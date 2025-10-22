search
Miercuri, 22 Octombrie 2025
Dragoș Pîslaru: A fost aprobată revizuirea PNRR. Valoarea finală este de 21,4 miliarde de euro. Avem un plan mai coerent

Publicat:
Ultima actualizare:

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a anunțat miercuri că a fost aprobată revizuirea PNRR, în care au fost eliminate peste 100 de jaloane considerate cu risc major.

Dragoș Pîslaru: A fost aprobată revizuirea PNRR.
Dragoș Pîslaru: A fost aprobată revizuirea PNRR.

Ministrul a declarat miercuri că documentele au fost publicate și pe site-ul Comisiei Europene.

După mai bine de 3 luni de muncă intensă cu CE suntem în linie dreaptă. Revizuirea PNRR a fost aprobată. Mai avem 10 luni de zile să vedem proiectele implementate”, a declarat ministrul.

Renegocierea nu a fost doar un proces tehnic, a fost o reconstrucție strategică prin care amm transformat un plan, proiecte care aveau întrzieri sau erau neclare.

Avem o versiune revizuită. Am eliminat jaloanele redundante.

Scopul este ca în 2025 – 2026 să reducem presiune pe deficitul de stat și să eliminăm pericolul penalitățile

Rezultatele sunt remarcabile. Am eliminat investițiile cu risc major, am mutat investiții de pe împrumuturi pe granturi 26 de investiții cu progres solid, ca să luăm bani nerambursabili, valoarea investițiilor mutate este de 5,2 miliarde de euro”, a declarat ministrul..

Alte principale declarații:

  • Am alocat către 3 investiții finanțare de 254 milioane de euro
  • Am introdus investiții noi: capitalizarea Băncii de Investiții și Dezvoltare – BID, achiziția de ambulanțe moderne și contracte de energie verde
  • Am mutat finanțarea Autostrăzii A7 de 2,17 miliarde de euro pe granturi, a fost adoptat de Comisia Europeană
  • Programul Valul Renovării are o componentă de 1,39 miliarde de euro pe granturi
  • Am menținut investițiile strategice în digitalizare, automatizarea administrației, cloud-ul guvernamental
  • Avem 8 spitale și 1200 de ambulanțe care rămân în PNRR
  • Pe zona fiscală, am negociat a reformulare a jaloanelor privind reorganizarea ANAF, să avem administrație fiscală eficientă și venituri mai mari.
  • Valoarea finală a PNRR este de 21,41 miliarde de euro, din care suma de granturi de 13,6 miliarde de euro și 7,84 miliarde de euro pe împrumuturi
  • Am avut 3 cereri de plată, urmează cererea de plată 4 la care lucrăm acum, vineri voi avea o întâlnire cu Celine Gauer să o depunem, să avem angajați banii în bugetul acestui an
  • Vom mai avea doar cererile 5 și 6, cererea 5 probabil undeva în luna mai și cererea 6 la sfârșitul perioadei de implementare – 31 august 2026
  • Am redus de la 518 jaloane la 390 jaloane. Am încasat deja 10,7 miliarde de euro, cam jumătate din suma revizuită

Știre în curs de actualizare

Economie

