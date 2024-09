„E bine să plătesc mai repede creditul?” Sfatul surprinzător dat de un cunoscut fost director de bancă

Managing partner la CFO Network, analist financiar și fost director de bancă, Radu Georgescu susține că deciziile financiare înseamnă matematică, iar de fiecare dată când ne confruntăm cu o mare provocare trebuie să gândim în perspectivă.

Radu Georgescu vine cu răspunsul la o întrebare care îi preocupă pe foarte mulți. „Este bine să plătesc mai repede creditul de la bancă?”. Într-o postare pe Facebook, cunoscutul analist financiar are o explicație care pe mulți i-a luat prin suprindere.

„Este bine să plătesc mai repede creditul de la bancă? Unii spun că este bine. Alții că nu este bine. Pe cine să crezi? Eu nu plătesc niciodată anticipat creditele mele. Fac acest lucru din perspectiva unui tip care a fost 4 ani director financiar la o bancă”, explică Radu Georgescu.

El amintește că „banca îți dă umbrelă când este soare afară. Și ți-o ia când începe să plouă. Adică primești bani când totul este OK din punct de vedere economic. Dar dacă apare o problemă economică (rămâi fără job, afacerea merge prost) nicio bancă nu îți mai da credit.”

„Deciziile financiare înseamnă matematică”

„Deciziile financiare înseamnă matematică. Să începem. 1 Ideal este să faci mai mulți bani decât dobânda la credit. În acest caz poți să împrumuți fără număr de la bănci. Apple are cash 180 miliarde de dolari. Este compania care are cel mai mult cash. Mai mult decât orice bancă din lume. Totuși, Apple a împrumutat săptămâna această 15 miliarde de dolari de la bănci. De ce face Apple acest lucru? Nu sunt idioți. Și știu și matematică”, mai scrie el.

Radu Georgescu explică motivul pentru care colosul american a decis să împrumute bani, deși stă pe un munte de cash. Deși aparent cei de la Apple fac o greșeală mare, în realitate lucrurile nu stau absolut deloc astfel.

„Apple face acest lucru deoarece folosește banii pentru a genera mai mult cash decât dobânda la credit. Eu nu rambursez creditele deoarece banii îi folosesc în aplicațiile contabile Maxfin și CFO App care îmi aduc mai mult cash decât dobânda plătită la banca. Această schemă poți să o foloseșți în orice domeniu: investiții la bursă, investiții imobiliare etc. Dacă vrei să investești la bursă, trebuie să găsești o companie care plătește un randament la dividende peste dobânda la creditul bancar. Această companie se numește Hidroelectrica. Hidroelectrica plătește o mare parte din profit în dividende, deoarece statul este principalul acționar. Iar statul are nevoie de bani. Hidroelectrica are un randament la dividende de 11%. Cu alte cuvinte, dacă ai un credit la care plăteșți 9% și cumperi acțiuni la Hidroelectrica, ai un profit de 2%. Celelalte companii de la bursă au un randament la dividende de 2%. Deci dacă ai acțiuni la celelalte companii de pe bursă, ai o pierdere de 7%”, mai spune el.

Concluzii sunt simple, mai scrie Radu Georgescu. „În această perioada cashul este foarte important. Nu este o idee bună să rambursezi mai repede din credite. Dacă, de exemplu, peste 6 luni vei avea nevoie de cash, s-ar putea să nu găseșți pe nimeni care să-ți dea bani. Iar cei care îți vor da, îți vor cere 30% pe an. Educația financiară = matematică”, a încheiat Radu Georgescu.