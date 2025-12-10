search
Miercuri, 10 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Alegeri Primăria București 2025Război în UcrainaIstoria zilei

Ilie Bolojan, încrezător că proiectul privind reforma pensiilor magistraţilor va fi validat de CCR. „Respectă prevederile constituționale”

0
0
Publicat:

După ce Curtea Constituțională a României (CCR) a amânat decizia privind reforma pensiilor magistraților, premierul Ilie Bolojan a declarat miercuri, 10 decembrie, că are încredere că, respectând toate prevederile constituţionale, propunerea va fi validată.

Premierul Ilie Bolojan/FOTO: Gov.ro
Premierul Ilie Bolojan/FOTO: Gov.ro

Premierul a declarat într-o emisiune, despre proiectul privind pensiile magistraților că diferența față de primul proiect este că s-a extins perioada de tranziție, de la actuala vârstă de pensionare, care acum este undeva 48 de ani, la 65 de ani, de la 10 ani cât era inițial, la 15 ani, scrie News.ro.

Asta înseamnă că în fiecare an, următoarea generație de magistrați va mai lucra încă un an în curs, în aşa fel încât în 15 ani să ajungem la vârsta standard de pensionare”, a explicat el.

Premierul a fost întrebat ce va face dacă CCR respinge a doua oară acest proiect pe care Guvernul şi-a angajat răspunderea în Parlament.

„Am încredere că, respectând toate prevederile constituţionale, propunerea va fi validată, pentru că este în bună regulă, din punctul meu de vedere. Nu iau în calcul astfel de ipoteze, pentru că proiectul respectă prevederile constituţionale, dar haideţi să vedem ce se va întâmpla pe 28 seara”, a subliniat premierul.

„Întotdeauna, deciziile dificile nu se iau foarte uşor. Nu cunosc care este conţinutul dezbaterilor de la Curtea Constituţională, ştiu ce înseamnă dezbateri în interiorul coaliţiei de guvernare, cu patru partide în coaliţie, plus grupul minorităţilor, nu este uşor să ajungi la puncte de vedere comune, mai ales în subiecte care, dacă sunt puse în practică, în mod clar generează nemulţumiri, nu sună bine, nu dai veşti bune, şi de aceea acest tip de decizii nu se iau foarte uşor.

Deci, nu văd neapărat o strategie de amânare, ci pur şi simplu un element obiectiv legat de luarea unor decizii dificile, care înseamnă forţă de a-ţi asuma deciziile, înseamnă coerenţă în gândire şi perseverenţă în acţiune. Şi nu e totdeauna uşor să îndeplineşti aceste condiţii”, a subiniat premierul.

Potrivit lui Bolojan, „orice calcul pe care îl face o forţă politică, că un anumit tip de propunere i-ar prejudicia imaginea, i-ar crea probleme în relaţiile cu propriul electorat, duce la amânări, duce la rezistenţă şi duce la alte abordări.”

Decizia privind reforma pensiilor speciale a fost amânată de CCR miercuri, după 5 ore de discuții. Noul termen este 28 decembrie.

„Obiecția de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu, obiecție formulată de Înalta Curte de Casație și Justiție – 28 decembrie ora 13,00”, a transmis Curtea Constituțională.

