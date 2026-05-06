Concedieri totale la Damen Mangalia. Toți angajații vor fi disponibilizați până în iulie. Ce prevede planul de preluare

Toți angajații Damen Mangalia vor fi concediați înainte de preluarea companiei de către un alt investitor, potrivit unui document oficial, care arată că disponibilitărle se vor face în două etape, urmând să fie finalizate integral până la data de 16 iulie.

Potrivit unei notificări trimise Sindicatului Navalistul de către lichidatorul CITR Constanța, toți cei 1.011 salariați vor fi concediați în două etape.

În prima etapă vor fi concediați 740 de salariați, perioada de preaviz fiind stabilită în perioada 27 mai – 24 iunie 2026, urmând ca încetarea raporturilor de muncă să se realizeze în data de 25 iunie 2026.

În cea de-a doua etapă vor fi concediați 271 de salariați, cu preaviz ântre 18 iun ie și 15 iulie 2026, încetarea raporturilor de muncă fiind operată din data de 16 iulie 2026.

Angajații vor primi salarii compensatorii în funcție de vechim e, după cum urmează:

- până la 5 ani – 2 salarii medii brute la nivel de societate;

- între 6-10 ani – 3 salarii medii brute la nivel de societate;

- între 11-15 ani – 5 salarii medii brute la nivel de societate;

- între 16-20 de ani- 7 salarii medii brute la nivel de societate;

- peste 21 de ani – 9 salarii medii brute la nivel de societate.

Laurențiu Gobeajă, liderul Sindicatului Navalistul a declarat pentru „Adevărul” că ar fi fost de preferat ca această propcedură de concediere să fi fost amânată până la preluarea companiei de către un alt investitor.

„Din păcate nu s-a putut. Angajații vor fi concediați cu salarii compensatorii, dar nu avem nicio garan ție că plățile se vor acoperi integral din Fondul de Garantare, ceea ce înseamnă că aceste plăți pot fi realizate integral și peste 1 an”, a declarat Gobeajă pentru „Adevărul”.

Faliment și concedieri la Șantierul Naval Mangalia

Amintim că, la 6 aprilie a.c., administratorul judiciar CITR a anunțat că Șantierul Naval Damen Mangalia va intra în faliment și lichidare. Contractele de muncă ale angajaților vor înceta, a informat administratorul judiciar CITR, precizând că adunarea creditorilor a respins planul de reorganizare al companiei.

Planul de reorganizare supus la vot a avut ca obiectiv identificarea unui investitor strategic care să preia activitatea șantierului și să asigure resursele financiare necesare relansării acestuia. Respingerea planului de către creditori determină obligația administratorului judiciar de a sesiza instanța de judecată, care va decide deschiderea procedurii de faliment și pașii următori în derularea acesteia.

„Respingerea planului de reorganizare înseamnă că societatea va intra într-un proces de faliment și lichidare, însă subliniem că toate drepturile salariale vor fi respectate și plătite potrivit prevederilor legale în vigoare”, a declarat Paul‑Dieter Cîrlănaru, CEO CITR și administrator judiciar al Șantierului Naval din Mangalia.

În urma anunțului administratorului judiciar al Șantierului Naval Mangalia - CITR - ministrul Economiei, Irineu Darău, a ținut să precizeze că instituția a făcut tot ce a putut să nu se ajungă aici, salariile fiind în curs de plată, dar și că falimentul înseamnă încheierea „actualei forme de organizare, intrarea șantierului în conservare și disponibilizarea angajaților, dar creează și cadrul în care pot fi găsite și construite soluții noi”.

„Falimentul înseamnă închiderea actualei forme de organizare, intrarea șantierului în conservare și disponibilizarea angajaților, dar creează și cadrul în care pot fi găsite și construite soluții noi. Obiectivul este să valorificăm inteligent activele existente și să creăm condițiile pentru reluarea activității, fie prin atragerea de investitori, fie prin alte formule viabile.

Ministerul Economiei a tratat constant acest obiectiv ca fiind de interes strategic și va folosi toate instrumentele disponibile pentru a proteja atât capacitatea industrială, cât și angajații săi.

Cel mai important este să facilităm investiții sustenabile și durabile pentru viitor. Îmi asum angajamentul să fac tot ceea ce îmi stă în putință pentru a crea aceste perspective. Știm că nu totul depinde de noi, însă doar cu optimism și pragmatism vom reuși să găsim soluții”, a declarat atunci ministrul Irineu Darău.