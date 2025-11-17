search
Luni, 17 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Cum își justifică acțiunile firma acuzată că a crescut artificial prețurile energiei electrice

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

În urma acuzațiilor aduse de procurorii Parchetului General privind creșterea artificială a prețului energiei electrice în vara anului 2022, firma în cauză a venit cu o serie de precizări, menite să lămurească lucrurile.

contor energie electrica

Potrivit companiei, clienții grupului Tinmar sunt exclusiv consumatori non-casnici, iar dacă prețurile practicate de Tinmar ar fi depășit nivelul pieței, acești parteneri ar fi reacționat imediat, denunțând contractele.

„Pentru o imagine completă a situatiei de fapt, menționăm că societățile Solprim și Eye Mall activează pe piața de energie ı̂ncă din anul 2012, ı̂n calitate de producători, iar din 2013 și până ı̂n prezent ı̂ntreaga cantitate de energie produsă de aceste companii a fost vândută către Tinmar Energy, ı̂n baza unor contracte bilaterale pe termen lung. Incheierea acestor contracte a reprezentat o condiție esențială pentru obținerea finanțărilor bancare necesare dezvoltării activității de producție, iar ı̂ncasările aferente acestor contracte au reprezentat sursa de restituire a ı̂mprumutului către bănci, motiv pentru care instituțiile de credit au analizat ı̂n mod constant fluxurile comerciale, modul de funcționare al relației contractuale și trasabilitatea energiei livrate.

Cantitatea de energie produsă de Solprim, respectiv de Eye Mall și vândută către Tinmar, ı̂n baza contractelor anterior menționate, reprezintă un procent nesemnificativ din consumul total al clienților finali din portofoliul propriu al companiilor Solprim și Eye Mall ı̂n perioada aprilie–decembrie 2022”, a informat Tinmar Energy într-un comunicat de presă.

Potrivit companiei, în mod constant, ı̂ncă din 2013, Tinmar Energy a alocat cantitățile de energie provenite din producția societăților din grup, inclusiv Solprim și Eye Mall, către partenerii contractuali externi pe piețele centralizate OPCOM (PCCB NC și PCCB LE) și nu în baza unor contracte bilaterale negociate direct. În mod logic, aceste volume nu puteau fi revândute către companii din grup, având deja o destinație contractuală clară.

„Subliniem faptul că energia achiziționată de la Solprim și Eye Mall nu putea fi vândută de două ori, așa cum s-a afirmat ı̂n presă, deoarece acest lucru nu ar fi fost posibil, raportat la principiile pieței de energie privind corelarea cantităților intrate și ieșite.

Solprim și Eye Mall și-au extins activitatea și ı̂n domeniul furnizării de energie electrică, ca o necesitate economică impusă de modul particular de funcționare al pieței energetice ı̂n anul 2022. In acel an, măsurile de protecție a consumatorilor finali au fost ı̂nsoțite de reguli noi, complexe și dificil de implementat pentru furnizori: (i) prețul energiei era plafonat, furnizorii fiind ı̂n situația de a factura la un preț reglementat și nu la prețul contractual, (ii) toate sumele aferente acestui mecanism trebuiau ı̂ncasate ı̂ntr-un singur cont, deschis la Trezorerie, (iii) procedura de restituire a sumelor de la stat era neclară, generând ı̂ntârzieri semnificative ı̂n procesul de decontare”, susțiune Tinmar.

Statul nu a decontat până acum sumele

În acest context, grupul Tinmar, ca și alți jucători din piața specifică, a urmărit identificarea unor soluții alternative de finanțare care să asigure acoperirea necesarului de lichidități pe perioada cuprinsă ı̂ntre data scadenței obligației de plată a energiei achiziționate și momentul decontării efective a sumelor de la bugetul de stat. „Menționăm că, ı̂n prezent, ı̂ntârzierile ı̂n procesul de decontare au ajuns la aproximativ 23 de luni, echivalentul a aproape doi ani. În vederea obținerii acestor finanțări, au fost constituite garanții asupra creanțelor de ı̂ncasat de la stat, provenite din schema de plafonare, distribuite pe mai multe conturi de trezorerie, la nivelul mai multor societăți din grup. În acest sens, s-au purtat discuții cu băncile și s-a considerat că soluția ı̂mpărțirii riscului, din perspectiva acestora, pe mai multe societăți era cea mai viabilă soluție, pentru că permitea existența mai multor conturi de trezorerie aparținând mai multor societăți din grup. Creanțele plătite de stat, care s-au ı̂ncasat ı̂n aceste conturi de trezorerie, au constituit garanții ı̂n favoarea băncilor creditoare și au permis finanțări suplimentare pentru fiecare dintre societățile din grup, astfel grupul fiind ı̂n măsură să ı̂și continue activitatea de furnizare către clienții finali”, susțin reprezentanții Tinmar Energy.

