Activele pilonului II de pensii private au ajuns la peste 40 de miliarde de euro. Creștere impresionantă în 2025, față de anul precedent

Activele totale ale fondurilor de pensii private au atins nivelul de 209,03 miliarde lei la finalul lunii decembrie a anului trecut, marcând o creștere semnificativă de 34% față de aceeași perioadă a anului anterior, potrivit ASF.

„Această dinamică reflectă atât contribuţiile constante ale participanţilor, cât şi performanţa investiţională într-un context economic caracterizat de volatilitate, dar şi de oportunităţi", susţin reprezentanţii ASF.

Fondurile de pensii administrate privat, Pilonul 2, continuă să reprezinte componenta dominantă a sistemului, cumulând active de 201,6 miliarde lei, în creştere cu 34% faţă de anul precedent, potrivir Agerpres.

În acelaşi timp, fondurile de pensii facultative, Pilonul 3, au înregistrat o evoluţie similară, ajungând la active de 7,42 miliarde lei, ceea ce confirmă interesul în creştere pentru economisirea suplimentară şi pentru responsabilitatea financiară individuală.

Raportat la dimensiunea economiei, activele totale ale sistemului de pensii private au ajuns la circa 11% din PIB, consolidând rolul acestuia ca investitor instituţional major şi ca sursă de finanţare pentru economia reală.

"Din perspectiva participării, sistemul a continuat să se extindă. La finalul anului 2025, numărul total al participanţilor a ajuns la 9,46 milioane persoane, comparativ cu 9,12 milioane în anul anterior. Dintre aceştia, 8,46 milioane sunt participanţi în Pilonul 2, în timp ce aproape un milion de persoane sunt înscrise în Pilonul 3", se mai precizează în comunicat.

Structura investiţională a fondurilor de pensii private rămâne una prudentă, orientată către stabilitate şi protejarea capitalului participanţilor. Astfel, aproximativ 69% din portofolii sunt plasate în instrumente cu venit fix, în timp ce investiţiile în acţiuni reprezintă 26%, oferind un echilibru între siguranţă şi randament, precizează ASF.

"Creşterea semnificativă a activelor, extinderea numărului de participanţi şi menţinerea unei structuri investiţionale echilibrate indică maturizarea sistemului de pensii private şi o bună capacitate a acestuia de a genera randamente sustenabile pentru participanţi", se mai precizează în document.

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital, care însumează peste 10 milioane de participanţi.