Exclusiv Oana Gheorghiu, despre cum i-au fost blocate verificările la Portul Constanța: „M-am lovit de un zid. Mi s-a spus că informațiile țin de GDPR”

Vicepremierul Oana Gheorghiu a descris la Interviurile „Adevărul” una dintre cele mai tensionate experiențe din mandatul său: încercarea de a verifica procedurile de selecție a conducerii Portului Constanța. Viceprim-ministrul a explicat modul în care instituțiile au refuzat să ofere documente, invocând motive pe care le consideră nejustificate.

Verificările de la Portul Constanța, oprită la ușă

Întrebată - în contextul discuțiilor despre reforma privind companiile de stat - dacă a făcut verificări în legătură cu Portul Constanța, un subiect sensibil în spațiul public, Oana Gheorghiu a confirmat că a încercat să clarifice suspiciunile privind selecția Consiliului de Administrație.

„Am încercat să fac niște verificări la Portul Constanța, asta mai ales pentru că în spațiul public s-au vehiculat unele nereguli în felul în care a fost selecționat Consiliul de Administrație, lucru care mă privește direct pentru că avem și jalon în PNRR pe guvernanță corporativă, iar reforma înseamnă guvernanță corporativă. Dar aici m-am lovit de un zid”, a declarat vicepremierul la Interviurile „Adevărul”.

Întrebată dacă cei care au încercat să facă verificările au fost practic dați afară, Gheorghiu a explicat:

„Practic... practic verificăm documentele. Le-am solicitat în scris și am primit un răspuns în scris”.

Potrivit vicepremierului, răspunsul a fost unul de refuz, „în care mi se spunea că sunt lucruri care țin de GDPR, ceea ce e frustrant, pentru că știți, noi nu vorbim de persoane fizice, era cabinetul viceprim-ministrului, și că unele sunt confidențiale”.

„S-a mai întâmplat și la alte companii”

Vicepremierul a confirmat că situații similare au apărut și în alte zone ale statului:

„Da, s-a mai întâmplat și la alte companii.”

Chestionată unde anume, Oana Gheorghiu a precizat:

„Păi s-a mai întâmplat cred că la companiile din zona de energie strategică, care nu sunt la Ministerul Energiei, sunt la Secretariatul General.”

Întrebată dacă solicitările au fost respinse „pur și simplu”, vicepremierul a răspuns ferm: „Da”.

Nu e colegial, nu e procedural corect și nu văd ce au de ascuns”

Oana Gheorghiu a subliniat că refuzul instituțiilor nu doar că ridică semne de întrebare, dar contravine modului în care ar trebui să funcționeze o echipă guvernamentală.

„Din perspectiva mea, în primul rând nu e colegial, pentru că totuși suntem într-o... suntem într-o echipă. În al doilea rând nu e procedural corect, în al treilea rând nu văd ce au de ascuns. Adică abia atunci începi să-ți pui niște probleme: de ce ai ascunde? Pentru că, repet, sunt niște documente care trebuie să fie publice. Eu nu ceream nimic... contractele de mandat și la... în ceea ce privește Portul Constanța ceream procedurile, să văd procedurile, modul în care au fost selectate. Deci niște lucruri din bucătăria internă și care ar trebui să fie puse la dispoziție unui demnitar care vrea să facă o verificare, nu?”.