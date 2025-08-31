search
Duminică, 31 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Este România mai productivă ca în era Ceaușescu? „Dacă am citi mai des etichetele, nu am mai fi așa de ușor de manipulat”

0
0
Publicat:

Rețelele de socializare abundă în mesaje și imagini distorsionate, create cu ajutorul Inteligenței Artificiale, care propun relatări despre „România de altădată”, în care este lăudat regimul Ceaușescu pentru producții record, însă realitatea este cu totul diferită.

Statisticile arată că România are o economie tot mai complexă. Foto: Freepik.com
Statisticile arată că România are o economie tot mai complexă. Foto: Freepik.com

Unele mesaje emoționale, apreciate de numeroși români, vorbesc despre epoca Ceaușescu, amintind despre „realizările” României comuniste.

Mesajele nostalgice apreciate de numeroși români

„Pe vremea lui Nicolae Ceaușescu, România mergea ca pe roate. Fiecare om avea un loc de muncă stabil, în fabrici, uzine, pe șantiere sau în agricultură. Se construia și se producea în ritm alert. De la Dacia 1300, tractoare și locomotive, până la textile, ciment, oțel și mobilă pentru export. Fabricile mergeau non-stop, muncitorii erau respectați, iar țara avea o industrie grea puternică, din Oltenia până în Moldova”, arată un astfel de mesaj, realizat cu ajutorul AI, care a adunat 35.000 de aprecieri pe Facebook și mii de distribuiri și comentarii.

Se ridicau blocuri, școli, spitale și hidrocentrale, recoltele erau bogate, iar oamenii mergeau la munca agricolă cu toții, de la elevi până la ingineri, adaugă autorii postării.

„Statul îți dădea casă, chiria era simbolică și transportul în comun funcționa perfect. Educația era gratuită, sănătatea la fel. În weekend mergeai cu familia la mare sau la munte cu bilet sindical. Lumea era disciplinată, îmbrăcată curat, iar copiii puteau să se joace liniștiți până seara. Totul funcționa pentru că se muncea”, încheie acesta.

„România producea oțel pentru jumătate din Europa, iar acum importăm cuie din China”, arată începutul unui alt mesaj de propagandă, distribuit de numeroși români.

Unii politicieni au preluat, la rândul lor, mesajele de tipul „nu mai producem nimic și importăm totul”, cu care au reușit să își atragă simpatizanți.

Uzinele mari s-au micșorat, producția s-a diversificat

Alți români, la rândul lor, remarcă o situație complet diferită, în privința României. Deși multe dintre uzinele din anii ’70 și ’80 au dispărut odată cu liberalizarea pieței din România, când produsele nu au mai fost realizate și ofertate după un plan stabilit de stat, locul vechilor fabrici cu mii de angajați a fost luat de o industrie mult mai performantă.

„Producem foarte mult și calitatea este foarte bună. Am un proiect prin care vreau să fac un e-commerce pentru produse locale, dar fără taxele platformelor existente. Am făcut o cercetare și am găsit peste 5.000 de producători locali”, povestește un tânăr, pe platforma Reddit.

Alți români își amintesc că diversitatea produselor realizate în comunism nu a fost punctul forte al regimului Ceaușescu.

„Se produce mult mai mult acum. Cred că de peste 50 de ori mai mult decât în comunism. Le era mai ușor oamenilor atunci, când găseau 500 de produse în România și știau că toate sunt fabricate aici, față de acum, când oferta e uriașă. Mașini? Dacia 1300. Camioane? Roman. Utilitare? Raba. Săpun? Violeta și Rodica (diferența era doar parfumul). Parizer? Un singur fel. Suc? Brifcor. La țigări existau mai multe mărci: Carpați, Bucegi, Snagov, Plugar și altele. Doar ambalajul era diferit, în rest erau aceleași țigări”, spune altcineva.

Unii au rămas încântați de unele produse românești din era Ceaușescu.

