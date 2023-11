Vești proaste de la un cunoscut analist financiar. De ce nu poate aduna România mai mulți bani la buget și care e unica soluție

Cunoscutul analist financiar Radu Georgescu se declară sceptic în privința informațiilor care arată că România are cea mai mare evaziune TVA din UE și explică de ce țara noastră nu poate aduna venituri mai mari la buget.

Managing partner la CFO Network, reputatul analist finanaciar Radu Georgescu nu crede că România este țara cu cea mai mare evaziune la TVA. Într-o postare pe Facebook, Georgescu desființează alte câteva mituri și încearcă să le explice pe înțelesul tuturor.

„«România are cea mai mare evaziune de TVA din UE.» Pe bune? Cum s-a calculat? «România încasează din taxe și impozite 30% din PIB.» Așa, și? Ce înseamnă acest lucru? «Trebuie să creștem veniturile la buget» Perfect. Cum?”, își începe el postarea.

Apoi, vine cu explicațiile, cu argumente pentru fiecare caz.

„În ultima perioadă, în media se folosesc des aceste propoziții. Dar nu explică nimeni ce înseamnă. Și dacă sunt adevărate. Să începem: 1. «România încasează din taxe și impozite 30% din PIB» Așa, și? SUA încasează din taxe și impozite 20% din PIB. Germania încasează din taxe și impozite 50% din PIB. România nu poate fi nici SUA, nici Germania. În SUA serviciile medicale și de pensii sunt privatizate. Statul nu trebuie să plătească aceste servicii. În Germania serviciile medicale și de pensii oferite de stat sunt la nivelul mediului privat. În România nu prea”, continuă el.

În cele ce urmează, Radu Georgescu explică de ce România nu are cum să-și crească veniturile la buget, cu atât mai mult cu cât veniturile atrase la bugetul provin într-o proporție covârșitoare din banii populației.

România, condamnată să nu aibă de unde crește veniturile

„2. «Trebuie să creștem veniturile la buget.” Nu putem! În Germania veniturile la bugetul statului vin 50% de la populație și 50% de la companii. În România veniturile la bugetul statului vin 80% de la populație și 20% de la companii. De ce în România sunt așa mici veniturile de la companii? Deoarece companiile multinaționale plătesc impozit pe dividende doar în țară în care au sediul (asta este regula în UE). Deci toate companiile din Germania prezente în România, plătesc în Germania impozitul pe dividende din România”, mai scrie el.

Ulterior, el demontează un alt mit, anume că România ar avea cea mai mare evaziune de TVA din întreaga Uniune Europeană. Mai mult, spune el, în țări ca Italia și Spania această evaziune ar fi mai mare decât în România.

„3. «România are cea mai mare evaziune de TVA din UE«.» Nu este așa. TVA-ul este o taxa pe consumul populației. În România peste 80% din consumul populației se face prin lanțurile mari de magazine. Din păcate, magazinele mici au dat faliment. În lanțurile de magazine, evaziunea pe TVA este zero. Nu cred că sunt cazuri în care nu primești bon fiscal când cumperi de la Carrefour. În Grecia, Italia, Spania etc, consumul populației se face în mare parte prin magazine mici. Acestea sunt mici afaceri de familie (aceste țări și-au protejat micile companii). În aceste țări riscul de evaziune pe TVA este infinit mai mare decât în România. Mi se pare aiurea cum ne lăudăm mereu la TV cu evaziunea. Aici nici măcar nu este adevărat”, a adăugat Georgescu.

Concluziile sale nu sunt neapărat cele mai bune vești. „4. Concluzii. Nu putem crește veniturile la buget. Singură soluție este scăderea cheltuielilor statului”, a încheiat analistul Radu Georgescu.