Politică

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Decizie istorică: Danemarca desemnează oficial SUA drept o amenințare. Cum au ajuns serviciile secrete la această decizie
digi24.ro
image
Un adolescent a fost bombardat cu 120 de mesaje în 20 de minute, iar în câteva ore a murit. Caz șocant în SUA
stirileprotv.ro
image
A venit cu 45 de minute mai devreme la serviciu, în fiecare zi, și a fost concediată. Instanța i-a dat dreptate angajatorului
gandul.ro
image
Care sunt candidații cei mai căutați pe piața locurilor de muncă în acest moment
mediafax.ro
image
Impozite 2026, după decizia CCR! Cât va plăti un român pentru apartament și mașină
fanatik.ro
image
CCR a amânat verdictul privind al doilea proiect al pensiilor speciale ale magistraților, asumat de guvernul Bolojan, pentru ultima duminică din 2025
libertatea.ro
image
Nicușor Dan, prima reacție după documentarul Recorder: Îi invit pe toți magistrații să îmi scrie
digi24.ro
image
VIDEO. Un fost mare fotbalist a ajuns să trăiască pe străzi, în timp ce copiii lui duc o viață luxoasă. De ani întregi, aceștia au rupt orice legătură cu el
gsp.ro
image
Fără dubii! Inter i-a decis soarta lui Cristi Chivu, după încă un eșec: ”A depășit orice imaginație”
digisport.ro
image
Unul dintre magistrații din materialul Recorder a fost ofițer al unui serviciu secret! Fost ministru USR al Justiției: 'Sunt rezervat în privința unor astfel de situații'
stiripesurse.ro
image
Imagini cu fiii secreți ai lui Vladimir Putin. De ce Ivan și Vlad sunt ascunși pe o proprietate fortificată, în pădure
antena3.ro
image
Satul cu 50 de case scoase la vânzare. Cât costă să te muţi într-un loc de poveste
observatornews.ro
image
Rodica Stănoiu va fi deshumată?! Detalii despre ultimele ore ale fostei ministrese: a ajuns la camera de gardă 'subnutrită și lovită'
cancan.ro
image
FOTO. Cum arată iubita fotbalistului care e pe placul lui Gigi Becali
prosport.ro
image
Tabel: Cât crește impozitul la casă în 2026. Cât plătești pentru apartament sau pentru casă în funcție de suprafață și zonă
playtech.ro
image
Firma Țiriac Auto, vizată de o anchetă a Parchetului European, într-un dosar de fraudare a fondurilor europene. Update
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
Se pregătește primul mare transfer al anului 2026: ofertă de 100 de milioane de euro!
digisport.ro
image
Jocuri de culise la CCR - Presiuni pentru amânarea deciziei pe legea pensiilor magistraților (surse)
stiripesurse.ro
image
S-a aflat cine este femeia care și-a pierdut viața în Tenerife, după ce a fost trasă în larg de un val. Ana avea 42 de ani și era mamă a doi copii
kanald.ro
image
Cel mai periculos oraș din România, considerat și printre cele mai primejdioase din lume...
playtech.ro
image
Vești de ultimă oră despre starea lui Dan Petrescu. Fiicele lui au venit de urgență în țară: „A slăbit 30 de kilograme”
wowbiz.ro
image
Cum arată palatul din Pipera în care a locuit Rodica Stănoiu cu iubitul mai tânăr cu 50 de ani decât ea. Aici s-au iubit 5 ani. Locuința e una luxoasă, amenajată cu bun gust
romaniatv.net
image
Decizia Guvernului privind salariul minim. Ministrul Muncii, anunțul zilei: „Nu trebuie ca două milioane de angajați să piardă din puterea de cumpărare ” UPDATE
mediaflux.ro
image
Fost mare fotbalist al țării, astăzi trăiește ca un om al străzii, în timp ce copiii lui stau în lux! » „Nu te poți uita nepăsător cum piere un astfel de om”
gsp.ro
image
Furia Ancăi Alexandrescu după ce a pierdut alegerile la Capitală. Cum vrea să se răzbune
actualitate.net
image
Cine sunt, de fapt, Dragoș și Gheorghe Vîlcu, despre care se spune că finanțează din umbră Recorder și Hotnews
actualitate.net
image
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala în dragoste
click.ro
image
Monica Pop a spus care este rețeta pentru creșterea imunității. Nu recomandă Vitamina C: „O prostie”
click.ro
image
CCR a aprobat creşterea taxelor din 2026. Ce măsuri intră în vigoare de la 1 ianuarie
click.ro
Prințul William, Profimedia (2) jpg
Prințul William, devastat! Moștenitorul tronului britanic e în lacrimi din nou: ”Amintirile vor rămâne”
okmagazine.ro
Rulada cu gem de fructe de padure Sursa foto shutterstock 1744930400 jpg
Ruladă cu gem de fructe de pădure, deliciul surpriză care îți cucerește familia!
clickpentrufemei.ro
Miners in Namibia Uncovered a Buried Shipwreck Full of Gold scaled jpg webp
Povestea incredibilă a navei „Bom Jesus”, fantoma de aur a lumii vechi eșuată în deșertul Namib
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Gestul răvășitor al lui Eugen Cristea, la 7 luni de la decesul soției: „Îi simt prezența în casă, mai pun o farfurie pe masa de Crăciun”. Cine îi alină suferința?
image
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala în dragoste

OK! Magazine

image
Clarvăzătorul supranumit ”Nostradamus al zilelor noastre” face o profeție sumbră legată de Prințul William și Prințul Harry

Click! Pentru femei

image
A șters totul cu buretele! Jennifer Lopez scapă și de ultima amintire cu Ben Affleck!

Click! Sănătate

image
Prima-Doamnă adorată care a murit de cancer de col uterin la 33 de ani