Acord la Bruxelles: pasagerii aerieni își păstrează dreptul la despăgubiri de până la 600 de euro pentru zborurile întârziate

Pasagerii aerieni din Uniunea Europeană vor continua să aibă dreptul la compensații de până la 600 de euro în cazul întârzierii sau anulării zborurilor, potrivit unui compromis la care au ajuns negociatorii europeni după luni de discuții.

Mai multe surse implicate în negocieri au declarat că cea mai disputată parte a reformei privind drepturile pasagerilor – compensațiile pentru întârzieri și anulări – va rămâne, în mare parte, neschimbată.

Acordul a fost obținut după negocieri intense cu Parlamentul European, desfășurate în urma unei runde de discuții care s-a încheiat fără rezultat la începutul săptămânii.

Conform propunerii, pragul actual de trei ore pentru acordarea compensațiilor va fi menținut. Pasagerii vor continua să primească 250 de euro pentru zborurile de până la 1.500 de kilometri și 400 de euro pentru cele cuprinse între 1.500 și 3.500 de kilometri.

Noile reguli clarifică și situația zborurilor care depășesc 3.500 de kilometri. În aceste cazuri, pasagerii vor avea dreptul la o compensație de 300 de euro pentru întârzieri între trei și patru ore, iar suma va crește la 600 de euro dacă întârzierea depășește patru ore sau dacă zborul este anulat.

Negociatorii Parlamentului European și ai Consiliului au convenit, de asemenea, asupra unei noi obligații pentru companiile aeriene. Acestea vor trebui să transmită pasagerilor, în termen de 48 de ore de la ora programată a sosirii unui zbor întârziat sau anulat, un link către formularul de solicitare a compensației.

Măsura are ca scop simplificarea procesului de depunere a cererilor. Companiile aeriene vor fi obligate să explice motivele perturbării zborului și să precizeze eventualele circumstanțe excepționale invocate pentru a fi scutite de plata compensațiilor.

Informațiile vor trebui transmise printr-un „suport durabil”, precum e-mailul, și nu exclusiv prin notificări în aplicații mobile, care pot fi mai greu de urmărit de către pasageri.

După depunerea unei cereri de compensație, operatorul aerian va avea la dispoziție 30 de zile pentru a efectua plata sau pentru a justifica refuzul. În cazul solicitărilor trimise în format tipărit, termenul ar putea fi prelungit.

Noua procedură înlocuiește o propunere anterioară care prevedea transmiterea către pasageri a unor formulare precompletate.

Separat, negociatorii au ajuns la un acord și în privința bagajelor de cabină, un alt subiect controversat. Companiile aeriene vor fi obligate să afișeze prețuri care includ și bagajul de cabină cu roți, nu doar obiectele personale de mici dimensiuni care pot fi depozitate sub scaun. Pasagerii vor putea însă renunța la acest bagaj în schimbul unui tarif redus.

Dacă ambasadorii statelor membre aprobă proiectul de acord, acesta va trebui ulterior validat de comitetul de conciliere, format din eurodeputați și reprezentanți ai guvernelor naționale, până la data de 15 iunie.