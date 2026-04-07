Impactul relocării noilor modele Dacia, care lovește mii de angajați, ar putea fi mult mai amplu, avertizează presa maghiară

Decizia grupului Renault de a muta producția unor modele noi Dacia în afara României provoacă îngrijorare la uzina din Mioveni, unde după două decenii de creștere continuă se anunță o perioadă de declin, scrie Vezess, una dintre cele mai cunoscute publicații auto din Ungaria.

Potrivit publicației maghiare, relocarea va duce la o scădere semnificativă a producției și ar putea afecta direct sute de angajați, cu efecte în lanț asupra economiei românești, puternic dependentă de exporturile auto.

Relocarea producției către Turcia și Slovenia marchează un moment critic pentru uzina de la Mioveni. Sindicatele avertizează că efectele ar putea fi resimțite nu doar de angajați, ci și de întreaga economie românească, în condițiile în care industria auto rămâne unul dintre pilonii principali ai exporturilor național

Vezess, preluată și de alte publicații maghiare, notează că noile modele ale mărcii nu vor mai fi fabricate în România. Break‑ul familial Dacia Striker va fi asamblat în Turcia, la uzina din Bursa, unde sunt produse deja modele Renault și Dacia. Noul automobil electric urban va fi construit în Slovenia, la Novo Mesto, o fabrică cu tradiție în producția modelelor Clio și Twingo.

Renault justifică relocarea prin nevoia de a optimiza capacitățile de producție la nivel global, însă pentru platforma de la Mioveni decizia înseamnă pierderea unor proiecte importante.

Sindicatul SAD avertizează că aproximativ 1.200 de locuri de muncă sunt în pericol, ceea ce reprezintă aproape o optime din totalul angajaților uzinei

Impactul ar putea fi însă mult mai amplu, având în vedere că Dacia este unul dintre cei mai mari angajatori industriali din România, iar lanțul de furnizori susține zeci de mii de locuri de muncă. Cum fabrica produce în proporție de 90% pentru export, orice reducere a activității se va resimți în întreaga economie.

Contextul global nu este favorabil, remarcă sursa citată: industria auto europeană se confruntă cu o competiție tot mai dură, în special pe segmentul modelelor accesibile. Producătorii chinezi BYD și Chery intră agresiv pe piață cu prețuri reduse, iar grupuri precum Stellantis intensifică presiunea asupra segmentului low‑cost.

Vezess: Renault își propune ca până în 2030 jumătate dintre vânzările mărcii să fie realizate în afara Europei

Renault își adaptează strategia și își propune ca până în 2030 jumătate dintre vânzările mărcii să fie realizate în afara Europei, în timp ce volumul total ar urma să crească, mai arată Vezess, care citează Agerpres.

Datele recente publicate de ACAROM arată că situația Dacia se degradează. În februarie 2026, Ford Otosan Craiova a depășit pentru prima dată producția Dacia, cu 21.834 de vehicule asamblate, față de 21.535 la Mioveni. Producția Dacia a scăzut cu 18,5% față de anul precedent, iar vânzările sunt în declin atât în România, cât și pe piețele europene. Înmatriculările din România au scăzut cu 52% față de februarie 2025.

