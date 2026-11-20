O privire pe harta lumii economice arată o regularitate greu de ignorat: statele cu cele mai mari venituri pe cap de locuitor sunt concentrate, cu puține excepții, în zonele temperate și reci ale planetei, în timp ce regiunile tropicale sunt, în marea lor majoritate, mai sărace.

De ce bogația lumii se concentrează în țări cu vreme rece Foto: Shutterstock

Nu vorbim despre o coincidență a istoriei recente, ci un model care se menține de cel puțin două secole și care a stârnit întrebări legitime în rândul economiștilor, geografilor și istoricilor. Explicațiile propuse de-a lungul timpului au mers de la determinismul climatic simplist la teorii sofisticate despre boli, sol, productivitate agricolă, economii, tehnologie și instituții, iar consensul științific actual este că vremea rece nu produce ea însăși bogăție, ci creează un set de condiții care, în anumite contexte istorice, au favorizat acumularea de capital și dezvoltarea instituțională.

Cea mai cunoscută formulare a acestei regularități îi aparține economistului Jeffrey Sachs, care a arătat că relația dintre zonele ecologice și venitul pe cap de locuitor este una dintre cele mai puternice corelații empirice din economia dezvoltării. Într-o lucrare publicată de National Bureau of Economic Research, Sachs notează că, în 1820, venitul pe cap de locuitor din regiunile tropicale reprezenta aproximativ 70% din cel din zona temperată, iar până în 1992 scăzuse la doar 25%, ceea ce înseamnă că decalajul s-a adâncit dramatic pe parcursul industrializării.

Aproape toate regiunile cu venituri mari – America de Nord, Europa de Vest, Asia de Nord-Est, conul sudic al Americii Latine și Oceania – se află în afara tropicelor, iar singurele excepții tropicale cu venituri ridicate, Hong Kong și Singapore, sunt centre comerciale care nu s-au bazat pe resursele locale pentru a se îmbogăți.

Această constatare a dus la o întrebare legitimă: ce anume din clima temperată sau rece favorizează dezvoltarea? Răspunsul științific nu este unul unic, ci o combinație de mecanisme care se suprapun și se întăresc reciproc. Printre cele mai studiate se numără efectul iernii asupra bolilor infecțioase, influența ciclului sezonier asupra solului și agriculturii, modul în care fluctuațiile sezoniere încurajează economisirea și inovarea intensivă în capital, precum și rolul pe care instituțiile coloniale l-au jucat în transformarea acestor avantaje geografice în dezvoltare durabilă sau, dimpotrivă, în blocaje economice.

Corelația dintre latitudine și dezvoltare

Statisticile internaționale confirmă că latitudinea și temperatura medie anuală sunt corelate puternic cu venitul pe cap de locuitor, dar corelația nu implică automat cauzalitate. Un studiu publicat în Journal of Economic Development arată că industrializarea și revoluția industrială au apărut mai întâi în regiunile temperate, iar corelația pozitivă dintre latitudinea absolută și PIB-ul pe cap de locuitor poate fi explicată prin faptul că țările aflate departe de ecuator au suferit fluctuații sezoniere mai profunde, cu ierni mai lungi și mai severe.

Această observație nu înseamnă că frigul este în sine o virtute economică, ci că ciclul anual cald-rece a impus societăților umane o anumită organizare a producției, a stocării și a consumului, care a avut consecințe pe termen lung asupra acumulării de capital.

O analiză a Băncii Mondiale arată că țările cu climat tropical aveau, în a doua jumătate a secolului XX, venituri naționale brute pe cap de locuitor mult mai mici decât cele din zonele temperate, iar diferențele nu se explică doar prin resurse naturale sau prin istoria politică. În regiunile tropicale, productivitatea agricolă este în medie mai scăzută, pierderile cauzate de dăunători sunt mai mari, iar povara bolilor infecțioase este semnificativ mai ridicată, ceea ce afectează sănătatea populației și capacitatea de muncă.

Toate aceste elemente se combină pentru a crea ceea ce unii cercetători numesc o „capcană a sărăciei tropicale”, în care factorii geografici și epidemiologici se reproduc reciproc și îngreunează convergența economică.

Ipoteza înghețului

Una dintre cele mai influente explicații științifice leagă dezvoltarea de efectul înghețului anual asupra insectelor și microorganismelor din sol. Economiștii William Masters și Margaret McMillan au comparat date climatice globale cu date economice din anii 1960 încoace și au constatat că prezența unui îngheț anual este un numitor comun al majorității țărilor bogate.

Înghețul puternic ucide insectele care transmit boli, ceea ce face ca maladia să fie mai ușor de controlat și eradicat, iar în sol, frigul limitează activitatea microorganismelor, lăsând mai mulți nutrienți disponibili pentru culturi. Masters explică faptul că iarna „forțează insectele într-o stare de repaus”, ceea ce a facilitat eradicarea malariei și a altor boli transmise de vectori în Statele Unite și în alte regiuni temperate, spre deosebire de zonele tropicale, unde ciclul de reproducere al insectelor continuă tot anul.

