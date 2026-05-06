search
Miercuri, 6 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Concedieri totale la Damen Mangalia. Toți angajații vor fi disponibilizați până în iulie. Ce prevede planul de preluare

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Toți angajații Damen Mangalia vor fi concediați înainte de preluarea companiei de către un alt investitor, potrivit unui document oficial, care arată că disponibilitărle se vor face în două etape, urmând să fie finalizate integral până la data de 16 iulie.

Angajații Damen Mangalia au protestat în numeroase rânduri
Toți angajații Damen Mangalia vor fi concediați. Foto arhivă

Potrivit unei notificări trimise Sindicatului Navalistul de către lichidatorul CITR Constanța, toți cei 1.011 salariați vor fi concediați în două etape.

În prima etapă vor fi concediați 740 de salariați, perioada de preaviz fiind stabilită în perioada 27 mai – 24 iunie 2026, urmând ca încetarea raporturilor de muncă să se realizeze în data de 25 iunie 2026.

În cea de-a doua etapă vor fi concediați 271 de salariați, cu preaviz ântre 18 iun ie și 15 iulie 2026, încetarea raporturilor de muncă fiind operată din data de 16 iulie 2026.

Angajații vor primi salarii compensatorii în funcție de vechim e, după cum urmează:

- până la 5 ani – 2 salarii medii brute la nivel de societate;

- între 6-10 ani – 3 salarii medii brute la nivel de societate;

- între 11-15 ani – 5 salarii medii brute la nivel de societate;

- între 16-20 de ani- 7 salarii medii brute la nivel de societate;

- peste 21 de ani – 9 salarii medii brute la nivel de societate.

Laurențiu Gobeajă, liderul Sindicatului Navalistul a declarat pentru „Adevărul” că ar fi fost de preferat ca această propcedură de concediere să fi fost amânată până la preluarea companiei de către un alt investitor.

„Din păcate nu s-a putut. Angajații vor fi concediați cu salarii compensatorii, dar nu avem nicio garan ție că plățile se vor acoperi integral din Fondul de Garantare, ceea ce înseamnă că aceste plăți pot fi realizate integral și peste 1 an”, a declarat Gobeajă pentru „Adevărul”.

Faliment și concedieri la Șantierul Naval Mangalia

Amintim că, la 6 aprilie a.c., administratorul judiciar CITR a anunțat că Șantierul Naval Damen Mangalia va intra în faliment și lichidare. Contractele de muncă ale angajaților vor înceta, a informat administratorul judiciar CITR, precizând că adunarea creditorilor a respins planul de reorganizare al companiei.

Planul de reorganizare supus la vot a avut ca obiectiv identificarea unui investitor strategic care să preia activitatea șantierului și să asigure resursele financiare necesare relansării acestuia. Respingerea planului de către creditori determină obligația administratorului judiciar de a sesiza instanța de judecată, care va decide deschiderea procedurii de faliment și pașii următori în derularea acesteia.

„Respingerea planului de reorganizare înseamnă că societatea va intra într-un proces de faliment și lichidare, însă subliniem că toate drepturile salariale vor fi respectate și plătite potrivit prevederilor legale în vigoare”, a declarat Paul‑Dieter Cîrlănaru, CEO CITR și administrator judiciar al Șantierului Naval din Mangalia.

În urma anunțului administratorului judiciar al Șantierului Naval Mangalia - CITR - ministrul Economiei, Irineu Darău, a ținut să precizeze că instituția a făcut tot ce a putut să nu se ajungă aici, salariile fiind în curs de plată, dar și că falimentul înseamnă încheierea „actualei forme de organizare, intrarea șantierului în conservare și disponibilizarea angajaților, dar creează și cadrul în care pot fi găsite și construite soluții noi”.

„Falimentul înseamnă închiderea actualei forme de organizare, intrarea șantierului în conservare și disponibilizarea angajaților, dar creează și cadrul în care pot fi găsite și construite soluții noi. Obiectivul este să valorificăm inteligent activele existente și să creăm condițiile pentru reluarea activității, fie prin atragerea de investitori, fie prin alte formule viabile.

Ministerul Economiei a tratat constant acest obiectiv ca fiind de interes strategic și va folosi toate instrumentele disponibile pentru a proteja atât capacitatea industrială, cât și angajații săi.

