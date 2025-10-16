România poate pierde finanțări din PNRR, prin Fondul pentru Mediu. Două memorandumuri, pe masa Guvernului

Guvernul discută azi două memorandumuri importante ale Ministerului Mediului. Documentele pot evita pierderea finanțărilor PNRR și vizează digitalizarea sistemelor de mediu și sprijinirea proiectelor blocate prin Fondul pentru Mediu.

Guvernul a suplimentat ședința de joi cu două memorandumuri considerate esențiale de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Potrivit surselor „Adevărul.ro” din minister, documentele au un impact major asupra derulării programelor de investiții finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Primul memorandum propune posibilitatea finanțării, din bugetul Fondului pentru Mediu, a acelor proiecte care au înregistrat un progres fizic de până la 30% și nu se încadrează strict în țintele și jaloanele stabilite prin PNRR. Măsura ar urma să salveze de la blocaj mai multe proiecte locale din domeniile eficienței energetice, gestionării deșeurilor și transportului nepoluant, care riscă să piardă finanțarea europeană.

Al doilea memorandum vizează aprobarea continuării, suspendării sau încheierii unor contracte și angajamente legale finanțate prin PNRR, în special în cadrul investiției privind digitalizarea în domeniul mediului. Documentul stabilește criterii clare pentru evaluarea contractelor și are rolul de a evita blocajele administrative în proiectele ce privesc modernizarea sistemelor informatice de mediu și gestionarea datelor naționale privind apele, pădurile și emisiile.

Ambele documente sunt coordonate de Ministerul Mediului și se află pe lista suplimentară a ședinței de Guvern din 16 octombrie.

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, urmează să ofere mai multe detalii despre conținutul celor două memorandumuri în briefingul de presă organizat după ședința de Guvern.