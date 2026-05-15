De la 1 iunie, persoanele cu venituri din drepturi de autor sunt obligate să emită facturi

De la 1 iunie 2026, persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent, inclusiv cele care obțin venituri din drepturi de autor și sunt identificate fiscal prin CNP, vor fi obligate să emită facturi prin sistemul RO e-Factura.

FOTO: Shutterstock
FOTO: Shutterstock

Măsura vizează scriitori, jurnaliști, traducători, artiști, creatori de conținut sau influenceri. Termenul inițial era 15 ianuarie 2026, dar a fost amânat prin OG 6/2026 (publicată pe 30 ianuarie 2026) până la 1 iunie 2026. 

Până atunci, aceștia nu vor fi obligați să folosească platforma, iar cei deja înscriși pot solicita ieșirea temporară din registru.

Executivul a precizat că persoanele care obțin venituri din drepturi de autor sunt considerate persoane impozabile conform regulilor europene privind TVA, deoarece desfășoară activități economice independente. Ei vor trebui să emită o factură electronică (RO e-Factura) pentru sumele pe care le încasează din drepturi de autor.

Această definiție este preluată din Directiva europeană privind TVA, aplicabilă în toate statele membre ale Uniunii Europene, iar România are obligația de a o respecta, conform Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al TVA.

Emiterea facturii nu este o obligație suplimentară sau arbitrară, ci o regulă de bază a sistemului TVA, aplicabilă tuturor persoanelor impozabile care prestează servicii. Factura este documentul care:

  • dovedește existența unei operațiuni economice
  • permite urmărirea veniturilor realizate
  • asigură monitorizarea respectării plafonului de scutire de TVA.

Această obligație există independent de faptul că persoana este sau nu plătitoare de TVA. Astfel, chiar dacă o persoană fizică se află sub plafonul de scutire de TVA (395.000 lei/an), emiterea facturii rămâne obligatorie, motivul fiind unul strict administrativ și fiscal:

  • fără facturi sau documente justificative nu poate fi urmărită depășirea plafonului;
  • sistemul fiscal trebuie să poată stabili momentul exact în care apare obligația de înregistrare în scopuri de TVA.

Guvernul susține că emiterea facturilor prin RO e-Factura nu înseamnă automat plata TVA și nu introduce taxe noi pentru persoanele fizice.

Factura este prezentată ca un instrument de evidență fiscală, necesar pentru monitorizarea veniturilor și a plafonului de TVA, inclusiv pentru veniturile obținute din alte state UE.

Instituția afirmă că obligația de emitere a facturilor pentru drepturile de autor există deja în legislația fiscală și europeană, iar perioada de tranziție până în 2026 are rolul de a permite aplicarea graduală a regulilor.