„Și încălțămintea de calitate, din piele, de la fabricile noastre: Guban, Clujana, Antilopa. Și încălțămintea sport, produsă la Pionierul în colaborare cu Adidas. Încălțămintea de atunci, dacă o îngrijeai și o purtai cum trebuie, ținea ani de zile. Iar la încălțămintea sport nu știu exact ce materiale foloseau, dar cert e că nu miroseau urât și nici nu-ți împuțeau picioarele ca multe dintre cele de azi. În plus, încălțămintea se făcea pe mărimi exacte”, este de părere un alt român.

Piața diversă a produselor „Made in România”

Altcineva susține că a constatat recent, cu surprindere, că are o mulțime de obiecte românești în locuință.

„Am remarcat și eu câte electrocasnice am în casă produse în România, pe lângă mașina din garaj și pe lângă 90 la sută din casă, care e construită cu materiale fabricate tot la noi. Inclusiv cele mai bune haine pe care le am în dulap sunt produse aici”, afirmă acesta.

Citește și: Modelul economic al lui Iliescu: „Eșecurile economice erau puse pe seama lui Ceaușescu nu a socialismului real”

Un alt român spune, la rândul lui, că s-a obișnuit să caute produse românești în magazine.

„Poate dacă am citi mai des etichetele, nu am mai fi așa de ușor de manipulat să credem că România nu produce nimic. Sunt mulți oameni faini și harnici în țară, nu doar cei cu mâna întinsă și cu aur la gât”, adaugă acesta.

„Cine spune că nu se mai produce este ignorant”, concluzionează altcineva.

„Ridicați capota la orice mașină modernă și o să rămâneți surprinși să vedeți pe câte furtunuri, cablaje și alte componente scrie Made in Romania”, îi sfătuiește acesta pe români.

„Oamenii, dacă nu văd o fabrică cât Casa Poporului, din care iese fum negru pe șapte coșuri și intră muncitorii în salopete albastre, au impresia că nu se produce nimic”, adaugă altcineva.

„Eu produc componente pentru robotică la Timișoara. Am rămas super impresionat de prestația celor de acolo și de calitatea produselor. Până acum am făcut peste 250.000 de piese la ei, în comparație cu fabricile din Germania sau China, unde a fost mai prost, mai scump și cu o calitate mai slabă”, spune altcineva.

„Producem mult mai mult ca în comunism”, este concluzia unui alt român, enumerând câteva dintre produsele realizate în România, de la cosmetice, la șervețele umede, șampanie și paste făinoase.

„Că nu mai știm noi pe nimeni care lucrează în fabrică și că multe dintre cele vechi nu mai funcționează – da, asta e altceva. Oamenii nu prea știu că marea industrie a lui Ceaușescu, atât de lăudată de nostalgici, a fost de fapt o aventură personală. El a vrut să își vadă realizate „visele umede” de mare industrie și de om multilateral dezvoltat, dar s-a împrumutat masiv de la Banca Mondială și FMI pentru asta. Industria pe care a creat-o era învechită și necompetitivă, iar în anii ’80 a vândut mâncare și aur pentru a plăti datoriile externe”, concluzionează acesta.

Exporturi anuale de peste 100 de miliarde de dolari

În 2024, exporturile totale ale României au fost evaluate la 100,37 miliarde dolari SUA, conform bazei de date COMTRADE a Organizației Națiunilor Unite privind comerțul internațional.

Principalii parteneri comerciali ai României la export au fost Germania, Italia și Franța. Primele trei categorii de produse exportate au fost: echipamente electrice și electronice; vehicule (altele decât cele feroviare sau de tramvai); utilaje, reactoare nucleare și cazane. Însă exporturile României sunt extrem de diversificate, arată graficele COMTRADE.

Importurile totale au fost evaluate la 136,52 miliarde dolari SUA. Astfel, în 2024, România a înregistrat un deficit comercial de 36,15 miliarde dolari SUA, potrivit unui raport publicat de Trading Economics, o platformă online de date economice și financiare.

