Marți, 27 Ianuarie 2026
Economiști: Europa trebuie să scape de dependența de Visa și Mastercard — un euro digital ar întări suveranitatea monetară

Publicat:

60 de economiști recunoscuți au cerut membrilor Parlamentului European, prin intermediul unei scrisori deschise, să nu dilueze prevederile actualului proiect euro digital, avertizând că, în caz contrar, zona euro va pierde controlul asupra propriei monede și va deveni și mai dependentă de furnizorii americani de servicii de plăți digitale.   

Bancnote euro legate cu un lanț cu lacăt
Economiștii spun că Europa nu trebuie să mai depindă de Visa şi Mastercard. Foto arhivă

Scrisoarea fost inițiată de think tank-ul Sustainable Finance Lab și de Triodos Bank, ambele entități din Olanda, și a fost semnată de numeroși economiști și personalități din lumea academică, precizează consilierul BNR, Cristian Bichi.

Apelul a fost dat publicității în perspectiva unei apropiate ședințe a Comitetului pentru Afaceri Economice și Monetare (ECON) al forului legislativ european, unde urmează a fi discutate amendamentele propuse la „Pachetul legislativ Euro digital”, înainte de prezentarea sa plenului Parlamentului la jumătatea acestui an.

„Dacă proiectul euro digital va fi aprobat, în 2027 se vor realiza probe pilot, iar emiterea noii monede digitale va avea loc în 2029, conform estimărilor Băncii Centrale Europene (BCE)”, precizează consilierul BNR.

Potrivit acestuia, Consiliul European sprijină decizia BCE de a lansa euro digital, dar la acest moment nu este clar dacă Parlamentul European își va da acordul, întrucât în rândul membrilor săi se manifestă divergențe de opinie privind moneda unică digitală. Pe acest fundal, semnatarii scrisorii deschise atrag atenția că existența „unui euro digital puternic nu este ceva agreabil de avut, ci o măsură de precauție esențială pentru suveranitatea, stabilitatea și reziliența europeană”.

Europa depinde prea mult de Mastercard și Visa

Economiștii avertizează că, în prezent, sistemul de plăți din Europa este dominat de câteva corporații non-europene și că, în treisprezece țări ale Uniunii Europene, „plățile de retail de bază se bazează acum pe scheme internaționale de carduri (n.n. cum ar fi Visa și Mastercard, la care se adaugă platforme ca PayPal) – fără vreo alternativă domestică”.

Semnatarii scrisorii deschise nu se încurcă în finețuri diplomatice, subliniind că „această dependență de furnizorii de plăți străini (SUA) expune cetățenii, firmele și guvernele europene la influențe geopolitice, interese comerciale străine și riscuri sistemice în afara controlului Europei”. Fără a numi pe cineva anume, scrisoarea avertizează că “evoluțiile recente au făcut aceasta mai mult decât un risc ipotetic”, scrie Cristian Bichi, subliniind că, „într-adevăr, există din ce în ce mai mulți analiști economici și responsabili politici cărora nu li se mai pare o ipoteză fantezistă posibilitatea ca, sub presiune politică, furnizorii americani de servicii de plăți să schimbe unilateral regulile jocului (condițiile de plată și costurile, cu afectarea vieții economice într-o mare parte a Uniunii Europene. Și aceasta ar prejudicia nu numai intermediarii financiari, ci și cetățenii obișnuiți ce utilizează cardurile sau aplicațiile telefonice pentru a face plăți”.

Un euro digital ar proteja suveranitatea monetară a Europei

Referindu-se la avansul înregistrat în ultimii ani de monedele stabile (“stablecoins”), care sunt covârșitor legate de dolarul american, semnatarii scrisorii trimise Parlamentului European avertizează și asupra faptului că „fără un euro digital semnificativ, dependența noastră (n.n. a europenilor) se va adânci, întrucât monedele digitale private sprijinite de SUA câștigă teren”.

Față de situația descrisă mai sus, autorii apelului apreciază că „Europa va pierde controlul asupra celui mai fundamental element din economia noastră: moneda noastră. Un euro digital public robust este singura noastră apărare”.

Potrivit scrisorii, euro digital va trebui să funcționeze, atât on-line, cât și off-line, să fie proiectat de așa natură încât să protejeze viața privată și să fie disponibil pentru toți rezidenții europeni, inclusiv cei ce dispun de conturi bancare la bănci comerciale. Economistii atrag atenția că dacă multe companii vor fi excluse sau acestora li se va permite să refuze euro digital ori dacă limitele detinerilor vor rămâne atât de scăzute încât noua monedă digitală nu va fi văzută de cetățeni ca îndeplinind efectiv funcția de păstrare a valorii, atunci euro digital nu își va atinge potențialul.

„În cuvintele economiștilor, Europa va fi creat o monedă digitală, dar nu una care să  conteze. Pentru semnatarii apelului, euro digital este un bun public. De aceea, e necesar ca factorii de decizie politici să reziste eforturilor mioape de lobby financiar și să nu lase ca noua monedă digitală europeană să devină, urmare unui compromis, doar ceva simbolic. Scrisoarea deschisă se încheie cu avertismentul că: „s-ar putea ca europenii să nu mai aibă o a doua șansă. Problema cu care se confrunta factorii de decizie ai UE este simplă: își vor exercita europenii controlul asupra monedei lor în epoca digitală, ori noi îi vom lăsa pe alții să o controleze pentru noi?”, notează consilierul BNR Cristian Bichi.

