Condiția pusă de Trump lui Erdogan pentru a vinde avioane F-35 către Turcia

În urma unei întrevederi cu președintele Erdogan, liderul de la Casa Albă a transmis clar ce așteaptă de la Ankara. Astfel, Donald Trump condiționează reluarea vânzării de avioane F-35 către Turcia de renunțarea la petrolul rusesc.

Vizita lui Recep Erdogan la Washington a fost prima de acest fel după aproape șase ani. Președintele turc a venit hotărât să obțină sprijinul lui Donald Trump pentru ridicarea sancțiunilor impuse de SUA și reluarea accesului la programul F-35, după ce acesta a fost blocat ca urmare a achiziționării de către Turcia a sistemului rusesc de apărare antirachetă S-400. Astfel, în 2020, în urma acestei decizii, SUA au exclus Ankara din programul F-35 și au impus sancțiuni semnificative, afectând industria de apărare a Turciei.

Relația personală dintre Donald Trump și Recep Erdogan pare să joace un rol important în această relansare a cooperării. Preşedintele american l-a numit pe omologul său turc „un om foarte dur” și a subliniat că între cei doi s-a păstrat o legătură apropiată chiar și în timpul administrației Biden, astfel că, în contextul actual, Turcia speră să valorifice această relație pentru a-și atinge obiectivele strategice, mai ales în ce privește consolidarea forțelor aeriene, notează Reuters.

Concret, aceasta, care deține a doua cea mai mare armată din NATO, dorește să-și întărească poziția în zonele tensionate din Orientul Mijlociu, Marea Neagră și Mediterana de Est.

În cadrul discuțiilor, Recep Erdogan a reamintit că aviația militară reprezintă o prioritate, astfel că atât programul pentru avioanele F-35, cât și negocierile pentru achiziția a 40 de avioane F-16 s-au aflat pe agenda discuțiilor, alături de teme precum energia, conflictele regionale și cooperarea comercială.

Donald Trump a lăsat de înțeles că ridicarea sancțiunilor ar putea avea loc chiar foarte curând. „Dacă vom avea o întâlnire bună, aproape imediat”, le-a spus el jurnaliştilor.

Deși tensiunile dintre Washington și Ankara nu au dispărut complet, interesele comune, mai ales în privința Siriei, par să apropie din nou cele două state. Totul depinde acum de decizia Turciei privind petrolul rusesc, care ar putea debloca reluarea colaborării militare și economice dintre cele două țări.

După întâlnirea de joi, 25 septembrie, de la Casa Albă, Donald Trump a declarat că este încrezător că Turcia va înceta achizițiile de petrol din Rusia, condiție pe care o consideră esențială pentru ridicarea sancțiunilor americane și reluarea livrărilor de avioane de luptă F-35 către Ankara.

Întrebat de jurnaliști dacă Turcia va opri achiziția de petrol rusesc, Trump a răspuns fără ezitare: „Cred că va opri asta, da. Știți de ce? Pentru că poate cumpăra asta de la mulți alți oameni”.