Citește și: Orașul cu cea mai înaltă clădire din Transilvania. Cu ce seamănă primul zgârie-nori construit în epoca Ceaușescu la Satu Mare

În 1990, exporturile de bunuri ale României însumau 6,4 miliarde de dolari, iar importurile zece miliarde de dolari. În anii ‘80, comerțul exterior al României era împărțit aproape în mod egal între țările socialiste și nesocialiste, dar au fost înregistrate excedente mari pentru a rambursa datoria externă.

„Principalele exporturi: produse metalurgice, utilaje, produse petroliere rafinate, îngrășăminte chimice, produse din lemn prelucrate, produse agricole. Principalele importuri: țiței, gaze naturale, minereu de fier, utilaje și echipamente, substanțe chimice, produse alimentare”, arăta volumul „România, un studiu al ţării”, editat de Ronald D. Bachman (1947 – 2012) și realizat de cercetătorii de la Biblioteca Congresului Statelor Unite ale Americii, în 1990.

Cifrele Harvard despre România

În prezent, România este o țară cu venituri mari, clasată pe locul 46 în topul celor mai bogate economii pe cap de locuitor dintre cele 145 analizate, conform Atlasului Complexității Economice, publicat de Harvard Growth Lab. Atlasul reprezintă un instrument online interactiv care permite analizarea și vizualizarea dinamicii economice globale.

„Cei 19,1 milioane de locuitori ai României au un PIB pe cap de locuitor de 18.424 USD (44.974 USD PPP; 2023). Creșterea PIB-ului pe cap de locuitor a fost, în medie, de 2,9% în ultimii cinci ani, peste media regională. România se clasează pe locul 26 în Indicele de Complexitate Economică (ECI). Comparativ cu acum un deceniu, economia României a devenit mai complexă, urcând 9 poziții în clasamentul ECI. Această evoluție a fost determinată în principal de diversificarea exporturilor. Totuși, economia este proiectată să crească într-un ritm mai lent”, arată Atlasul Complexității Economice.

