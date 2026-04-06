Luni, 6 Aprilie 2026
Adevărul
Video Ce le-a spus Trump copiilor care au vizitat Casa Albă de Paște: „Dacă vă dau autografe, diseară le-ați putea vinde cu 25.000 de dolari pe eBay"

Donald Trump a salutat luni bombardamentele asupra Iranului alături de un iepuraș de Paște uriaș, în timp ce sute de copii s-au adunat pe peluza sudică a Casei Albe pentru tradiționalul „Egg Roll”.

Donald Trump și Melania FOTO: Fox News
Donald Trump și Melania FOTO: Fox News

Președintele a fost însoțit de prima doamnă, Melania Trump, pe balconul Truman, în timp ce îi informa pe participanți despre conflictul în curs, inclusiv despre o misiune îndrăzneață de salvare desfășurată în weekend pentru a salva un aviator pierdut în spatele liniilor inamice.

„Ce ziceți de operațiunea de salvare care a avut loc ieri? Este ceva ce se vede rar”, a spus Trump mulțimii luni, adăugând că aceasta a fost dusă la bun sfârșit în ciuda unui inamic „foarte puternic”, scrie Daily Mail.

„Nu mai sunt la fel de puternici cum erau acum vreo lună”, a spus Trump, referindu-se la atacurile devastatoare ale SUA și Israelului care au decimat conducerea Iranului de la lansarea lor, pe 28 februarie.

În timp ce se plimba pe peluză, președintele a dezvăluit o serie de detalii despre conflictul în curs.

Într-un moment, el le-a spus reporterilor că a încercat să trimită arme poporului iranian pentru ca acesta să-l ajute să provoace o schimbare de regim în țară, dar planul a eșuat după ce armele au fost furate de un intermediar.

„Știți că am trimis niște arme... trebuiau să ajungă la oameni pentru ca aceștia să poată riposta împotriva acestor bandiți... dar cei cărora le-au fost trimise le-au păstrat.”

„Sunt foarte supărat pe un anumit grup de oameni și vor plăti un preț mare pentru asta”, a adăugat el.

El a continuat, de asemenea, să se plângă de NATO, întrucât se așteaptă să-l primească pe secretarul general al NATO, Mark Rutte, la Casa Albă la sfârșitul acestei săptămâni.

„NATO nu și-a intensificat eforturile. Ar trebui să-i fie rușine”, a spus președintele.

Familia Trump s-a îndreptat apoi spre jocul clasic Egg Roll, fluierând pentru a da startul competiției.

După aceea, s-au dus la un stand de colorat, unde președintele și prima doamnă s-au așezat fiecare la o masă de picnic diferită, înconjurați de copii.

Acolo, el l-a luat în vizor pe fostul președinte Joe Biden. În timp ce discuta cu un copil la o masă de desen, președintele i-a explicat tânărului că Biden semna uneori ordine executive și acte legislative folosind un dispozitiv de semnare automată.

„Biden nu putea să-și scrie numele, așa că îl urmăreau peste tot cu mașinăria asta uriașă”, a fost auzit Trump spunându-i unui copil.

Președintele și Prima Doamnă au semnat, de asemenea, câteva desene pe care copiii le-au prezentat.

Aș putea să vă dau autografe, iar diseară le-ați putea vinde cu 25.000 de dolari pe eBay”, le-a spus el tinerilor.

Luni, familiile îmbrăcate în costume pastelate și rochii de vară în culori vii au invadat peluza sudică a Casei Albe pentru evenimentul anual „Egg Roll”, în timp ce fanfarele militare răsunau sub cerul albastru.

Cei prezenți au avut norocul să obțină biletele mult râvnite, care au fost distribuite angajaților administrației Trump, prietenilor și celor care au avut norocul să câștige la loteria de bilete.

Au fost prezenți și unii dintre nepoții președintelui, Eric și Lara Trump aducându-și copiii, Luke și Carolina, în timp ce Tiffany Trump și soțul ei, Michael Boulos, au fost văzuți împreună cu fiul lor, Alexander.

Șeful de cabinet adjunct al Casei Albe, Stephen Miller, și soția sa, Katie, au fost văzuți, de asemenea, alături de copiii lor, în timp ce secretara de presă Karoline Leavitt a fost prezentă împreună cu fiul său, Niko.

Directorul FBI, Kash Patel, iubita sa, cântăreața de muzică country Alexis Wilkins, și alți înalți oficiali au fost prezenți la eveniment. 

