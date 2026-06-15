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Probleme fără sfârșit la Podul peste Dunăre de la Brăila: CNAIR anunță restricții de circulație pentru lucrări de întreținere

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Circulația rutieră pe Podul de la Brăila va fi restricționată începând de luni, 15 iunie, pentru efectuarea unor lucrări de reparații și întreținere, a anunțat Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Pe durata intervențiilor, traficul va fi deviat temporar pe una dintre căile de rulare ale obiectivului.

Noi lucrări la podul peste Dunăre FOTO: arhivă, adevărul
Noi lucrări la podul peste Dunăre FOTO: arhivă, adevărul

Potrivit CNAIR, traficul va fi redirecționat de pe Calea II (Tulcea – Brăila), în zona kilometrului 7, în apropierea stației de taxare, pe Calea I (Brăila – Tulcea), în zona kilometrului 3, în apropierea sediului CIC Brăila. Măsura este necesară pentru executarea unor lucrări de întreținere la banda 1 de pe Calea I de rulare.

Autoritățile recomandă șoferilor să respecte semnalizarea rutieră temporară instituită în zonă și să adapteze viteza la condițiile de trafic pe durata intervențiilor.

Reamtim că, în urmă cu aproximativ trei săptămâni, CNAIR a câștigat un proces la Roma împotriva constructorului italian Webuild, în valoare de peste 87 de milioane de lei, reprezentând garanții aferente întârzierilor înregistrate la construirea podului suspendat.

„Constructorul italian nu a reușit să blocheze nici în instanța de la Roma executarea de către CNAIR a garanției pentru mai mult de 87 de milioane de lei, aferente întârzierilor înregistrate la construcția podului suspendat de la Brăila. Vom continua să apărăm în instanțele de judecată de oriunde interesul legitim al României”, a transmis compania.

Podul suspendat peste Dunăre de la Brăila, unul dintre cele mai mari proiecte de infrastructură rutieră din România, a fost inaugurat pe 6 iulie 2023.

La scurt timp după deschidere au apărut numeroase probleme la nivelul asfaltului, care a început să prezinte denivelări. De mai multe ori, asfaltul de pe pod s-a stricat și a fost reparat. 

Podul peste Dunăre FOTO: C. Mazilu
Podul peste Dunăre FOTO: C. Mazilu

În octombrie 2024, podul a intrat pentru a patra oară în proces de reasfaltare. Constructorul a susținut că a utilizat o nouă rețetă de mixturi bituminoase, adaptată specificului podului suspendat. Astfel, recepția oficială a lucrărilor a fost finalizată abia în 2025, la aproximativ doi ani după inaugurarea traficului.

Podul peste Dunăre de la Brăila, cel mai mare pod suspendat construit în România, al treilea ca dimensiune din Europa și ultimul pod peste Dunăre înainte de vărsarea în Marea Neagră, a fost inaugurat în urmă cu un an, pe 6 iulie 2023, însă a fost afectat de mai multe probleme apărute la suprafața asfaltică.

Podul are o lungime de aproximativ 2 kilometri și le oferă șoferilor o alternativă, în afara traversării Dunării cu bacul, pentru a ajunge spre litoral. De asemenea, este integrat în rețeaua rutieră europeană E87, asigurând o legătură esențială între Moldova, Muntenia și Dobrogea

Valoarea inițială a contractului a fost de aproximativ 1,996 miliarde de lei (fără TVA), finanțarea fiind asigurată din fonduri externe nerambursabile. 

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