Ilie Bolojan, încrezător că proiectul privind reforma pensiilor magistraţilor va fi validat de CCR. „Respectă prevederile constituționale”

După ce Curtea Constituțională a României (CCR) a amânat decizia privind reforma pensiilor magistraților, premierul Ilie Bolojan a declarat miercuri, 10 decembrie, că are încredere că, respectând toate prevederile constituţionale, propunerea va fi validată.

Premierul a declarat într-o emisiune, despre proiectul privind pensiile magistraților că diferența față de primul proiect este că s-a extins perioada de tranziție, de la actuala vârstă de pensionare, care acum este undeva 48 de ani, la 65 de ani, de la 10 ani cât era inițial, la 15 ani, scrie News.ro.

„Asta înseamnă că în fiecare an, următoarea generație de magistrați va mai lucra încă un an în curs, în aşa fel încât în 15 ani să ajungem la vârsta standard de pensionare”, a explicat el.

Premierul a fost întrebat ce va face dacă CCR respinge a doua oară acest proiect pe care Guvernul şi-a angajat răspunderea în Parlament.

„Am încredere că, respectând toate prevederile constituţionale, propunerea va fi validată, pentru că este în bună regulă, din punctul meu de vedere. Nu iau în calcul astfel de ipoteze, pentru că proiectul respectă prevederile constituţionale, dar haideţi să vedem ce se va întâmpla pe 28 seara”, a subliniat premierul.

„Întotdeauna, deciziile dificile nu se iau foarte uşor. Nu cunosc care este conţinutul dezbaterilor de la Curtea Constituţională, ştiu ce înseamnă dezbateri în interiorul coaliţiei de guvernare, cu patru partide în coaliţie, plus grupul minorităţilor, nu este uşor să ajungi la puncte de vedere comune, mai ales în subiecte care, dacă sunt puse în practică, în mod clar generează nemulţumiri, nu sună bine, nu dai veşti bune, şi de aceea acest tip de decizii nu se iau foarte uşor.

Deci, nu văd neapărat o strategie de amânare, ci pur şi simplu un element obiectiv legat de luarea unor decizii dificile, care înseamnă forţă de a-ţi asuma deciziile, înseamnă coerenţă în gândire şi perseverenţă în acţiune. Şi nu e totdeauna uşor să îndeplineşti aceste condiţii”, a subiniat premierul.

Potrivit lui Bolojan, „orice calcul pe care îl face o forţă politică, că un anumit tip de propunere i-ar prejudicia imaginea, i-ar crea probleme în relaţiile cu propriul electorat, duce la amânări, duce la rezistenţă şi duce la alte abordări.”

Decizia privind reforma pensiilor speciale a fost amânată de CCR miercuri, după 5 ore de discuții. Noul termen este 28 decembrie.

„Obiecția de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu, obiecție formulată de Înalta Curte de Casație și Justiție – 28 decembrie ora 13,00”, a transmis Curtea Constituțională.