Citește și: Tinmar Energy, prezent prin serviciile sale atât pe piaţa de energie electrică, cât şi pe cea a gazelor naturale

Potrivit acestora, Eye Mall și Solprim au achiziționat energie electrică atât de pe piețele centralizate angro, cât și de la societățile din grup, ı̂n baza unor contracte bilaterale negociate direct. Toate aceste tranzacții, indiferent de sursă, s-au realizat la prețuri de piață.

„Contractele bilaterale de achiziție negociate direct și ı̂ncheiate cu Lord Energy au avut ca referință prețul de tranzacționare de pe piața pentru ziua următoare (PZU) — același indicator utilizat de legislația privind plafonarea prețului la consumatorii finali, pentru stabilirea prețului mediu de decontare. Astfel, prețul contractual reflecta fidel evoluțiile reale ale pieței.

Prețurile din contractele ı̂n discuție s-au situat ı̂ntotdeauna ı̂n limitele prețurilor de piață.

Acest aspect a fost și va fi clar demonstrat, prin documente justificative, ı̂n fața autorităților competente.

O altă neı̂nțelegere care a generat confuzii este presupunerea că ı̂ntreaga cantitate livrată de Eye Mall și Solprim consumatorilor finali ar fi fost achiziționată de la Lord Energy.

În realitate, Eye Mall și Solprim au cumpărat de la Lord Energy, la prețuri de piață — nu la valori majorate, așa cum s-a prezentat ı̂n spațiul public — cantități de energie extrem de mici prin raportare la totalul energiei furnizate clienților finali din propriul portofoliu ı̂n perioada aprilie–decembrie 2022, volumele neputând si considerate relevante”, susține sursa citată.

Compania colaborează cu autoritățile

În concluzie, susțin reprezentanții Tinmar Energy, „realitatea este clară și ușor de verificat:

1. Tranzacțiile intragrup au reprezentat o pondere nesemnificativă din totalul operațiunilor comerciale.

2. Documentele și evidențele contabile care susțin toate aceste informații au fost și vor fi puse la dispoziția autorităților competente. Ele confirmă fără echivoc că nu a existat nicio „rotire a cantităților de energie” și că așa-numitul „circuit fictiv” menționat ı̂n unele relatări nu are fundament real. Menționăm că nu au existat operațiuni de „revânzare” ı̂n cadrul grupului, așa cum greșit s-a afirmat ı̂n spațiul public.

Citește și: Scandal în energie. Fondatorul Grupului Tinmar, suspectat că ar fi umflat artificial prețul pentru a obține sume uriașe de la stat

3. Toate tranzacțiile din cadrul grupului s-au desfășurat ı̂n limitele și condițiile impuse de lege, la prețurile de piață valabile la acel moment.

4. Toate documentele depuse ı̂n vederea decontarii au fost verificate de ANRE, atât la momentul aprobării sumelor ce urmau a si decontate, cât și ulterior, ı̂n cadrul controlului efectuat de autoritatea de reglementare.

Aceste clarificări reflectă angajamentul nostru de a oferi o imagine corectă asupra activității grupului Tinmar și de menține ı̂ncrederea ı̂n corectitudinea și profesionalismul cu care ne desfășurăm operațiunile.

Precizăm că Tinmar colaborează pe deplin cu autoritățile, prin punerea la dispoziție a tuturor informațiilor și documentelor necesare și avem credința că toate aspectele analizate vor fi pe deplin clarificate și se va constata că grupul Tinmar a respectat și respectă și în prezent, în totalitate, dispozițiile legale relevante si regulile pieței de energie.

În acest context, facem un apel la calm, responsabilitate și profesionalism, pentru ca analiza situației si informatiile transmise in spatiul public să se bazeze pe date reale și pe o înțelegere corectă a modului de funcționare a pieței de energie”, spun reprezentanții Tinmar Energy.

