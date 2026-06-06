Piața parfumurilor originale intră într-o nouă etapă: prețul nu mai este principalul indicator de autenticitate

Întreabă zece români dacă parfumul pe care îl țin în mână e original și cel puțin șapte vor ezita. Nu e o impresie: într-un studiu de percepție al Oficiului European pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO), 72% dintre consumatorii din România au declarat că s-au îndoit cel puțin o dată de autenticitatea unui produs cumpărat, cel mai mare procent din întreaga Uniune, față de 26% în Danemarca și Olanda. Suntem, statistic vorbind, cea mai neîncrezătoare piață din Europa. Iar reflexul cu care încercăm să ne liniștim, verificarea prețului, e tocmai cel care ne trădează.

Reflexul „scump înseamnă sigur” a încetat să funcționeze

Logica veche era simplă. Un fals trebuia să fie ieftin ca să se vândă, deci un preț mare părea o garanție. Falsificatorii au învățat însă demult că marja cea mai grasă e tocmai în zona premium, unde un flacon contrafăcut vândut aproape de prețul real aduce profit maxim și ridică cele mai puține suspiciuni. Analizele de piață de specialitate confirmă unde lovește problema: parfumurile premium și de lux sunt ținta preferată tocmai pentru că prețul de raft ridicat și recunoașterea puternică a brandului le fac atractive pentru comerțul ilicit. Cu alte cuvinte, cu cât te bazezi mai mult pe preț ca dovadă, cu atât ești o pradă mai ușoară.

Amploarea fenomenului nu e una de nișă. Potrivit unui raport EUIPO privind impactul economic al contrafacerilor, industria europeană de cosmetice pierde anual în jur de 3 miliarde de euro din cauza produselor contrafăcute, echivalentul a 4,8% din vânzările sectorului, iar România e printre cele mai expuse state. Cu pierderi de 7,9% din vânzări, țara noastră se află pe locul al treilea în Uniune ca grad de afectare, după Bulgaria și Cipru. Nu e un accident statistic, ci rezultatul direct al unei piețe în care cererea de produse ieftine se întâlnește cu o ofertă greu de verificat.

De ce ne îndreptăm tocmai spre cei mai expuși

Există și o componentă de mentalitate, mai ales la generațiile tinere. Studiile europene pe consumatorii tineri arată că un sfert dintre ei cred că nu există nicio diferență între un produs original și unul contrafăcut, iar normalizarea „dupe-urilor” pe rețelele sociale a accelerat tendința. Pe acest fond, granița dintre cumpărătorul păcălit și cel care alege conștient un fals devine tot mai neclară, iar perdantul e mereu același: consumatorul care credea că plătește pentru autentic.

Aici intervine o schimbare reală în felul în care funcționează verificarea. Falsul de astăzi nu mai e flaconul cu eticheta strâmbă din piață, ci produsul care arată impecabil și ajunge la tine printr-un canal de încredere aparentă. De aceea atenția se mută de pe obiect pe traseu: cine vinde, de unde aduce marfa, ce se întâmplă dacă vrei să returnezi.

Trasabilitatea a devenit noul indicator de încredere

Un parfum produs într-o fabrică europeană poate trece prin mai multe depozite și mai multe țări înainte să ajungă la cumpărător, iar fiecare verigă în plus e o ocazie de a-i pierde urma. Distribuitorii serioși investesc tocmai în partea pe care clientul nu o vede: contracte directe cu producătorii, evidența lotului de la fabrică până la coletul livrat, condiții controlate de depozitare. Retaileri cu operațiuni la nivel european, cum este și Notino, au făcut din această trasabilitate un argument de business, fiindcă pentru un magazin care vinde milioane de produse un singur lot dubios e un risc reputațional pe care nu și-l permite.

Marketplace-urile deschise au complicat ecuația, nu fiindcă ar fi rele în sine, ci pentru că amestecă sub aceeași interfață distribuitori autorizați și vânzători despre care nu știi nimic. Pe aceeași pagină, la același preț, poți avea două oferte cu proveniențe complet diferite. Așa se rupe definitiv vechea regulă: prețul a devenit zgomot, nu semnal. Semnalul real e altul, iar datele europene îl confirmă indirect printr-o cifră care ar trebui să dea de gândit oricui se bazează pe instinct: produsele de igienă, cosmetice și parfumuri se află pe locul al patrulea în topul categoriilor cumpărate intenționat contrafăcut de tineri, cu 12%.

Pentru cumpărătorul român, mutarea de paradigmă e una sănătoasă, chiar dacă incomodă. Înseamnă mai puțină încredere în cifra de pe etichetă și mai multă în reputația celui care o vinde, în politica de retur fără capcane, în coerența dintre ce vezi online și ce primești acasă. Eticheta se poate falsifica oricât de convingător. Istoricul unui distribuitor care își asumă proveniența fiecărui flacon, mult mai greu.