puterii de cumpărare. Doar 82 de raioane au o putere de cumpărare pe cap de locuitor peste medie, în timp ce venitul net disponibil al 298 de raioane este sub media națională. O comparație între districtele pe primul loc și pe ultimul loc evidențiază în mod clar decalajul puterii de cumpărare din Polonia: în timp ce locuitorii districtului capitală Varșovia au o putere de cumpărare pe cap de locuitor de 14.900 EUR, care este cu 61% peste media națională, populația din Kolnenski are doar 6.179 de euro pe cap de locuitor, ceea ce reprezintă cu peste 33% mai puțină putere de cumpărare decât polonezul mediu. Aceasta înseamnă că locuitorii capitalei pot cheltui sau economisi de peste 2,4 ori mai mult pentru cumpărături, chirie și energie electrică.

Comparativ cu anul precedent, Katowice și Poznan își schimbă locurile al patrulea și al cincilea, în timp ce Gliwice trece pe locul opt anul acesta, împingând Piaseczno în jos pe locul nouă. Districtul Cracovia din jurul celui de-al doilea oraș ca mărime are o putere de cumpărare cea mai apropiată de medie; locuitorii acestui district au la dispoziție 9.222 de euro pe cap de locuitor pentru cheltuieli și economii, ceea ce este cu aproximativ 0,3% mai puțin decât media națională.

Ungaria: Puterea de cumpărare cea mai mare în și în jurul Budapestei și spre granița cu Austria

Ungaria ocupă locul 30 din cele 42 de țări chestionate în clasamentul european. Cu o putere medie de cumpărare pe cap de locuitor de 8.751 EUR, Ungaria este cu peste 46% sub media europeană.

Analiza celor 20 de județe ale Ungariei arată că puține s-au schimbat în top 10 și că regiunile cu putere de cumpărare mare au reușit să-și apere pozițiile de vârf. Ca și în anul precedent, capitala Budapesta se află în fruntea clasamentului cu o marjă semnificativă; populația are 11.293 EUR din venit disponibil pe cap de locuitor pentru cheltuieli și economii, ceea ce corespunde cu 29 la sută mai mult decât media națională. Singura schimbare în acest an este că Tolna și Gyor-Moson-Sopron și-au schimbat locurile în șapte și nouă.

Ca și în 2021, cinci dintre cele 20 de județe ale Ungariei continuă să aibă o putere de cumpărare peste medie în acest an. Toate aceste județe sunt situate fie în sau în jurul capitalei Budapesta, fie spre granița cu vecinii lor austrieci. Cu un venit net disponibil de 8.815 EUR de persoană, Veszprem este cu doar 0,7% peste media națională și, prin urmare, se apropie cel mai mult de aceasta.

În schimb, 15 sau trei sferturi din județele Ungariei au o putere de cumpărare sub medie. Ca și în anul precedent, locul de jos este ocupat de județul Szabolcs-Szatmar-Bereg, unde locuitorii au o putere de cumpărare pe cap de locuitor de 6.792 euro, ceea ce corespunde la aproape 78 la sută din media națională.

România: Diferențe din ce în ce mai mari din perspectiva puterii de cumpărare

România are o putere medie de cumpărare de 8.017 euro pe cap de locuitor în acest an. Aceasta este cu 51 la sută sub media europeană și plasează România pe locul 31 dintre cele 42 de tări incluse in studiu.

Față de anul precedent, decalajul dintre județele cu putere mare de cumpărare și cele cu putere mică de cumpărare s-a mărit și mai mult în acest an. În top 10, Bucureştiul este în mod clar lider cu o putere de cumpărare pe cap de locuitor de 15.482 €. Aceasta înseamnă că locuitorii capitalei au puterea de cumpărare cu peste 93 la sută mai mare decât media națională și de 3,6 ori mai mare decât locuitorii județului Vaslui, județ unde se regăsește cea mai mică putere de cumpărare în ceea ce privește cheltuielile și economisirea. Aici, venitul net disponibil este de doar 4.728 EUR, ceea ce reprezintă aproximativ 53% din media națională.

Toate județele din top 10 au o putere de cumpărare pe cap de locuitor peste medie. Cu un potențial de cheltuieli de 8.191 de euro pe locuitor, Prahova, pe locul zece, se apropie cel mai mult de media națională, dar este încă cu 2,2 la sută peste aceasta. Toate celelalte 32 de județe, care constituie mai mult de trei sferturi din toate județele, sunt sub media națională.

Majoritatea județelor din top 10 sunt la fel ca anul precedent, doar cu câteva modificări în clasament. În 2022, Clujul a depășit Timișul pentru a trece pe locul doi cu o putere de cumpărare pe cap de locuitor de 11.643 de euro, în timp ce județele Argeș și Arad și-au schimbat locurile în șapte și opt.

Studiul „GfK Purchasing Power Europe 2022” este disponibil pentru 42 de țări europene, cu detalii până la nivel de regiuni, municipalități și coduri poștale, împreună cu date despre locuitori și gospodării, precum și hărți digitale.

Puterea de cumpărare este o măsură a venitului disponibil după deducerea impozitelor și a contribuțiilor caritabile și include, de asemenea, orice beneficii primite de stat. Studiul indică nivelurile puterii de cumpărare pe persoană, pe an în euro și ca indice. Puterea de cumpărare GfK se bazează pe venitul nominal disponibil al populației, ceea ce înseamnă că valorile nu sunt ajustate cu inflația. Calculele sunt efectuate pe baza veniturilor și câștigurilor raportate, a statisticilor privind beneficiile guvernamentale, precum și a previziunilor economice furnizate de institutele economice.

Consumatorii folosesc puterea de cumpărare pentru a acoperi cheltuielile legate de alimentație, trai, servicii, energie, pensii private și planuri de asigurări, precum și alte cheltuieli, cum ar fi vacanțele, mobilitatea și alte achiziții de consum.