Cel mai important este să facilităm investiții sustenabile și durabile pentru viitor. Îmi asum angajamentul să fac tot ceea ce îmi stă în putință pentru a crea aceste perspective. Știm că nu totul depinde de noi, însă doar cu optimism și pragmatism vom reuși să găsim soluții”, a declarat atunci ministrul Irineu Darău.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Un milion de lei, „sacrificați” în numele lui „Bau”. Un ieșean păcălit că vorbește cu un demon
digi24.ro
image
O țară preferată de români schimbă regulile la all-inclusive. Turiștii vor primi maximum șase băuturi alcoolice pe zi
stirileprotv.ro
image
Sorin Grindeanu, președintele PSD: Exclus să devenim un guvern de sacrificiu. Exclus să facem parte dintr-un guvern minoritar
gandul.ro
image
Stilul de viață al bărbaților influențează schimbările climatice
mediafax.ro
image
Moțiunea care schimbă tot: cine câștigă și cine pierde după prăbușirea guvernului. Jocurile care zguduie PNL: ”Șanse de rupere există oricând”
fanatik.ro
image
Cât costă cireșele în piețele din Italia, Spania, Germania și Bulgaria comparativ cu România: prețul pentru un kilogram
libertatea.ro
image
Giorgia Meloni, în lenjerie intimă,  într-o serie de imagini generate cu AI
digi24.ro
image
Florin Prunea are de 15 ani o amantă, soția îl desființează: „Să-i fie rușine, nu e un bărbat divorțat! Ce învață copiii de la el?”
gsp.ro
image
Ropote de aplauze în Parlamentul României. Momentul în care toți s-au ridicat în picioare
digisport.ro
image
„Europa ar trebui să învețe lecții de la România” - Analiza Financial Times despre căderea Guvernului Bolojan
stiripesurse.ro
image
Elevii români s-au întors din SUA campioni mondiali la robotică: În drum spre liceu, polițiștii i-au oprit în trafic să-i „amendeze”
antena3.ro
image
Portofoliul la Bursă al prim-vicepreşedintelui AUR Petrişor Peiu a înregistrat marţi, după căderea guvernului, o creştere de circa 30.000 de euro. De la începutul anului, politicianul are un plus de circa 380.000 de euro pe Bursa de Valori Bucureşti
zf.ro
image
Cum vor autorităţile să tragă frâna de mână samsarilor de maşini. "Clar că se scumpesc"
observatornews.ro
image
Cabral și Andreea AU DIVORȚAT? Cum s-au dat de gol
cancan.ro
image
Bani pierduți la pensie. Înalta Curte a decis care adeverințe nu sunt acceptate la recalcularea pensiilor
newsweek.ro
image
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
prosport.ro
image
Ce face Roberta Anastase după ce a plecat din politică. A ajuns într-o poziție cheie în domeniul financiar
playtech.ro
image
Zeljko Kopic, răspuns pentru Giovanni Becali, după ce impresarul l-a ademenit cu oferte pe bani mulți!
fanatik.ro
image
Un tânăr a schimbat ora la care bea cafeaua, iar rezultatul l-a surprins: "Este o senzație uimitoare când văd efectul asupra corpului meu"
ziare.com
image
Gigi Becali a "ales" viitorul premier al României
digisport.ro
image
Marius Tucă, mesaj dur înaintea votului din Parlament: 'Ar trebui să fie primul pas de întoarcere la democrație. Democrație care s-ar face cel mai bine prin alegeri anticipate'
stiripesurse.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Vestea MOMENTULUI! Și-a dat demisia! Nu a mai rezistat!
romaniatv.net
image
Surpriză în politică! Cine ar putea conduce Guvernul! Noul premier al țării
mediaflux.ro
image
Coincidență superbă cu Il Luce! Cine a fost primul om pe care Cristi Chivu l-a luat în brațe după fluierul final
gsp.ro
image
Soția lui Sorin Grindeanu a dezvăluit ce relație are cu adevărat cu liderul PSD. Iată ce afaceri învârte Mihaela Grindeanu și ce salariu neașteptat câștigă
actualitate.net
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM
actualitate.net
image
Marina Almășan se căsătorește a treia oară? Unde a greșit, de fapt, în căsnicia cu Victor Socaciu: „Eram ca un gardian!”
click.ro
image
Profețiile lui Nostradamus pentru 2026: o regiune din Europa va fi „inundată în sânge”
click.ro
image
Rețeta de maioneză cu usturoi ca la restaurant. E foarte gustoasă și simplu de făcut
click.ro
FotoJet (67) (1) jpg
Starul dependent de sex avea relații intime cu câte trei femei pe zi și nu i se părea destul. Le-a ”bifat” pe Helena Christensen și Catherine Zeta-Jones
okmagazine.ro
Brad Pitt, Angelina Jolie foto Profimedia jpg
A făcut-o să sufere, iar acum Angelina Jolie se răzbună pe Brad Pitt! Mica victorie obținută de actriță
clickpentrufemei.ro
Crannogul din Loch Bhorgastail (© University of Southampton)
Arheologii dezvăluie secretele unei insule preistorice create de oameni
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ce fac zi de zi bărbații din Sardinia, cei mai longevivi oameni din lume, în loc să meargă la sală
image
Marina Almășan se căsătorește a treia oară? Unde a greșit, de fapt, în căsnicia cu Victor Socaciu: „Eram ca un gardian!”

OK! Magazine

image
Acolo unde Meghan e disperată să apară, Kate refuză. Motivul pentru care prințesa îi spune NU celei care "e obsedată de ea"

Click! Pentru femei

image
A făcut-o să sufere, iar acum Angelina Jolie se răzbună pe Brad Pitt! Mica victorie obținută de actriță

Click! Sănătate

image
Colesterolul ridicat produce un semn de avertizare „urât mirositor”