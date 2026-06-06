Articol publicitar

Piața parfumurilor originale intră într-o nouă etapă: prețul nu mai este principalul indicator de autenticitate

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Întreabă zece români dacă parfumul pe care îl țin în mână e original și cel puțin șapte vor ezita. Nu e o impresie: într-un studiu de percepție al Oficiului European pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO), 72% dintre consumatorii din România au declarat că s-au îndoit cel puțin o dată de autenticitatea unui produs cumpărat, cel mai mare procent din întreaga Uniune, față de 26% în Danemarca și Olanda. Suntem, statistic vorbind, cea mai neîncrezătoare piață din Europa. Iar reflexul cu care încercăm să ne liniștim, verificarea prețului, e tocmai cel care ne trădează.

parfumuri jpeg

Reflexul „scump înseamnă sigur” a încetat să funcționeze

Logica veche era simplă. Un fals trebuia să fie ieftin ca să se vândă, deci un preț mare părea o garanție. Falsificatorii au învățat însă demult că marja cea mai grasă e tocmai în zona premium, unde un flacon contrafăcut vândut aproape de prețul real aduce profit maxim și ridică cele mai puține suspiciuni. Analizele de piață de specialitate confirmă unde lovește problema: parfumurile premium și de lux sunt ținta preferată tocmai pentru că prețul de raft ridicat și recunoașterea puternică a brandului le fac atractive pentru comerțul ilicit. Cu alte cuvinte, cu cât te bazezi mai mult pe preț ca dovadă, cu atât ești o pradă mai ușoară.

Amploarea fenomenului nu e una de nișă. Potrivit unui raport EUIPO privind impactul economic al contrafacerilor, industria europeană de cosmetice pierde anual în jur de 3 miliarde de euro din cauza produselor contrafăcute, echivalentul a 4,8% din vânzările sectorului, iar România e printre cele mai expuse state. Cu pierderi de 7,9% din vânzări, țara noastră se află pe locul al treilea în Uniune ca grad de afectare, după Bulgaria și Cipru. Nu e un accident statistic, ci rezultatul direct al unei piețe în care cererea de produse ieftine se întâlnește cu o ofertă greu de verificat.

De ce ne îndreptăm tocmai spre cei mai expuși

Există și o componentă de mentalitate, mai ales la generațiile tinere. Studiile europene pe consumatorii tineri arată că un sfert dintre ei cred că nu există nicio diferență între un produs original și unul contrafăcut, iar normalizarea „dupe-urilor” pe rețelele sociale a accelerat tendința. Pe acest fond, granița dintre cumpărătorul păcălit și cel care alege conștient un fals devine tot mai neclară, iar perdantul e mereu același: consumatorul care credea că plătește pentru autentic.

Aici intervine o schimbare reală în felul în care funcționează verificarea. Falsul de astăzi nu mai e flaconul cu eticheta strâmbă din piață, ci produsul care arată impecabil și ajunge la tine printr-un canal de încredere aparentă. De aceea atenția se mută de pe obiect pe traseu: cine vinde, de unde aduce marfa, ce se întâmplă dacă vrei să returnezi.

Trasabilitatea a devenit noul indicator de încredere

Un parfum produs într-o fabrică europeană poate trece prin mai multe depozite și mai multe țări înainte să ajungă la cumpărător, iar fiecare verigă în plus e o ocazie de a-i pierde urma. Distribuitorii serioși investesc tocmai în partea pe care clientul nu o vede: contracte directe cu producătorii, evidența lotului de la fabrică până la coletul livrat, condiții controlate de depozitare. Retaileri cu operațiuni la nivel european, cum este și Notino, au făcut din această trasabilitate un argument de business, fiindcă pentru un magazin care vinde milioane de produse un singur lot dubios e un risc reputațional pe care nu și-l permite.

Marketplace-urile deschise au complicat ecuația, nu fiindcă ar fi rele în sine, ci pentru că amestecă sub aceeași interfață distribuitori autorizați și vânzători despre care nu știi nimic. Pe aceeași pagină, la același preț, poți avea două oferte cu proveniențe complet diferite. Așa se rupe definitiv vechea regulă: prețul a devenit zgomot, nu semnal. Semnalul real e altul, iar datele europene îl confirmă indirect printr-o cifră care ar trebui să dea de gândit oricui se bazează pe instinct: produsele de igienă, cosmetice și parfumuri se află pe locul al patrulea în topul categoriilor cumpărate intenționat contrafăcut de tineri, cu 12%.

