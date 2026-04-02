Luni, 6 Aprilie 2026
Adevărul
Revoluția digitală a ANAF: cum schimbă e-Factura și noile sisteme fiscale viața firmelor din România

Digitalizarea fiscală din România nu mai este de mult un proiect abstract, ci o realitate care schimbă rapid modul în care firmele funcționează și interacționează cu statul. În centrul acestei transformări se află Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) și Ministerul Finanțelor, care încearcă să treacă de la un model clasic, bazat pe controale ulterioare, la unul digital, în care tranzacțiile sunt monitorizate aproape în timp real.

Încăpere plină de servere
Digitalizarea fiscală din România nu mai este de mult un proiect abstract. Foto arhivă

Anul 2026 a adus o schimbare importantă pentru mediul de afaceri din România și nu doar din punct de vedere al modificărilor de taxe, cât despre mai mult control, mai multă disciplină financiară și mai multă atenție la structura firmelor. În acest context, companiile nu vor mai fi analizate doar după cifra de afaceri, ci și după nivelul capitalurilor proprii, stabilitatea financiară și modul în care sunt gestionate resursele.

Astfel, 2026 marchează o schimbare de paradigmă în mediul antreprenorial:

  • trecem de la un sistem permisiv la unul orientat pe control și disciplină financiară
  • indicatorii contabili precum activul net, capitalurile proprii și dividendele devin esențiali pentru structura companiei
  • optimizările fiscale agresive devin costisitoare, capitalurile negative pot bloca dividendele, iar microîntreprinderea nu mai este o soluție universală
  • digitalizarea fiscală elimină zona gri
  • planificarea devine obligatorie: decizii lunare sau trimestriale privind fiscalitatea, structura juridică, profitul și capitalizarea
  • diferența dintre antreprenori va fi făcută de abordare: cei care gestionează doar taxe versus cei care gestionează sisteme și profitabilitate pe termen lung

Cele mai importante schimbări din punct de vedere al digitalizării fiscale

Cea mai vizibilă schimbare este introducerea sistemului e-Factura, care a devenit practic obligatorie pentru majoritatea tranzacțiilor între firme. În locul facturilor emise și arhivate intern, companiile sunt obligate să le transmită în sistemul ANAF, unde sunt validate și înregistrate oficial.

În paralel, sistemul e-Transport urmărește circulația mărfurilor cu risc fiscal ridicat, iar în unele cazuri transporturile sunt monitorizate inclusiv prin GPS. Un alt pilon important este SAF-T (Declarația D406), prin care firmele transmit periodic date contabile detaliate, într-un format standardizat, direct către autorități.

ANAF poate identifica automat problemele

Toate aceste instrumente schimbă radical logica fiscalității: statul nu mai așteaptă să descopere problemele la controale, ci le identifică automat, pe baza datelor primite constant de la contribuabili. Practic, ANAF începe să funcționeze ca un sistem de analiză de date, nu doar ca o instituție de control.

Impactul asupra firmelor este deja vizibil și, în multe cazuri, profund. De exemplu, o companie de distribuție care livrează legume și fructe trebuie acum să declare fiecare transport în e-Transport înainte ca marfa să plece din depozit. Dacă apar neconcordanțe între documente și realitate, riscul de amendă este imediat. În același timp, o firmă de servicii IT care emite zeci sau sute de facturi lunar trebuie să le trimită în e-Factura într-un termen strict; în caz contrar, poate pierde dreptul de deducere a TVA sau poate fi sancționată.

Pentru companiile mari, adaptarea a însemnat investiții serioase în software și automatizare. Multe și-au integrat sistemele ERP cu platformele ANAF, astfel încât raportările să fie generate automat. Pentru IMM-uri, însă, schimbarea este mai dificilă. O firmă mică de contabilitate sau un antreprenor din comerțul online trebuie să învețe rapid să folosească aceste sisteme, să respecte termenele și să suporte costuri suplimentare pentru consultanță sau aplicații digitale.

Ce beneficii aduce digitalizarea pentru firme

Există și beneficii. Digitalizarea reduce, cel puțin teoretic, interacțiunea directă cu funcționarii și birocrația clasică. Spațiul Privat Virtual permite depunerea declarațiilor și comunicarea cu ANAF fără drumuri la ghișeu. În plus, firmele corecte pot avea mai puține controale fizice, deoarece riscurile sunt evaluate automat.

Totuși, provocările rămân semnificative. Sistemele nu sunt întotdeauna stabile, regulile se schimbă frecvent, iar presiunea conformării este ridicată. În plus, costurile de adaptare sunt resimțite mai ales de firmele mici, care nu au resursele necesare pentru digitalizare rapidă.

În ansamblu, digitalizarea fiscală marchează o schimbare de paradigmă în economia românească. Pe termen lung, poate duce la o colectare mai bună a taxelor și la reducerea evaziunii, dar pe termen scurt obligă mediul de afaceri să se adapteze rapid la un sistem mult mai strict, mai transparent și mai dependent de tehnologie.

