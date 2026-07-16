Din 16 iulie intră în vigoare programul „Viața la țară”. Cum se pot înscrie gospodăriile care vor să primească turiști și ce activități pot oferi

Gospodăriile din mediul rural vor putea obține venituri din prezentarea tradițiilor, meșteșugurilor și activităților locale către turiști, după intrarea în vigoare a programului național „Viața la țară”. Noua inițiativă creează un cadru prin care gospodarii pot transforma experiențele rurale într-un serviciu turistic plătit, cu promovare printr-o platformă digitală națională.

Programul „Viața la țară” intră în vigoare la 16 iulie 2026 și are ca obiectiv promovarea patrimoniului cultural, tradițional și natural din mediul rural. Măsura a fost introdusă prin Legea nr. 139/2026 și urmărește să sprijine gospodăriile țărănești care vor să prezinte turiștilor activități desfășurate în mod obișnuit în propria gospodărie.

Practic, o familie din mediul rural va putea primi vizitatori contra cost pentru a le arăta activități agricole, meșteșuguri, obiceiuri locale sau elemente specifice zonei în care trăiește.

Programul nu este conceput ca o formă clasică de cazare turistică, ci ca o modalitate prin care turiștii pot cumpăra experiențe rurale autentice.

Ce activități pot fi oferite turiștilor

Legea stabilește trei mari categorii de activități care pot fi incluse în programul „Viața la țară”.

Gospodăriile participante vor putea organiza activități agricole și artizanale, prezentarea unor obiceiuri tradiționale, precum și activități prin care turiștii pot descoperi ecosistemele naturale din zona respectivă.

În practică, acestea pot include, de exemplu, demonstrații privind lucrul în gospodărie, prezentarea unor metode tradiționale de cultivare sau prelucrare a produselor, ateliere de meșteșuguri locale sau activități de cunoaștere a mediului rural.

Lista completă a activităților eligibile urmează să fie stabilită prin regulile de aplicare ale programului și va fi disponibilă pe platforma electronică națională „Viața la țară”.

Cum se înscrie o gospodărie în program

Pentru a participa, gospodăriile trebuie să depună la primăria de care aparțin o declarație de înregistrare și să obțină un certificat de producător de activități rurale emis de autoritatea locală.

Declarația trebuie să cuprindă datele solicitantului, activitățile desfășurate în gospodărie, precum și informații despre modul în care acestea vor fi prezentate turiștilor.

Gospodarul va trebui să precizeze inclusiv condițiile de vizitare și perioada în care activitățile pot fi oferite.

Prin acest mecanism, autoritățile urmăresc ca activitățile promovate către turiști să fie legate de practici reale desfășurate în gospodărie și nu doar de servicii turistice create artificial.

Platformă online pentru promovare și rezervări

Un element important al programului este crearea unei platforme electronice naționale „Viața la țară”, care va fi dezvoltată de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Platforma ar urma să devină punctul central de promovare a gospodăriilor înscrise în program și va permite turiștilor să găsească experiențe rurale disponibile în diferite regiuni ale țării.

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Sistemul va include informații despre gospodăriile participante, activitățile oferite, județele și zonele geografice în care acestea sunt disponibile.

De asemenea, turiștii vor putea vedea perioadele în care pot vizita gospodăriile și tarifele solicitate pentru activitățile prezentate.

Platforma va permite inclusiv rezervarea și plata online a serviciilor.

Cum vor fi plătite gospodăriile participante

Potrivit legii, plata serviciilor va fi realizată prin platforma electronică, iar ulterior sumele datorate vor fi virate către persoanele fizice înscrise în program.

Încasarea va putea include și un comision de intermediere perceput de operatorul privat care va administra anumite componente ale platformei, conform condițiilor stabilite prin procedurile de achiziție.

Veniturile obținute de persoanele fizice prin acest program vor fi considerate venituri din activități independente. Pentru acestea, venitul net anual va fi determinat pe baza normelor de venit, potrivit regulilor din Codul fiscal.

Statul va organiza cursuri și ghiduri pentru gospodari

Pentru sprijinirea participanților, autoritățile vor elabora ghiduri de bune practici și vor organiza cursuri gratuite privind prezentarea activităților agricole tradiționale și protejarea mediului.

Vor exista și programe de finanțare destinate unor cursuri privind conservarea ecosistemelor tradiționale și dezvoltarea rezilienței culturale și sociale în zonele rurale.

Scopul acestor măsuri este ca gospodăriile să poată transforma patrimoniul local într-o sursă suplimentară de venit, fără să piardă caracterul autentic al activităților prezentate.

Când devine complet funcțional programul

Deși legea intră în vigoare la 16 iulie 2026, programul nu va funcționa integral imediat.

Guvernul trebuie să adopte normele metodologice de aplicare până la 11 octombrie 2026, iar platforma electronică națională „Viața la țară” trebuie dezvoltată până la 13 ianuarie 2027.

După finalizarea acestor etape, gospodăriile vor putea fi înscrise oficial în sistem, iar turiștii vor putea accesa oferta de experiențe rurale prin intermediul platformei.

Prin „Viața la țară”, autoritățile încearcă să creeze o nouă formă de turism rural, în care vizitatorii nu vin doar pentru peisaje sau cazare, ci pentru a descoperi direct tradițiile, ocupațiile și modul de viață specific comunităților rurale.