Pentru cumpărătorul român, mutarea de paradigmă e una sănătoasă, chiar dacă incomodă. Înseamnă mai puțină încredere în cifra de pe etichetă și mai multă în reputația celui care o vinde, în politica de retur fără capcane, în coerența dintre ce vezi online și ce primești acasă. Eticheta se poate falsifica oricât de convingător. Istoricul unui distribuitor care își asumă proveniența fiecărui flacon, mult mai greu.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO „Oaspeții lui Putin”. Controverse în Rusia după vizita lui Andrew și Tristan Tate: „Niște clovni occidentali. O alegere proastă”
digi24.ro
image
Un vas de pescuit a fost atacat și s-a scufundat în Marea Neagră. Garda de Coastă turcă anunță că un marinar a murit
stirileprotv.ro
image
Cum a încercat să scape din pușcărie autorul triplului asasinat din Giulești. Criminalul elvețian este în închisoare de 21 de ani
gandul.ro
image
Putin a început să râdă, în timp ce Șoșoacă susținea că România „nu are președinte”
mediafax.ro
image
Cel mai mare ”inamic” al meciurilor de la Cupa Mondială 2026. De ce ar putea fi întrerupte unele partide din America
fanatik.ro
image
Analist: Legea salarizării e atât de proastă că este mai ieftin să renunțăm la ea
libertatea.ro
image
„Arătau ca Țestoasele Ninja”: Grupuri misterioase de bărbați se aventurează tot mai des în canalele de sub New York. Ce caută ei acolo
digi24.ro
image
Cum au ajuns românii, maghiarii și francezii să scandeze la unison „CSM, CSM!” în polivalenta de 230 milioane € din Budapesta
gsp.ro
image
Dan Petrescu e în Italia
digisport.ro
image
Iarna 2026–2027, una așa cum n-a mai fost. Ce fenomene meteorologice ar putea influența puternic vremea din Europa
click.ro
image
O femeie de 37 de ani s-a drept o fată de 12 ani pentru a păcăli o familie să o adopte. Și timp de 14 luni a reușit
antena3.ro
image
Cum se explică faptul că un croissant cu unt sau o baghetă costă de două ori mai puţin la Paris decât la Bucureşti, deşi salariile sunt duble în Capitala Franţei versus local?
zf.ro
image
Mărturia femeii rănite de drona rusească, în Galaţi. Nu şi-a mai văzut fiul de la atac
observatornews.ro
image
630 lei în plus la pensie pentru acești pensionari din România. Care este singura condiție
cancan.ro
image
Pensiile înghețate oficial, timp de 3 ani. Care pensionari iau, totuși, un sprijin de 538 lei pe lună. De ce?
newsweek.ro
image
FOTO. Vedeta a revenit în forță! Noile imagini cu ea sunt virale înainte de Mondial
prosport.ro
image
De ce nu poate România să doboare toate dronele rusești care îi încalcă spațiul aerian. Ce sisteme de apărare avem în prezent
playtech.ro
image
Gigi Becali, dezvăluiri despre discuția cu fostul antrenor al FCSB: “O făcea pe șmecherul acum câțiva ani! Dacă mă asculta, acum era antrenor!” 
fanatik.ro
image
Contraamiralul Constantin Ciorobea dezvăluie ținta dronei de la Constanța. "Cine a preluat controlul a vrut să o ducă spre Oil Terminal"
ziare.com
image
O mamă a patru copii a urcat pe Everest și a intrat în istorie
digisport.ro
image
Descoperire sub Santorini. Un șanț tectonic ascuns alertează cercetătorii
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Imagini SPECTACULOASE de la nunta fiului lui Florin Salam. Petrecere împărătească. Mirii au purtat ținute regale. Nici soacra mare, Roxana, nu s-a lăsat mai prejos. Superbă a fost și nașa / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Horoscop 6 iunie. Zodiile care se lovesc de mari probleme în acest weekend
mediaflux.ro
image
Cum au ajuns românii, maghiarii și francezii să scandeze la unison „CSM, CSM!” în polivalenta de 230 milioane € din Budapesta
gsp.ro
image
Cum arată biserica de 20 de milioane de euro a lui Becali. Lăcașul sfânt e pictat în aur, iar clopotele au fost aduse din Rusia. Oricine poate intra să o vadă
actualitate.net
image
Filmul care a cucerit Netflix și a ajuns neașteptat pe locul 1, urmărit de aproape 19 milioane de ori într-o singură săptămână
actualitate.net
image
Horoscop 5-11 iunie. Taurii își rezolvă probleme financiare mai vechi, Leii au parte de o perioadă cu transformări profunde, Peștilor li se deschid uși importante
click.ro
image
Denise Rifai, adevărul despre relația cu Dan Alexa: „A fost o chestie foarte frumoasă”
click.ro
image
Nu doar laptele întărește oasele. Leguma care ascunde un avantaj neașteptat
click.ro
Claudia Cardinale interpretând o pe Pauline Bonaparte, Profimedia (1) jpg
Prințesa desfrânată, cu talie de viespe, scandaloasă, imposibil de ignorat. Nu mânca decât bărbați pe pâine și a șocat aristocrația vremurilor
okmagazine.ro
Jennifer Aniston, Brad Pitt foto Profimedia jpg
Ce-a avut de zis Jennifer Aniston despre Brad Pitt la mai bine de 20 de ani de la divorț
clickpentrufemei.ro
Sosirea celor doi semnatari maghiari, Agost Benárd și Alfréd Drasche-Lázár, la palatul Trianon din Versailles, la 4 iunie 1920 (© Gallica Digital Library)
Semnarea Tratatului de la Trianon: Recunoașterea internațională a Marii Unirii de la Alba Iulia
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Una dintre cele mai spectaculoase iluzii arhitecturale din lume: Palatul celor 40 de coloane, dintre care doar 20 există
image
Horoscop 5-11 iunie. Taurii își rezolvă probleme financiare mai vechi, Leii au parte de o perioadă cu transformări profunde, Peștilor li se deschid uși importante

OK! Magazine

image
Azi e mare nuntă la Palat! Asistenta medicală Harriet Sperling scrie istorie și se mărită cu nepotul Regelui Charles

Click! Pentru femei

image
Ce-a avut de zis Jennifer Aniston despre Brad Pitt la mai bine de 20 de ani de la divorț

Click! Sănătate

image
Test: Ce vezi mai întâi dezvăluie ce te sperie la relații