Top articole

image
Oamenii care își injectează grăsime din cadavre ca să „poată spune că au mers la sală”: Cum a apărut noua modă „zombi filler”
digi24.ro
image
SUA, eforturi logistice uriașe în Iran pentru salvarea pilotului american. Cine a reușit să ajungă la el înaintea iranienilor
stirileprotv.ro
image
Ce nume vor purta magazinele Carrefour după ce pleacă din România
gandul.ro
image
Donald Trump anunță posibilitatea unui acord cu Iranul: ”Dacă nu, arunc totul în aer și le iau petrolul”
mediafax.ro
image
Toate cifrele din contractul de selecţioner al lui Gică Hagi la naţionala României: ce salariu are şi primele de calificare la Euro şi Mondiale. Exclusiv
fanatik.ro
image
Război în Iran, ziua 38. Iranul îl amenință pe Trump: „Acțiunile tale nesăbuite târăsc SUA într-un adevărat iad”
libertatea.ro
image
VIDEO „Războiul pe care nu ai voie să-l vezi”. Cum rescriu Emiratele Arabe Unite povestea atacurilor iraniene (Bellingcat)
digi24.ro
image
Ședință de urgență la Arena Națională! Primarul Ciucu, date șocante despre stadion: „Știți câți bani pierde Primăria pe an?”. Care e planul primarului
gsp.ro
image
”Nu” categoric! Medicii nici n-au vrut să audă de cererea familiei lui Mircea Lucescu
digisport.ro
image
Situația devine alarmantă: aeroporturile Europei sunt în pragul unei crize de combustibil fără precedent
stiripesurse.ro
image
A cucerit elita Franței, dar România îl umilește cu „dosarul cu șină”. Povestea geniului în scaun cu rotile care vrea să fie român
antena3.ro
image
Reacția unei tinere din China, impresionată de magnoliile din Capitală: "Superbe, am văzut asta pe Instagram"
observatornews.ro
image
Cât a plătit un client pentru o cursă Uber de 12 km, din București până la Aeroportul Otopeni
cancan.ro
image
O pensionară de 75 de ani trăiește cu 600 lei pe lună. „Nu-mi permit nici măcar o cupă de înghețată”
newsweek.ro
image
FOTO. Cea mai înfocată fană a lui Chivu: „Sunt o vitrină”
prosport.ro
image
3 lucruri pe care nu trebuie să le ții pe telefon în 2026: greșeli care îți pun datele în pericol
playtech.ro
image
Pavilionul românesc din cazarma de la Deveselu nu este gata nici după 5 ani. Unitatea militară a fost deja obiectul unei anchete DNA
fanatik.ro
image
Un medic dezvăluie 3 obiceiuri simple din Norvegia pentru o îmbătrânire sănătoasă. "Are beneficii clare pentru inimă și creier"
ziare.com
image
Acord complet! Zinedine Zidane semnează și revine în fotbal, după 5 ani
digisport.ro
image
Brigitte Macron, despre despărțirea dificilă care se prefigurează: "O să fie o suferință sfâșietoare”
stiripesurse.ro
image
Prohodul legii salarizării. Sutele de milioane de euro care s-ar putea să nu mai vină
cotidianul.ro
image
Vortexul polar face ravagii înainte de Paşte 2026. Se întorc ninsorile!
romaniatv.net
image
800.000 de pensionari primesc bani în plus. Anunțul Casei de Pensii
mediaflux.ro
image
Ședință de urgență la Arena Națională! Primarul Ciucu, date șocante despre stadion: „Știți câți bani pierde Primăria pe an?”. Care e planul primarului
gsp.ro
image
Religia la care s-a convertit Mihai Gâdea. Mama lui nu va avea slujbă la ortodocși
actualitate.net
image
Ce a făcut Prințul Phillip înainte să moară. Și-a dat afară asistentele și și-a împlinit o ultimă plăcere, iar apoi a murit
actualitate.net
image
Declarații incendiare din vacanță! Mădălin Ionescu compară România cu Italia și spune lucrurilor pe nume
click.ro
image
O femeie de 40 de ani a fost audiată în cazul medicului anestezist ucis în București. Ar fi cunoscut-o pe victimă
click.ro
image
Oana Ioniță face dezvăluiri despre relația secretă cu Cove: „Nu m-am mai întâlnit cu el”
click.ro
David Duchovny foto profimedia 0148424348 jpg
„Mi-am pierdut virginitatea la 14 ani și de-atunci ador femeile!” Actorul dependent de sex a avut prima sa experiență erotică la 6 ani!
okmagazine.ro
Anatol Basarab B jpg
Numerologul Anatol Basarab avertizează și el cu privire la Paștele 2026! ”Ziua despre care a vorbit Vanga cu 33 de ani în urmă și eu vorbesc din martie”
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Elena Farago
Elena Farago, reținută de jandarmi în timpul răscoalei din 1907. Eliberată la insistențele lui Iorga
historia.ro
Click!

image
Alimentul nociv pe care l-a eliminat Teodora Stoica în dieta anti cancer? „Îți crește glicemia foarte mult” Va gusta din mielul de Paște?
image
Declarații incendiare din vacanță! Mădălin Ionescu compară România cu Italia și spune lucrurilor pe nume

OK! Magazine

image
„Înjunghiat” și de celălalt frate! După arestul aprobat de Regele Charles, fostul prinț Andrew a fost avertizat de Edward

Click! Pentru femei

image
Gata cu relațiile superficiale! Venus în zodia Taur aduce stabilitate și iubire autentică

Click! Sănătate

image
Un iepure nu are geamăn. Îl poți descoperi?