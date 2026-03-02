Mai multe primării din țară au investit 63.000 de euro în abonamente la ChatGPT. „Poate da soluții pe care nu le-au dat colegii”

Mai multe instituții publice au investit bani pe abonamente la platforma ChatGPT, prin încredințări directe de instituții publice și companii în care statul este acționar.

Din iulie 2025 până acum, peste 63.000 de euro au fost cheltuiți de instituții publice și companii de stat pe abonamente ChatGPT, conform Spotmedia.

Prima astfel de achiziție a fost făcută de Primăria Slobozia, unde edilul Alexandru Potor a cumpărat în decembrie 2024 trei abonamente ChatGPT pe 12 luni și un abonament VPN. Ulterior, primăria a reînnoit abonamentele, plătind mai puțin: 5.400 lei față de 8.200 lei în 2024.

„Ne bazăm pe opiniile colegilor, din diversele compartimente ale aparatului administrativ (adică pe ceea ce spun angajații primăriei -n.red.).

Dar sunt foarte multe spețe la care solicităm un «second opinion». Inteligența artificială poate da, însă, soluții pe care nu le-au dat colegii. Poate pentru că nu au experiența pentru a ajunge la acea soluție. Sau pentru că nu au văzut-o”, a declarat acesta pentru publicația citată.

Primarul din Slobozia a declarat că administrația locală ar putea să se bazeze tot mai mult pe asistența inteligenței artificiale pentru a standardiza și eficientiza procesele, mai ales în contextul reducerii personalului.

El a explicat că AI nu ia decizii, ci sprijină funcționarii, oferindu-le, de exemplu, rezultate preliminare pentru certificatul de urbanism, pe care funcționarul le verifică și completează.

Primarul a menționat că folosește și ChatGPT și un VPN pentru semnătura electronică a documentelor atunci când lucrează de pe rețele publice.

OpenAI este o companie americană de inteligență artificială, cunoscută pentru dezvoltarea ChatGPT, DALL-E și Whisper, scrie Britanica.

Fondată în 2015 de Sam Altman, Greg Brockman, Ilya Sutskever și Elon Musk, compania a început ca un laborator de cercetare nonprofit, înainte de a evolua într-o structură hibridă și, până în 2025, într-o corporație de utilitate publică supravegheată de fundația nonprofit OpenAI.

Această schimbare a oferit OpenAI mai multă libertate de a strânge fonduri pentru proiecte ambițioase de AI, păstrând în același timp obiectivul său inițial, crearea unei inteligențe artificiale generale care să aducă beneficii umanității.