Economie

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
SUA nu mai sunt inamicul public nr. 1 al Kremlinului. „E principalul instigator la război”. Scandalul legat de România a umplut paharul
digi24.ro
image
Rusia, noi atacuri la granița României. Un petrolier plin cu GPL arde în dreptul satului Plauru. Localnicii, evacuați rapid
stirileprotv.ro
image
Meteorologii ANM anunță unde se întorc ploile. „Caracter de aversă, pe alocuri vor fi însoțite de descărcări electrice”
gandul.ro
image
O navă care transporta GPL, lovită de dronă în timp ce trecea pe Dunăre. O localitate din România este evacuată
mediafax.ro
image
Tragedie în lumea fotbalului. A murit în ziua în care naționala țării sale s-a calificat la barajul pentru Mondiale
fanatik.ro
image
Afacerea cu care un fost cioban din Bihor a dat lovitura: conduce una dintre cele mai mari companii din domeniu
libertatea.ro
image
Sondaj: Cursă strânsă între primii 4 candidați preferați de bucureșteni pentru Primăria Capitalei
digi24.ro
image
„Aici plătesc doar 30 de euro chirie!”. Cine e românul care a ajuns o legendă în Sarajevo, după ce dormea în vestiarul teatrului din Cluj
gsp.ro
image
Cristi Chivu a plecat din Italia. Jurnaliștii din "Cizmă" au aflat totul de la soția lui și au reacționat imediat
digisport.ro
image
Premierul Ilie Bolojan anunță Pachetul 3 de măsuri fiscal-bugetare
stiripesurse.ro
image
Diana Șoșoacă a tras cu artificii de ziua ei, lângă Ambasada Ucrainei. Jandarmii i-au spart petrecerea
antena3.ro
image
Poliţistul găsit împuşcat în Giurgiu s-ar fi sinucis. Apropiaţii spun că avea datorii şi probleme în dragoste
observatornews.ro
image
Localitate din România, evacuată în urma unui atac cu drone! O navă a fost lovită în timp ce trecea pe Dunăre
cancan.ro
image
FOTO. Cum arată acum femeia care a intrat dezbrăcată pe teren la finala Champions League
prosport.ro
image
Se schimbă vremea în toată țara: urmează zile reci, lapoviță și ploi abundente, anunță ANM
playtech.ro
image
Gigi Becali, fermecat de golul lui Bîrligea din Bosnia – România 3-1: “Luam imediat 10 milioane”. Ce a spus despre celebrarea în „stil Radu Petrescu”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Bosniacii, revoltați! Cum ne-au numit după ce au aflat că România face plângere la FIFA
digisport.ro
image
'O ruşine! Nu mă întrebaţi, pentru că nu răspund nimic': Mircea Lucescu, declarații pline de dezamăgire, după umilința cu Bosnia
stiripesurse.ro
image
Ea este Violeta, tânăra cu chip de înger care a murit la doar 20 de ani într-un mod GROAZNIC! Mama fetei își strigă acum durerea pentru copilul mult iubit, pe care l-a pierdut când nu s-ar fi așteptat vreodată: „Erai fericită că ți-ai luat permisul. Mi-ai
kanald.ro
image
VIDEO: Primul robot umanoid rusesc cu AI s-a făcut de râs și a căzut pe scenă după ce...
playtech.ro
image
Mama fetiței de 2 ani care a murit la stomatolog, gest sfâșietor după ce nu a putut participa la înmormântare. Durere de nesuportat pentru cei doi părinți
wowbiz.ro
image
Anunţ neaşteptat: Guvernul vrea să introducă a 14-a pensie lunară, este scandal: Va creşte şi mai mult deficitul!
romaniatv.net
image
Bani în plus pe lângă a 13-a pensie de Crăciun. Românii care primesc tichete sociale suplimentare de Sărbători
mediaflux.ro
image
„Aici plătesc doar 30 de euro chirie!”. Cine e românul care a ajuns o legendă în Sarajevo, după ce dormea în vestiarul teatrului din Cluj
gsp.ro
image
Cristina Teleanu, în lacrimi. Fosta avocată, devenită ciobăniță, acuzații grave pentru soțul ei: „Un om fără școală să mă umilească..."
actualitate.net
image
Previziunea misticului Baba Vanga pentru 2026. Cât va ajunge să coste aurul în România?
actualitate.net
image
Horia Moculescu, condus pe ultimul drum în aplauze și muzică! Nidia, distrusă de durere!
click.ro
image
Angela Similea, apariție rară! Artista, transfigurată și vizibil schimbată: „Ce a îmbătrânit” Cum a apărut la înmormântarea lui Horia Moculescu FOTO
click.ro
image
Loredana, apariție de lux la înmormântarea lui Horia Moculescu! Accesoriul de 10.000 de euro care a atras toate privirile
click.ro
Principesa Elisabeta a României și Prințul George al Greciei la nunta din 27 februarie 1921 Muzeul Național de Istorie a României jpg
Elisabeta a României, prințesa cea capricioasă care, ajunsă Regina Greciei, era să distrugă monarhia
okmagazine.ro
Rulori de vinete cu feta Sursa foto shutterstock 645435520 (3) jpg
Tocăniță libaneză de vinete. Preparatul care îți salvează cina
clickpentrufemei.ro
Fyodor Dostoevsky, în fața unui pluton de execuție. Desen de B. Pokrovsky (© Wikimedia Commons)
Condamnarea la moarte a lui Fyodor Dostoevsky
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Mariana Moculescu, mesaj dur pentru Alexandra Velniciuc „Nu înțeleg cine stă în spatele acestor decizii” De ce nu a fost lăsată în primă instanță să intre la priveghi și cum a apărut apoi alături de Nidia UPDATE
image
Horia Moculescu, condus pe ultimul drum în aplauze și muzică! Nidia, distrusă de durere!

OK! Magazine

image
Elisabeta a României, prințesa cea capricioasă care, ajunsă Regina Greciei, era să distrugă monarhia

Click! Pentru femei

image
Pierce Brosnan s-a împăcat cu fiul său după 20 de ani de când rupsese orice legătură cu el

Click! Sănătate

image
Medic: Semnul de demență care apare când te uiți la televizor