Acest mecanism are consecințe economice directe. O populație mai sănătoasă este o populație mai productivă, iar controlul bolilor reduce costurile cu sănătatea și crește speranța de viață, ceea ce încurajează investițiile în educație și în capital uman. În plus, înghețul nu doar că reduce dăunătorii, ci și îmbunătățește calitatea solului prin descompunerea mai lentă a materiei organice și prin eliberarea de nutrienți în ritmul potrivit pentru culturi.

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În regiunile tropicale, descompunerea rapidă și spălarea nutrienților din cauza ploilor abundente reduc fertilitatea solului, ceea ce limitează randamentele agricole și menține o parte a populației în agricultura de subzistență.

Cum diferă agricultura și productivitatea

Datele privind productivitatea agricolă susțin și ele această interpretare. Sachs estimează că, în 1995, productivitatea la hectar pentru cerealele principale – orez, porumb și grâu – era cu aproximativ 50% mai mare în țările din zona temperată decât în cele tropicale, iar explicațiile țin de formarea și eroziunea solului, de dăunători și paraziți, de disponibilitatea apei și de efectele climatului tropical asupra respirației plantelor.

O productivitate agricolă mai mare eliberează forță de muncă pentru alte sectoare, permite acumularea de surplusuri și creează premisele urbanizării și ale industrializării, în timp ce o productivitate scăzută menține economiile dependente de agricultura de subzistență și expuse la foamete și volatilitate.

Cercetările mai recente au rafinat această imagine prin identificarea unei relații ne-liniare între temperatură și productivitatea economică. Un studiu publicat în Nature acum un deceniu a arătat că productivitatea economică pe cap de locuitor tinde să fie maximă atunci când temperatura medie anuală a unei țări este în jur de 13°C, iar în țările mai reci productivitatea crește pe măsură ce temperatura se apropie de acest nivel.

Odată ce temperatura depășește 13°C, randamentul economic începe să scadă, inițial gradual, apoi tot mai abrupt pe măsură ce căldura se intensifică, iar acest model se menține atât în țările bogate, cât și în cele sărace, în agricultură și în afara ei. Această constatare explică de ce țările temperate nu sunt neapărat avantajate de frigul extrem, ci de un climat care evită stresul termic sever și permite o activitate economică susținută pe parcursul anului.

Inovațiile intensive în capital

O altă explicație științifică privește modul în care sezonalitatea puternică influențează comportamentul economic. Într-un model de creștere endogenă, Hernando Zuleta arată că țările situate departe de ecuator au fost mai predispuse să creeze sau să adopte moduri de producție intensive în capital, deoarece fluctuațiile sezoniere profunde ale producției le-au determinat pe gospodării să economisească mai mult pentru a-și netezi consumul pe parcursul anului.

Economiile mai mari au creat condiții pentru investiții în tehnologii care încorporează capital, iar aceste tehnologii au fost motorul industrializării timpurii. Cu alte cuvinte, iarna nu a fost doar o constrângere, ci și un stimulent pentru planificare pe termen lung, pentru stocare și pentru inovare, iar aceste comportamente au favorizat tranziția către economii moderne.

Această perspectivă este importantă pentru că mută accentul de la „frigul care îmbogățește” la „instituțiile și comportamentele pe care frigul le-a stimulat”. Nu clima în sine a produs bogăția, ci modul în care societățile au răspuns la sezonalitate prin economisire, investiții și organizare a producției. În același timp, ea explică de ce unele țări reci au rămas sărace: dacă lipsesc instituțiile care să protejeze proprietatea, să încurajeze schimbul și să permită reinvestirea surplusului, avantajul climatic nu se transformă în dezvoltare durabilă.

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Geografia contează, dar prin instituții

Cea mai importantă nuanță adusă de literatura științifică recentă este că geografia nu acționează direct asupra venitului, ci prin intermediul instituțiilor. Daron Acemoglu, Simon Johnson și James Robinson au arătat, în lucrarea „Reversal of Fortune”, că țările colonizate de puterile europene care erau relativ bogate în 1500 sunt astăzi relativ sărace, iar această inversare a ierarhiei economice contrazice o interpretare strict geografică a dezvoltării.

Autorii explică inversarea prin faptul că europenii au introdus instituții care încurajau investițiile în regiunile care fuseseră anterior sărace, dar cu condiții de așezare favorabile, și au impus instituții extractive în regiunile bogate, dar cu climă nefavorabilă pentru coloniștii europeni. Astfel, ceea ce pare a fi un efect al climatului este, în mare măsură, un efect al instituțiilor create în context colonial.

Această concluzie este susținută și de studiul „Tropics, germs, and crops”, care testează simultan explicațiile geografice, instituționale și de politică economică și constată că tropicele, agenții patogeni și culturile agricole afectează dezvoltarea prin intermediul instituțiilor, nu în mod direct.

Autorii nu găsesc dovezi că aceste endowmente influențează veniturile țărilor altfel decât prin instituții și nici că politicile au un efect independent odată ce instituțiile sunt controlate. Aceasta nu înseamnă că geografia este irelevantă, ci că efectele ei sunt mediate de factori sociali și politici, iar o țară cu climă rece, dar cu instituții slabe, poate rămâne săracă, în timp ce o țară tropicală cu instituții funcționale poate compensa o parte din dezavantajele geografice.