Economie

Top articole

Partenerii noștri

image
Camere radar pe podul suspendat de la Brăila. Șoferii sunt nemulțumiți și cer măsuri ca să nu se mai strice asfaltul
digi24.ro
image
Veste rea de la președintele Nicușor Dan: Urmează doi ani dificili pentru români
stirileprotv.ro
image
Zodia care se umple de bani în septembrie 2025, potrivit faimoasei Neti Sandu: „E bancherul zodiacului”
gandul.ro
image
Cine este Abu Obeida, omul mascat al Hamas, ucis de Israel
mediafax.ro
image
Cu cine s-a iubit Lamine Yamal înainte de Nicki Nicole. A avut partenere mai mari decât el
fanatik.ro
image
Alex Petre, românul care a filmat cu o cameră ascunsă Bucureștiul în ultimele săptămâni ale regimului Ceaușescu: „Foarte multă lume habar nu are ce viață teribilă a fost în comunism, circulă numai mizerii pe TikTok”
libertatea.ro
image
„S-a îndopat cu resursele noastre”. Revolta unei foste colonii franceze față de Paris deschide calea pentru dominația Rusiei în Africa
digi24.ro
image
Instorii neștiute. Crima înfiorătoare care a șocat fotbalul românesc: a fost înjunghiat direct în inimă în urma unui scandal într-un bar
gsp.ro
image
Gigi Becali a spus tot! De ce l-a scos pe Chiricheș în minutul 29 + Ce îi pregătește după CFR - FCSB
digisport.ro
image
DOCUMENT Nou SONDAJ pe București. Se încinge bătălia pentru scaunul lui Nicușor
stiripesurse.ro
image
Asasinat în Ucraina. Fostul preşedinte al Parlamentului a fost împuşcat mortal în Liov. Momentul a fost filmat
antena3.ro
image
Tensiuni dure în coaliţie. Reforma administraţiei locale, amânată două săptămâni: care sunt calculele
observatornews.ro
image
BREAKING! Ilie Bolojan a anunțat DEMISIA: 'Nu are rost să mai stau'
cancan.ro
image
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie
prosport.ro
image
Româncă din Londra, victima hoților în doar 15 minute: „Mi-au spart mașina cât eram la bancă”. Ce răspuns a primit din partea poliției
playtech.ro
image
Cât de frumoasă este iubita lui Ștefan Târnovanu. Loredana întoarce toate privirile
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
FCSB a ratat marea lovitură: 18.600.000 de euro! Anunțul făcut de UEFA
digisport.ro
image
VIDEO Mihai Tudose îl pulverizează pe Ilie Bolojan: Asta nu e reformă, este sinucidere asistată!
stiripesurse.ro
image
O persoană a fost lovită mortal de tren în București! Circulația a fost blocată
kanald.ro
image
Mihaela Rădulescu, dezamăgită de prieteni? Mesajul dureros transmis, la aproape 40 de
playtech.ro
image
Un nepalez a fost găsit în stare de inconștiență la marginea unui drum din Vaslui! Străinul a fost salvat la timp de un jandarm aflat în timpul liber
wowbiz.ro
image
Cât costă o noapte de cazare la hotelul lui Radu Mazăre din Madagascar
romaniatv.net
image
Lovitură pentru pensionari! Sute de mii de seniorii plătesc CASS chiar dacă au pensie sub 3.000 lei
mediaflux.ro
image
Fostul campion cu Dinamo se iubește cu fata șefului de la FRF
gsp.ro
image
Homosexualitatea și desfrâul din Biserica Română. Schimb de mesaje halucinant între un preot protosinghel și un tânăr + filmări în care bea vodcă și dansează pe manele. Dans din buric și în lăcașul sfânt: „Așa, iubirea mea” VIDEO
actualitate.net
image
Ce spune cu adevărat ziua ta de naștere despre tine, potrivit științei
actualitate.net
image
Ispita Cristina Scarlevschi de la Insula Iubirii, lângă Nicușor Dan și Maia Sandu la Chișinău. Fotografia a stârnit un val de reacții: „Am primit unele comentarii pline de hate”
click.ro
image
Horoscop septembrie 2025. Fecioarele au noroc pe toate planurile, iar Vărsătorii schimbă locul de muncă și încep o nouă relație de dragoste
click.ro
image
O româncă superbă a făcut furori pe covorul roșu de la Veneția. Cine este Loredana Salanță, femeia care a stat la câțiva metri de George Clooney
click.ro
Prințese înglodate în datorii getty images jpg
Prințese înglodate în datorii. Cum au risipit aceste figuri regale banii Palatului, iar unele au ajuns la sapă de lemn
okmagazine.ro
Gem de prune Sursa foto shutterstock 283305926 jpg
Gem de prune. Cum să păstrezi la borcan tot ce e mai bun vara
clickpentrufemei.ro
Fenomenul jineteras: Sexul în Cuba lui Fidel Castro jpeg
Fenomenul jineteras: Sexul în Cuba lui Fidel Castro
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Regina care stăpânea arta seducției și atrăgea bărbații ca un magnet. Povestea fascinantă a femeii care a rescris istoria lumii
image
Ispita Cristina Scarlevschi de la Insula Iubirii, lângă Nicușor Dan și Maia Sandu la Chișinău. Fotografia a stârnit un val de reacții: „Am primit unele comentarii pline de hate”

OK! Magazine

image
Prințese înglodate în datorii. Cum au risipit aceste figuri regale banii Palatului, iar unele au ajuns la sapă de lemn

Click! Pentru femei

image
Nativii care au cele mai mari șanse să devină cunoscuți

Click! Sănătate

image
Poţi ghici ce este în neregulă la această imagine?